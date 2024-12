Soprana Paula Crișan a pregătit fanilor săi „Cel mai frumos cadou”, în duet cu Keo

Paula Crișan și-a dorit încă de acum 14 ani să cânte piesa lui Keo, „Cel mai frumos cadou”, însă abia în această iarnă a reușit să transmită și fanilor săi emoțiile pe care ea le-a simțit când a ascultat piesa pentru prima oară.

“Am iubit această melodie încă de când a apărut în 2010, iar acum am ales să o aduc în fața voastră, a publicului drag mie, trecută prin filtrul inimii mele și într-o abordare muzicală diferită”, spune Paula Crișan.

Soprana originară din Baia Mare a transmis și un mesaj de suflet pentru cei care îi ascultă muzica.

„Cel mai frumos cadou este IUBIREA. Această melodie, deja iubită de public, aparține talentatului Keo. Atunci când am ales piesa pentru Crăciun, am discutat cu managerul meu, Radu Groza, și am decis că aceasta este oportunitatea perfectă de a readuce acest sentiment în sufletele ascultătorilor, într-o versiune care să mă reprezinte cu adevărat,” a declarat Paula, subliniind legătura profundă dintre muzică și emoțiile care ne definesc.

Videoclipul piesei “Cel mai frumos cadou” surprinde o atmosferă romantică, iar Paula Crișan a găsit inspirație în peisajul feeric al orașului.„Această melodie se adresează tuturor poveștilor de iubire ce ne înconjoară. Este o melodie atemporală, plină de frumusețe și autenticitate, menită să aline și să aducă bucurie”, a adăugat soprana.

„Paula este un artist complet, iar această piesă este doar începutul a ceea ce va urma. Împreună, vom colabora cu artiști celebri, aducând proiecte inovative și emoționante publicului”, a declarat și Radu Groza, managerul sopranei Paula Crișan.

Paula își dorește ca mesajul piesei să le aducă un strop de bucurie celor care o ascultă și să-i ajute să conștientizeze că iubirea este, cu adevărat, cel mai frumos dar pe care îl pot face cuiva, de Crăciun: „Întreaga mea carieră a fost dedicată muzicii, iar acum, mai mult ca niciodată, vreau ca fiecare melodie să aducă iubire și speranță. În această perioadă magică, amintiti-vă că suntem iubiți și iubim, iar „Cel mai frumos cadou” este o melodie care să ne reamintească de aceste valori esențiale.”

Link către piesă: https://www.youtube.com/watch?v=R1EQFi8JRDU