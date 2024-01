„Remember Enescu. Bijuterii muzicale” | Alexandru Tomescu și Sînziana Mircea în recital extraordinar la ICR New York și Kennedy Center din Washington, D.C. de Ziua Culturii Naționale

Concertele susținute de cei doi muzicieni vor avea loc vineri, 12 ianuarie 2024, la sediul reprezentanței ICR New York din Midtown Manhattan, și luni, 15 ianuarie 2024, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington, D.C.

Cele două concerte camerale, prezentate sub titlul „Remember Enescu. Bijuterii muzicale”, vor surprinde publicul american printr-un repertoriu fabulos. Cei doi muzicieni vor interpreta fragmente din operele muzicale Balada, Lăutarul și Hora Unirii aparținând compozitorului George Enescu, Dans Țărănesc de Constantin Dumitrescu, Centone di sonate, Op. 64, MS 112: Sonata No. 1 in La Minor pentru vioară și chitară de Niccolò Paganini, Meditație din opera Thaïs de Jules Massenet, Schön Rosmarin și Caprice Viennois de Fritz Kreisler și Introduction and Rondo Capriccioso de Camille Saint-Saëns.

„Este o mare bucurie să revin pe scenele de concert americane, în evenimentele organizate de ICR New York și Ambasada României în America, la New York și Washington. Împreună cu remarcabila pianistă Sînziana Mircea voi prezenta un program muzical ce s-a bucurat de un deosebit succes atât la Viena, Madrid, Budapesta sau Ljubljana, cât și la Beijing. Recitalul are în centrul său personalitatea lui George Enescu și câteva dintre lucrările sale preferate. Cred ca este o oportunitate unică pentru publicul American să redescopere unul dintre cei mai mari muzicieni și artiști ai sec XX - George Enescu.” (Alexandru Tomescu)

„Sunt extrem de fericită să revin în SUA alături de violonistul Alexandru Tomescu, în anul în care se împlinesc 20 de ani de la debutul meu, care a avut loc chiar la Washington, D.C. Fiecare revenire în SUA a fost specială, dar aceasta este cu atât mai emoționantă întrucât cele două concerte sunt dedicate Zilei Culturii Naționale. Mulțumim din suflet ICR New York și Ambasadei României pentru șansa de a ne întâlni cu publicul american la început de an! Abia aștept să ne revedem și să ne bucurăm împreună de magia muzicii!” (Sînziana Mircea)

Concertul care stă la baza mini-turneului organizat cu ocazia Zilei Culturii Naționale în America de Nord face parte dintr-un turneu internațional mai amplu susținut sub egida Concursului Internațional Remember Enescu 2023, derulat în cadrul programului cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” de Universitatea de Vest din Timișoara.

Recitalul de la New York face parte din „Seratele Enescu de la New York”, unul dintre programele permanente ale Institutului Cultural Român de la New York, lansat în anul 2019, care urmărește promovarea muzicii lui George Enescu și a altor compozitori români importanți prin intermediul unor recitaluri și concerte camerale de cea mai bună calitate, acoperind o gamă largă de stiluri și genuri și având ca protagoniști cunoscuți muzicieni români sau de origine română, americani și internaționali. În perioada pandemiei, „Seratele Enescu” s-au desfășurat în regim online, iar începând din 2022, evenimentele din spațiul fizic sunt difuzate și pe rețelele de socializare ale ICR New York, într-o abordare „hibridă”, offline/online, care le oferă o acoperire mai largă.

Alexandru Tomescu este unul dintre cei mai cunoscuți violoniști români, cu o carieră internațională prestigioasă, câștigător a numeroase premii naționale și internaționale la festivaluri de muzică clasică organizate în întreaga lume. După o carieră internațională de renume, presărată cu succese în săli precum Théâtre des Champs Elysées (Paris), Carnegie Hall (New York) sau Metropolitan Arts Centre (Tokyo), sub bagheta unor maeştri precum Valery Gergiev, Kurt Masur sau Christoph Eschenbach, Alexandru Tomescu a revenit în România, unde s-a implicat în organizarea unor turnee naţionale de muzică clasică. Preocuparea sa pentru muzica de cameră îl determină ca în 2003, împreună cu pianistul Horia Mihail şi violoncelistul Răzvan Suma, să formeze „Romanian Piano Trio”, una dintre cele mai de succes formule clasice ale ultimilor 30 de ani. Pentru măiestria lui, în septembrie 2007, Alexandru Tomescu a câștigat dreptul de a cânta pe renumita vioară Stradivarius Elder-Voicu, construită în 1702. Vioara, folosită timp de patru decenii de maestrul Ion Voicu, este considerată a fi unul dintre cele mai bine conservate instrumente Stradivarius din lume. Alexandru Tomescu a studiat la Ecole Superieure de Musique (Sion, Elveţia) cu prof. Tibor Varga, la Southern Methodist University (Dallas, Texas) cu prof. Edward Schmieder, la Universitatea de Muzică Bucureşti, cu prof. Ştefan Gheorghiu şi la Şcoala de Muzică „George Enescu” din Bucureşti cu prof. Mihaela Tomescu. Violonistul Alexandru Tomescu a fost decorat de Președintele României, Klaus Iohannis, cu cea mai înaltă distincție – „ORDINUL NAȚIONAL PENTRU MERIT ÎN GRAD DE CAVALER” pentru susținerea și promovarea muzicii clasice și a culturii.

Sînziana Mircea, tânără artistă Steinway, desfășoară deja de mai mulți ani o carieră internațională în Europa, America de Nord și Asia. Pianista și-a făcut debutul la Tokyo Metropolitan Theatre din Japonia și St. Martin-in-the-Fields din Londra când avea doar 20 de ani. Patru ani mai târziu, a debutat la Carnegie Hall din New York într-un recital răsplătit de publicul american cu ovații. Imediat mai apoi, Sînziana Mircea a întreprins primul său turneu în China. Recentele sale apariții includ Carnegie Hall, Sala Radio București, Filarmonica din Stockholm, Filarmonica din Tallinn, Harvard Club New York, Filarmonica din București, London Steinway Hall, Tokyo Steinway Hall, Sapporo Concert Hall, Nanjing Arts Center, Harbin Concert Hall. Sînziana Mircea a primit în 2017 titlul de Young Steinway Artist, desemnând cei mai promițători pianiști din întreaga lume. Înregistrările concertelor ei au fost difuzate de toate canalele radio europene importante pentru muzică clasică, inclusiv BBC Radio 3, RAI 3 Italia, Music3 Belgia sau Radio România Muzical. Până la acest moment, pianista a lansat trei CD-uri: Fortuna – Piano Sensation, Unending și Nihil Sine Deo, distins cu locul al treilea la concursul național pentru cel mai bun CD de muzică clasică din România în 2016, organizat de Radio România Muzical și a ȋnregistrat alte două ȋn compania lui Alexandru Tomescu. Ȋn prezent, predă la Conservatorul „Luigi Canepa” din Sassari, Sardinia, Italia.