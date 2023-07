Se deschide ediția extinsă a „Weekend-ului românesc de la Washington”, cel mai mare festival românesc din Statele Unite

Conceput ca un festival caleidoscopic, proiectul face parte dintr-un program de anvergură al Ambasadei României, care se desfășoară în Statele Unite pe întreg parcursul acestui an, sub egida Romania - United States: A Partnership for the Future. Celebrating Romanian Talent / România - Statele Unite ale Americii: un parteneriat pentru viitor. Celebrarea talentului românesc.

După succesul înregistrat anul trecut, organizatorii își propun ca prin ediția extinsă din acest an, derulată timp de trei zile, să contribuie la conturarea și mai clară a României contemporane și a comunității româno-americane. Astfel, publicul se va putea bucura de spectacole de dans popular și concerte live de muzică folk și etno-jazz, lecturi performative, demonstrații de meșteșuguri tradiționale și ateliere interactive, prezentări turistice, stand de carte româno-americană, expoziții și degustări culinare și oenologice, organizate pe eleganta esplanadă The Wharf, o zonă foarte populară pentru petrecerea timpului liber, situată pe malul râului Potomac, nu departe de Capitoliu.

„Weekend-ul românesc de la Washington” propune publicului o ofertă culturală diversă, accesibilă și atractivă, punând accentul pe unicitatea și spectaculosul culturii tradiționale românești, pentru care există un potențial interes semnificativ în rândul americanilor. Anul acesta, invitații vor exprima, ficare prin intermediul unei forme artistice contemporane diferite, modul inedit prin care cele mai vechi tradiții populare pot fi valorificate în prezent pentru a fi aduse mai aproape de public. Accesul va fi gratuit, iar evenimentele vor fi adresate audiențelor de toate vârstele.

Pe scena celei de-a doua ediții a „Weekend-ului românesc de la Washington” vor fi prezenți o serie de artiști români și româno-americani foarte talentați, care acoperă diferite zone culturale românești: Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, Ana Everling & Taraf de Chicago, Ansamblul de Dansuri Folclorice „Carpathia”, Four Corners, Andreea Rebăltescu. Pe parcursul celor trei zile, spectacolele de dans și concertele vor fi completate de o serie de lecturi performative, în cadrul unei serii curatoriate de organizația româno-americană „Bucharest Inside the Beltway” din Denver, Colorado: Harvey Fitz, Claudiu Komartin, Adela Sinclair, Radu Vancu, Bypo Phoenix și Lady Godiva. În corturile special amenajate vor avea loc demonstrații de olărit susținute de maestrul Vasile Chira din Cărbunari și demonstrații de sculptură în lemn oferite de meșterul Ioan Bârsan. În paralel, vor putea fi vizitate o expoziție interactivă de costume populare, publicul având ocazia unică de a proba minunatele costume tradiționale; o expoziție de cărți semnate de autori româno-americani, publicate recent; un stand de prezentare a ofertei de etno-turism și turism cultural din România; și, nu în ultimul rând, standuri cu produse și vinuri românești, cu degustările aferente.

În 2023, Institutul Cultural Român împlinește 20 de ani de la înființarea sa prin Legea nr. 356/11 iulie 2003, având drept scop „reprezentarea, promovarea şi protejarea culturii şi civilizaţiei naţionale în ţară şi în străinătate.“

Informații suplimentare

Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania” Cu o orchestră, dansatori și soliști de valoare, Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania” din Baia Mare, înfiinţat în 1959, a oferit spectacole pe tot globul, neîntrerupt, timp de peste 60 de ani, fiind unul dintre promotorii cei mai de succes, în plan internațional, ai culturii populare românești și, în special, a frumoaselor tradiții maramureșene.

Ana Everling & Taraf de Chicago Format în Chicago în 2019, Ana Everling & Taraf de Chicago a izvorât din dragostea cântăreței și artistei vizuale Ana Everling pentru folclorul românesc, fiind inspirată în mod special de filonul basarabean al acestuia. În prezent, grupul este cunoscut pentru aranjamentele muzicale originale realizate, care îmbină melodii populare românești cu acorduri americane pentru a crea un nou gen muzical electrizant.

Ansamblul de Dansuri Folclorice „Carpathia” Înființat în 2011, Carpathia Folk Dance Ensemble / Ansambul de Dansuri Folclorice „Carpathia” este un grup multietnic de dansuri populare din Washington, îndrăgit pentru spectacolele sale pline de culoare. Format din americani pasionați de folclorul românesc, dintre care o parte de origine română, ansamblul prezintă dansuri din toate regiunile României, impecabil executate.

Four Corners Trupa new-yorkeză Four Corners este alcătuită din Dan Purcea - chitară, Daniel Vielleneuve - percuție, Stephen Goldbaum - tobe, Ramon Radosav - vioară și Trevor Bridgewater - chitară bas. Aceasta se detașează în peisajul jazzistic printr-o formulă originală de etno-jazz, foarte dinamică și spectaculoasă, care reciclează elemente de folclor din lumea întreagă.

Andreea Rebăltescu Emigrată în SUA în 2006, cântăreața de muzică populară Andreea Rebăltescu îmbină și pune în valoare frumusețea cântecelor și costumelor populare tradiționale din diferite regiuni ale României. Pentru participarea sa la „Weekend-ul românesc de la Washington”, Andreea a colaborat cu producătorul român Robert Salagean pentru a pregăti un spectacol unic, în care va interpreta un repertoriu din care fac parte piese celebre ale legendarei Maria Tănase.