„Concert Regal“ la Castelul din Balcic, organizat de Institutul Cultural Român în memoria Reginei Maria

Evenimentul, realizat cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni, sărbătorită în fiecare an în ultima duminică din luna mai, este dedicat memoriei Reginei Maria a României și va include și proiecția filmului documentar Maria – inima României, regia Trevor Poots. Solista serii va fi tânăra soprană Isabela Stănescu.

Programul va include compoziții semnate de: W.A. Mozart, Antonio Vivaldi, Béla Bartók, Eduard Hübsch, Petar Lyondev, Thomas Morley, Tudor Flondor, Simeon Niculescu și Gheorghe Danga. De asemenea, la invitația Corului Regal, Corul „Chernomorski Zvutsi” din Balcic (în traducere: Sunete de la Marea Neagră) va interpreta lucrări din repertoriul tradițional al Bulgariei.

În deschiderea evenimentului, vor lua cuvântul E.S. doamna Brânduşa Ioana Predescu, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Bulgaria, și președintele Institutului Cultural Român, Liviu Jicman. Proiectul este organizat de Institutul Cultural Român, prin Compartimentul Comunități Istorice din cadrul Direcției Generale Reprezentanțe în Străinătate și Comunități Istorice, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Bulgaria și Centrul Cultural „Dvoreca” din Balcic.

Accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile.

Corul Regal este un ansamblu cameral de tineret aflat sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principele Radu al României, format din tineri muzicieni cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, marea majoritate dintre ei fiind studenţi și absolvenți ai Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti. A luat naştere la iniţiativa unui grup de studenţi ai Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, din dorinţa acestora de a crea o formaţie corală profesionistă care să contribuie la promovarea şi dezvoltarea tinerelor talente muzicale din România. În 2018, Corul Regal a desfășurat turneul aniversar „Capitalele Unirii”, cel mai amplu proiect coral din România dedicat Centenarului Marii Uniri, susținut în cinci orașe din țară. În anul 2019, Corul Regal a continuat turneul cu două concerte la Cernăuți (Ucraina) și la Chișinău (Republica Moldova), în cadrul a două proiecte organizate de Compartimentul Comunități Istorice. În același an, Corul Regal a evoluat în cadrul Sfintei Liturghii prezidate de Sanctitatea Sa Papa Francisc, în Catedrala Romano-Catolică „Sf. Iosif” din București. Ansamblul a evoluat în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu” (edițiile 2021, 2019 și 2017), în cadrul Festivalului Operelor Independente din Iași (ediția 2017), în cadrul Festivalului de Muzică Religioasă „Buna Vestire” din București (ediția 2016) etc.

Camerata Regală este definită de prospețime și o înaltă muzicalitate. Numele Camerata Regală nu este întâmplător, orchestra dobândind în anul 2009 Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu al României. Însuflețiți de cel mai autentic entuziasm pentru muzică, instrumentiști de cel mai înalt nivel s-au reunit pentru a forma un ansamblu de excelență. Începând cu anul 2012, Camerata Regală a desfăşurat în fiecare an o mini stagiune de concerte la Ateneul Român, care din anul 2014 a devenit Stagiunea Regală, proiectul emblematic al orchestrei. Cu ocazia Zilei Culturii Române din anul 2016, Institutul Cultural Român şi Ambasada României în Republica Austria au invitat Camerata Regală să susțină un concert extraordinar la Konzerthaus, Viena. De asemenea, Institutul Cultural Român a sprijinit Camerata Regală pentru o serie de concerte extraordinare la Église du Béguinage din Bruxelles, în cadrul unui alt proiect de mare anvergură pe care îl desfășoară, Valori Culturale Românești. În 2019, Camerata Regală a susținut Concertul dedicat Zilei Culturii Române, sub Patronajul Academiei Române, iar la invitația Guvernului României a susținut o serie de concerte prilejuite de Președinția României la Consiliul Uniunii Europene. În cadrul ediției cu numarul 25 a Festivalului Internațional „George Enescu” 2019, Camerata Regală a susținut două concerte, iar în data de 1 Decembrie 2019 a reprezentat România la Bruxelles printr-un concert extraordinar de Ziua Națională a României.

Documentarul Maria – inima României (2018) evocă nu doar povestea rolului politic și a interesantei vieți private a reginei Maria a României, ci și a femeii care a participat activ pe front, îngrijind soldați răniți și bolnavi de tifos sau holeră, fapte pentru care oamenii i-au spus „Mama răniților” și „Regina soldat”. Maria – inima României este o producție Chainsaw Film Productions (producător executiv: John Florescu) și a fost lansat în România în anul 2018, cu prilejul celebrării Centenarului României. Documentarul prezintă povestea unei foarte importante epoci din istoria României, văzute din perspectiva reginei Maria, o femeie aflată în centrul luptei pentru realizarea Marii Uniri din 1918 și pentru crearea României moderne. Alături de imagini unice de dinaintea Primului Război Mondial, preluate din 15 arhive din străinătate, imagini care au trecut printr-un procedeu de colorizare special, filmul include și vocea reginei, redată într-o versiune cât mai apropiată de realitate, fiind eliminate „zgomotele” produse de tehnologia epocii.

Corul „Chernomorski zvutsi” (în traducere: Sunete de la Marea Neagră) din Balcic este un ansamblu cu o tradiție de peste 100 ani (fondat în anul 1914), ce a adunat în palmares numeroase concerte și premii în țări precum Spania, Grecia, Macedonia, Germania, Italia, Serbia, Croația, Turcia, Cehia, România. Din anul 1998, ansamblul se află sub bagheta dirijorală a Valentinei Georgieva, absolventă a Academiei de Muzică, Dans și Arte Frumoase din Plovdiv și a Universității Naționale de Muzică „Pancho Vladigerov” din Sofia.