Sergiu Tuhuțiu revine pe scena Teatrului Godot, într-un concert dialog între sunet și tăcere. Solitudes, duminică, de la 19.30

Prin lucrări romantice de Chopin, Schubert, Liszt sau Paderewski, acest recital aduce în prim-plan nuanțele și complexitatea singurătății. Fiecare notă țesută în aceste meditații muzicale devine un ecou al singurătății, o reflecție asupra vieții. Fiecare compoziție — un dialog între sunet și tăcere.

SOLITUDES este o călătorie subtilă și profundă prin universul nostalgiei și al pasiunii, un spațiu unde muzica se transformă în oglinda introspecțiilor noastre. Vă invităm să trăiți această experiență muzicală, un prilej de contemplare și auto-descoperire, duminică, 18 iunie, de la ora 19.30, la Teatrul Godot.

„Cel mai atașat mă simt de publicul din București. E orașul meu adoptiv. Acolo am avut ocazia să experimentez, să văd bucuria oamenilor atunci când simt că nu există granițe între genurile muzicale sau între diverse tipuri de artă. De Teatrul Godot mă leagă amintiri de neuitat, e locul unde timp de doi ani am rulat spectacolul Piano Colours, unde am putut vedea că oamenilor le sclipeau ochii să poată asculta muzica lui Bach și a lui Sting în același concert. Mă surprinde prospețimea cu care-mi amintesc și acum unele fețe recurente din public. Unii din acei oameni nu mai sunt printre noi și mi se întâmplă des să mă gândesc la ei. Poate tocmai intensitatea emoției trăite atunci e cea care colorează atât de viu amintirea. Acum Teatrul Godot e găzduit de Palatul Bragadiru, un spațiu impresionant, numai bun pentru o seară de muzică romantică în care singurul intrus va fi Bach”, spune Sergiu Tuhuțiu.

F. Liszt - Transcendental Etude No. 7 'Eroica' - Sergiu Tuhutiu, piano

https://www.youtube.com/watch?v=v7Ct3CnsHa0

Sergiu Tuhuțiu este un pianist care cântă așa cum vorbește: cu o claritate incandescentă, cu pasiune și tușe reflexive. Perseverent și eclectic în căutările sale artistice, el a îmbinat studiul pianului la Royal College of Music cu cel al producției muzicale la Abbey Road Institute din Londra, pentru ca ulterior să obțină titlul de „Doctor” din partea Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Fie că e vorba de un debut spectaculos la Hollywood în proiectul Chopin Meets Broadway sau de seria de concerte Piano Colours, Sergiu Tuhuțiu captivează cu un discurs muzical plin de întrebări și năzuințe. Mânat de o curiozitate efervescentă și de nevoia de experimentare, el explorează cu fascinație dinamica afectivă dintre artist și public. În urma unui recital susținut la Londra, site-ul britanic de critică muzicală „The B Flat Sheep” nota: „În această seară Tuhuțiu ne-a condus într-o pădure unde am putut asculta ceva aproape secret; secret pentru că era pe cât de neprețuit, pe atât de riscant.”