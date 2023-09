Robbie Williams debutează în metavers, la aniversarea a 25 de ani de carieră muzicală

Cântărețul britanic a încheiat un parteneriat cu plaforma LightCycle, care a dezvoltat un oraș virtual cu elemente de artă, film, muzică, modă, sport, imobiliare, comerț, jocuri video, și care va fi lansată în ultimul trimestru din 2023.

Fostul membru al trupei Take That aniversează 25 de ani de carieră și sărbătorește printr-un spectacol live creat sub forma unei experienţe 3D în metavers.

O previzualizare a spectacolului va fi dezvăluită la evenimentul pe care LightCycle îl va organiza în cadrul "Edge Global Web3 and AI Investment Summit", desfășurat la Hong Kong cu ocazia AsiaWorld-Expo, pe 26 - 27 septembrie 2023.

"Să rămân conectat cu fanii mei a fost întotdeauna ceva important pentru mine. Sunt fascinat de spaţiul Web3 - e plin de creativitate şi de un potenţial uluitor. Este, totodată, o nouă piaţă mare pentru descoperirile muzicale. Ca artist, încerc să găsesc mereu modalităţi pentru a merge înainte şi acesta este următorul pas perfect în această călătorie. Talentata echipă de dezvoltare de la LightCycle a creat nişte lucruri incredibile şi eu sunt nerăbdător să văd cum totul va fi adus la viaţă în 3D", a declarat Robbie Williams.

Inițierea lui Robbie Williams în spațiul virtual a începud cu realizarea unei compoziţii asistate de AI, intitulat "Angels (Beethoven AI)" şi se inspiră din melodia "Angels", din 1997.

