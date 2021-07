Rocanotherworld #6, un exemplu de implicare socială și responsabilitate față de mediu

Cea de-a șasea ediție a festivalului Rocanotherworld a însemnat 5 zile de concerte, silent disco, dezbateri și acțiuni civice, cu multe acțiuni în premieră, fiind în topul celor mai responsabile evenimente din România.

Festivalul s-a desfășurat în aer liber, în perioada 23-27 iunie, și a avut pe scenă 15 trupe românești, printre care Byron & Muse Quartet, Implant pentru Refuz, Coma, Cred că sunt extraterestru sau Vița de Vie. Eforturile de organizare au presupus și respectarea condițiilor sanitare, fiind permis accesul până la 1000 de participanți pe zi. Dintre aceștia, (90,4%) au prezentat certificat de vaccinare, (2,6%) au adus rezultatele unui test PCR sau un test de anticorpi, iar (7%) au fost testați pe loc, la intrarea în festival.

Componenta socială a festivalului o reprezintă reabilitarea și modernizarea școlii din satul Zmeu, până la începerea anului școlar 2021-2022.

Ediția de anul acesta a făcut și primii pași pentru ca evenimentul să devină Zero Waste: au fost utilizate materiale sustenabile, s-au colectat separat peste două tone de deșeuri, iar 85% din iluminatul ambiental s-a datorat energiei regenerabile produsă prin panouri fotovoltaice.

De asemenea, au fost folosite materiale sustenabile și biodegradabile în zona de food și bar, precum și în producția mobilierului și a signalisticii. Utilizarea consumabilelor de unică folosință a fost eliminată complet, iar logistica de la edițiile anterioare ale festivalului a fost reutilizată prin procese de redesign și revopsire bio.

Pentru a contribui la reducerea amprentei de carbon, s-a încurajat folosirea transportului alternativ (fiind montată o parcare cu suport de biciclete chiar la intrare) și s-a prelungit programul transportului public până la ora 24.00, cu rute regulate spre și din oraș. Tot în direcția Zero Waste, organizatorii au încurajat prezența producătorilor locali.

În plus, comunicarea evenimentului s-a derulat prin canale digitale (DOOH), renunțându-se la promovarea clasică prin bannere, flyere, panouri publicitare etc.



“Mereu am zis că acest festival se întâmplă într-o manieră surprinzătoare. Deși am crezut la un moment dat că nu mai ajungem în clipa 0 a evenimentului, din cauza numeroaselor schimbări pe care le-am întâmpinat, odată ce au intrat primii oameni în festival, s-a produs magia. Am rămas plăcut surprinși încă o dată să vedem ce comunitate frumoasă, curioasă, diferită și pentru alții a strâns Rocanotherworld pe parcursul anilor. Iar vremea caniculară fără un strop de ploaie, ne-a impresionat complet.’’ a declarat Patricia Butucel, managerul festivalului.



În cadrul Rocanotherworld s-au desfășurat o serie de dezbateri cu profesioniști din industria evenimentelor și a sustenabilității. Cele trei întâlniri au adunat în total 14 invitați și au avut ca teme de discuții Zero waste: Cum organizăm evenimente sustenabile? New Media Stuff - Artă & Tehnologie și Rebuilding audiences.

Și la această ediție a fost susținută campania Ai cumva o păturică?, prin care s-au strâns aproximativ 700 de kilograme de mâncare umedă și uscată pentru cățeii și pisicile din padocurile ieșene.