Soprana Iulia Isaev revine pe scena bucureșteană după succesul de la Metropolitan Opera din New York în „Lohengrin” de Wagner, alături de Marius Vlad Budoiu,  pe 12 februarie

Montarea operei „Lohengrin”, una dintre creaţiile ce solicită cel mai mult colectivul unui teatru liric şi impune un înalt standard de calitate artistică, reprezintă o sărbătoare în sine pentru orice operă din lume.

„Dramatism bine temperat, dar și poezie, și extrapolări epopeice în scene de masă, iată câteva din trăsăturile care ar putea defini frumusețea spectacolului cu Lohengrin, în regia lui Silviu Purcărete, prin care Opera Națională București și-a onorat emblema centenară.” – Doina Papp

„Lohengrin de Wagner – Purcărete la Bucureşti, o producţie demnă de sărbătoarea de 100 de ani a primei scene lirice naţionale, ce va dăinui prelung.” – Costin Popa

Marius Vlad Budoiu, tenor liric cu un amplu repertoriu și care, la maturitatea artistică, a abordat și roluri de tenor dramatic din opere precum: „Forța destinului” de Verdi (Don Alvaro), „Otello” de Verdi (rolul titular), „Turandot” de Verdi (Calaf), „Samson și Dalila” de Saint-Saëns (Samson). În anul 2013 Marius Vlad Budoiu a cântat sub bagheta lui Daniel Barenboim rolul Froh în „Aurul Rinului” din Tetralogia „Inselul Nibelungilor” de Wagner la Opera de Stat din Berlin cu care acest ansamblu a efectuat și un turneu la Teatro alla Scala din Milano și la Festivalul Proms, la Royal Albert Hall. A colaborat cu dirijorii Zubin Mehta, Rafael Frühbeck de Burgos, Gennady Rozhdestvensky, Antonio Pappano, Lawrence Foster, Peter Ruzicka, Marek Jankovski, Friedrich Haider, Cristian Mandeal, apărând la Filarmonica din München, Filarmonica din Hamburg, Staatskappelle Berlin, Berliner Symphoniker, Staatskappelle Dresden, Santa Cecilia din Roma, cu operele din București, Bratislava, Budapesta, Freiburg, Marseille, Toulon și altele.

Solistă a Operei Naționale București, soprana Iulia Isaev, a interpretat rolul principal din „Tosca” la Metropolitan Opera din New York, la mijlocul lunii decembrie 2021. La finalul spectacolului de la MET, Iulia Isaev marturisea „Senzația a fost extraordinară, publicul sublim, iar a cânta din nou la Metropolitan Opera în fața unei săli arhipline este un sentiment unic pentru orice artist.” Cariera sa internațională cuprinde o serie de roluri interpretate cu determinare, profesionalism și dăruire pe scene precum Wiener Staatsoper, Bayeriche Staatsoper Munchen, Opera National de Paris Palais Garnier, Opera Bastille Paris, Theatre des Champs-Elysees Paris, Staatsoper Berlin, Deutsche Oper Berlin, Semperoper Dresda, Oper der Staat Koln, Das Opernhaus Zurich, Opera National du Rhin Strasbourg, Opera National Lorraine Nancy, Dutch National Opera Amsterdam, Hamburgiche Staatsoper, Das Sessiches Staatstheater Wiesbaden, Theatre Royal de la Monnaie Brusseles, The New National Theatre Tokyo, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Reggio di Torino, Teatro San Carlo din Lisabona, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Massimo di Palermo si recent, Metropolitan Opera New York. De-a lungul carierei a colaborat cu importanți regizori de renume internațional de teatru și operă, precum: Peter Brook (Don Giovanni), Franco Zeffirelli (Don Giovanni), Hugo de Ana (Faust), Herbert Vernike (Falstaff), Graham Vick (Falstaff), Achim Freyer (Don Giovanni), Robert Wilson (Madama Butterfly), Luigi Proietti (Don Giovanni), Richard Eyre (Manon Lescaut).