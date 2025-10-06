Spectacolul „Tango. Radio & Juliet” revine pe 10 octombrie pe scena Operei Naționale București

Creat de coregraful Edward Clug, artist de origine română cu o impresionantă carieră internațională, spectacolul reunește două lucrări emblematice ale acestuia „Tango” și „Radio and Juliet”. Îmbinând dansul contemporan cu elemente teatrale și o coloană sonoră eclectică, de la Astor Piazzolla și Goran Bregovic, până la Radiohead. Spectacolul propune o explorare coregrafică a emoțiilor umane precum pasiunea, vulnerabilitatea, deziluzia și dorința.

Prin dinamica sa vizuală și expresivitatea balerinilor, „Tango. Radio & Juliet” s-a impus, încă de la primele reprezentații, ca unul dintre cele mai îndrăgite titluri din repertoriul curent al Operei Naționale București. Cererea constantă din partea publicului confirmă impactul pe care acest spectacol îl are asupra spectatorilor, în special al celor tineri sau atrași de limbajele coregrafice contemporane.

„Tango și Radio and Juliet sunt spectacole care au lăsat o amprentă în viața mea și mi-au marcat adânc drumul și evoluția mea ca artist. „Tango” este primul meu spectacol, pe care l-am realizat la o vârsta relativ fragedă, la numai 23 ani. Acest lucru se reflectă în spectacol, printr-o comunicare directă, sinceră, fără compromisuri conceptuale. Este un spectacol care pe undeva mă intimidează prin puterea lui emoțională și îl retrăiesc, nu ușor, ca pe o oglindă a acelei tinereți.” – Edward Clug, coregraf

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

Sponsori: Sâmburești, Aqua Carpatica, BCR, Rețele Electrice și PPC Romania.

Parteneri: Market Aroma, Yokko The Fashion Store, Secuiana, Marelbo, Pop Cola, Phoenixmedia, Euromedia, Cocor, Băneasa Shopping City, Cineplex, Imperia Club, CompasCoffee, Nissa, Douglas, Casa Espana, Sansha.

Partener cultural de mobilitate: Suzuki.

Parteneri media: Digi24, Antena 3, România TV, TVR Cultural, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Actualități, RFI România, Romantic FM, Radio Itsy Bitsy, Zile și Nopți, Agerpres, Spot Media, Ziarul Metropolis, News București, Q Magazine, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei, București Business, Reușita.ro, 9am.ro, Kudika, Garbo, Romania Journal, Grupul de Presă SEMNAL, Nine O’Clock, A7 TV, Ziarul Puterea, Mediatrust.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹