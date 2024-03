„SHORT STORIES”: seară de jazz cu saxofonistul Cristian Soleanu și Big Band-ul Radio

Artistul român va „povesti” muzical publicului bucureștean, prin piese care poartă chiar semnătura sa. Veți asculta astfel un repertoriu compus în exclusivitate de Cristian Soleanu, unele dintre piese fiind concepute pentru Big Band - The 6th Studio Big Band Suite, More sau On Blues – și alte compoziții originale fiind orchestrate special pentru acest eveniment - precum Anastasia sau Peter's Dream. De asemenea, vă veți bucura la Sala Radio și de două prime audiții semnate de muzicianul român.

Cristian Soleanu a făcut parte din Big Band-ul Radio între 1990 – 2019. A colaborat cu cele mai importante nume ale jazz-ului românesc și a lucrat cu regizori de teatru și de film din România, pentru coloana sonoră a mai multor spectacole și pelicule cinematografice. În 2008, a inițiat proiectul muzical și turneul „Cristian Soleanu American Quartet” - alături de muzicieni rezidenți în New York - Lucian Ban, John Hebert și Eric McPherson.

În anul 2011 a pus bazele proiectul „Twin Thoughts”- împreună cu chitaristul George Dumitriu – proiect din care fac parte Mattia Magattelli si Kristian Krajncan. A fost curator al stagiunii de jazz „Artist in Residence” (prezentată de ARCUB) și curator al Bucharest Jazz Festival.

Evenimentul va fi dirijat de SIMONA STRUNGARU, care declară despre concertul pe care îl pregătește la pupitrul Big Band-ului Radio:

„Ne bucurăm să îl avem ca invitat al concertului nostru din 21 Martie pe reputatul saxofonist Cristian Soleanu, unul dintre artiștii de calibru ai României. Calitățile sale interpretative, gustul muzical și pasiunea pentru muzică i-au inspirat și impulsionat ani de-a rândul pe colegii muzicieni din Big Band-ul Radio și nu numai. În concertul intitulat Short Stories îl vom descoperi pe Cristian Soleanu și în calitate de compozitor, programul fiind realizat exclusiv din lucrările semnate de el.”