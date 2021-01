Rocanotherworld Winter Edition – spiritul de festival se simte de acasă, timp de 5 zile

14 concerte înregistrate de la ediția din iunie 2020 a Rocanotherworld se vor putea vedea pe platforma Overground Showroom între 20 – 24 ianuarie iar publicul se poate bucura în plină iarnă de experiența de festival, acasă în living dar alături de toți prietenii și de trupele lor favorite, online. Serile de festival încep de la ora 19:00, astfel:



Joi, 21 ianuarie: Lucia, Pinholes, Byron

Vineri, 22 ianuarie: Fine, It’s Pink, Eyedrops, Argatu’

Sâmbătă, 23 ianuarie: Ana Coman, Jurjak, Luna Amară

Duminică, 24 ianuarie: Om la Lună, Les Elephants Bizarres, The Mono Jacks

Rocanotherworld Winter Edition își continuă misiunea asumată, aceea de a avea un impact real în comunitate așa că sprijină din nou, cu ajutorul principalului partener, Kaufland România, familiile ce locuiesc în cele 4 sate ale comunei Lungani din județul Iași, cu pachete cu produse alimentare de bază, de igienă și sanitare, de maximă necesitate în vremuri pandemice.

Mai mult decât un simplu festival de muzică

În 2020 Rocanotherworld a fost primul festival desfășurat după ieșirea din starea de urgență, respectând toate normele de siguranță pentru participanți impuse de autorități. Evenimentul a adus împreună artiști îndrăgiți și publicul lor, pentru mulți dintre cei dintâi fiind prima experiență pe scenă a anului iar pentru spectatori primul festival la care s-au putut bucura de muzică chiar dacă au stat jos, la distanță și purtând măști. Începând cu cea de-a cincea ediție din 2020, biletul de participare la festival a fost unul solidar, atât față de trupele ce au concertat pro bono pentru a fi alături de cauzele promovate de Rocanotherworld în anii trecuți, cât și față de demersurile caritabile susținute.

“Statistic, Comuna Lungani este una dintre cele mai defavorizate la nivel național și ne dorim ca ajutorul nostru pentru această comunitate să fie unul constant, pentru a face o diferență reală. Din acest motiv le-am dedicat și ediția post lockdown a festivalului, dar și Rocanotherwold Winter Edition ”, povestește Patricia Butucel, directorul festivalului. “Valorile noastre sunt #becurious, #bedifferent și, mai ales, #beforothers iar misiunea noastră e de a crește conștientizarea problemelor din societate și de a implica și comunitatea în găsirea de soluții sustenabile”.

„Noi, la Kaufland România credem în susținerea comunităților pe termen lung și ne bucurăm să fim alături de Rocanotherworld la ediția de iarnă, pentru a continua cauza socială a festivalului. Am trecut prin multe schimbări în ultimul an și am învățat pe parcurs, dar ce a rămas neschimbată este dorința noastră de a fi alături de oameni. Pentru că, la Kaufland, implicarea face diferența”, declară Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România.