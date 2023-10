”Secretul lui Marco Polo”, autocunoaștere, ispitire, asumare și cutezanță pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical "Ion Dacian"

Necunoscutul ne provoacă de fiecare dată teamă sau dimpotrivă ne fascinează și intrigă. Oricum ar fi, apetența firii umane pentru necunoscut își are originea într-un etern supliciu al omului care izvorăște din dihotomia cunoașterii de sine și a cunoașterii lumii. Cunoașterea de sine, o poruncă ce își are originile în antichitate și îi este atribuită lui Socrate, se află inscripționată pe frontonul Templului lui Apollo de la Delphi: „Cunoaște-te pe tine însuți!“. Cunoașterea lumii reprezintă pentru fiecare dintre noi drumul inițiatic în această lume și stă la baza scopului vieții omului și a umanității însăși. Suntem prinși între două infinituri: infinitul mare al necunoscutului, care devine un plus infinit și care este menit a sta la baza progresului uman și infinitul mare al cunoscutului, care devine un minus infinit, cel care tinde să ne mărginească orizonturile, aruncându-ne în brațele atotsuficienței și atotștiinței.

Asumarea responsabilităților necunoscutului a fost ilustrată de-a lungul timpului în lumea artistică prin tema plecării în lume, iar figura lui Marco Polo va rămâne, secole de-a rândul, cea mai reprezentivă expresie a acestui laitmotiv.

Secretul lui Marco Polo (Le secret de Marco Polo) este o operetă în două acte și 17 tablouri, de Francis López, al cărui libret a fost scris de Raymond Vincy, premiera având loc la „Théâtre du Châtelet” în Paris la 13 decembrie 1959.

În România, opereta Secretul lui Marco Polo a fost reprezentată pentru prima oară la 4 noiembrie 1966, la Teatrul de Stat de Operetă din București.

Marco Polo s-a născut în insula Rialto din Veneția, cam în jurul anului 1254.

Între anii 1260-1270, tatăl său, Nicolo, negustor activ și foarte întreprinzător, a făcut prima sa călătorie în Asia, stând un timp la curtea împăratului Kubilai Han.

Marco Polo a rămas pe teritoriile împăratului Kubilai mai mult de 17 ani, întorcându-se la Veneția abia în 1295 și aducând cu el în Italia multe comori și „curiozități” care la acea vreme reprezentau noutăți extraordinare pentru Europa - ca de exemplu artificiile.

„Secretul lui Marco Polo” ilustrează un episod din tinerețea călătorului venețian pe care autorii l-au împodobit cu melodii de mare frumusețe, accesibilitate și fantezie. Și de vreme ce compozitorul Francis Lopez și libretistul Raymond Vincy și-au permis să-și dea frâu liber fanteziei și exagerării, acestea sunt pe deplin motivate având în vedere că ele au fost stârnite de opera tot atât de fantezistă a lui Marco Polo.

Regia artistică: Andrei Munteanu

Muzica: Francis Lopez, Libretul : Raymond Vincy, Traducerea textului muzical: Nicușor Constantinescu, Lucia Pascal, Traducerea și adaptarea libretului : Doru Mareș, Dirijor Cor : Aurel Muraru, Costume : Viorica Petrovici, Decor : Vladimir Turturica, Coregrafia : Mălina Andrei, Asistent regie : Sorina Raluca Micșunescu, Asistenți coregrafie : Andreea Toma / Monica Ștraț

MARCO POLO: George Vîrban; MITSOUTI: Patricia; BOULARGOU: Gladiola Nițulescu-Lamatic; PEPINO: Daniel Găină; TARTARINO: Alexandru Onea; PAH SI-FOU: Alexandru Vasile; SING-NAN-SING: Anton Zidaru; LOU-KOU-SONG: Amelia Antoniu; BARONUL COGA: Arnold Mack; KOUBILAI KHAN: Orest Pâslariu-Ranghilof; SOKOTO: Marius Meragiu; LI WONG: Alin Țintea; MESAGERUL: Răzvan Rusu; MAESTRUL DE CEREMONII: George Matei; SE ZI THOU: Septimiu Urzică; FAKIRUL: Relu Dobrin; DOAMNĂ DE LA PALAT: Claudia Deleanu; PRINȚUL KACHAN: Iulian Rădoi; ȚĂRANUL: Mihăiță Radu; ȚĂRANCA: Oana Rusu; OFIȚER: Mircea Crăciun; GARDIENI: Andrei Ciobanu; SERVITOAREA: Sabina Ioniță; CĂPITANUL: Mircea Crăciun ; SANTINELA: Vlad Țențu; DEMNITARI PERSANI: Cătălin Cocheș, Lorendi Rădulescu, Octavian Ștefănescu

Vă invităm pe 07 Octombrie 2023, de la orele 18:00 la reprezentația spectacolului „Secretul lui Marco Polo”, un spectacol despre o călătorie către necunoscutul așteptat.

