FCSB a câştigat derby-ul cu Dinamo (2-1) şi a urcat pe primul loc în Superligă

FCSB a urcat pe primul loc în Superliga de fotbal, după ce s-a impus în derby-ul cu Dinamo Bucureşti, cu scorul de 2-1 (1-1), duminică seara, pe Arena Naţională din Capitală, în etapa a 28-a.

Fotbalistul Baba Alhassan a declarat, duminică seara, după victoria obţinută de FCSB cu 2-1 în derby-ul cu Dinamo, că locul formaţiei sale este în fruntea clasamentului Superligii.



"A fost o seară bună pentru mine, am avut ocazia să arăt ceea ce pot să fac. Înainte de meci am simţit că voi marca. De asemenea, colegii mei mi-au spus că voi da gol. E primul meu gol în acest sezon, poate de acum vor mai veni. Era importat să reuşesc să înscriu. Pentru mine nu e important în ce poziţie joc la mijloc, pot să fiu numărul 10, pot să fiu 6 sau pot să fiu 8. Eu sunt disponibil să joc pe oricare post. Meciul acesta era important pentru ceea ce urmează. Suntem în fruntea clasamentului, acesta este locul nostru", a spus autorul primului gol al echipei roş-albastre la postul DigiSport.



"Acum ne concentrăm pe campionat, când va veni meciul cu Lyon ne vom gândi şi la el. E dificil să joci din trei în trei zile, dar acesta este fotbalul în ziua de azi. Trebuie să ne adaptăm şi să jucăm. Pentru noi urmează un alt derby, cu Rapid. Va fi din nou un meci dificil, dar trebuie să fim constanţi şi să câştigăm cele trei puncte", a adăugat Baba Alhassan.

Fotbalistul Dennis Politic a declarat, duminică seara, după înfrângerea suferită de Dinamo Bucureşti, cu 1-2, în faţa formaţiei FCSB, pe Arena Naţională, că şi în acest meci s-a văzut calitatea la finalizare a adversarilor.



"Am început foarte bine partida, chiar ne-am simţit încrezători. Am reuşit să şi marcăm, dar din păcate nu am ştiut să ţinem de acel scor şi le-am oferit şansa golului după nici două minute. S-a văzut din nou calitatea la finalizare a celor de la FCSB. Ştiam că lor le vor lipsi câţiva jucători importanţi, dar, în acelaşi timp, ştiam că înlocuitorii lor vor avea foame de a demonstra. Am fost sută la sută montaţi pentru acest meci, dar, s-a văzut diferenţa în ultima treime. Nu cred că am făcut un meci rău, dar ei au fost foarte eficienţi la finalizare", a afirmat Politic la postul DigiSport.



"Nu ştiu dacă e un complex al nostru în faţa lor. Cei de la FCSB sunt în cea mai bună formă a lor şi merită respect. Sunt o echipă foarte bună, cred că este cel mai greu adversar din campionat. Acum sunt pe primul loc în clasament, dacă nu mă înşel, în Europa se descurcă extraordinar. Din păcate am pierdut azi, acum aşteptăm să ne întâlnim cu ei în play-off ca să ne luăm revanşa", a mai spus Politic.



Campioana s-a impus prin golurile marcate de Baba Alhassan (20) şi Jordan Gele (57), în faţa a 30.157 de spectatori, după ce Dinamo a deschis scorul prin croatul Stipe Perica (18).



FCSB a ajuns la 12 etape consecutive fără înfrângere, opt victorii şi patru egaluri.

