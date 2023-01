Spike a lansat o piesă specială pentru TAXIMETRIȘTI, comedia despre viața de noapte din București regizată de Bogdan Theodor Olteanu

„Tot timpul am fost îndrăgostit de cinematografie. Am un background în post-producție video și totodată am filmat timp de opt ani videoclipuri pentru aproape toate numele din industria muzicală. M-am lăsat de asta acum ceva timp să mă ocup de muzică. E foarte fain că muzica m-a dus în lumea de care îmi era dor și pe care nu credeam că o mai întâlnesc.”, povestește Spike.

Pentru filmările la clip, Spike (Paul Mărăcine) a mers, pentru prima dată, într-un taxi pe o platformă: „Taxiul era pe o platformă. Am filmat aproape 30 minute. Și după aceea, a durat cam o oră să ne întoarcem. Am întrebat de ce nu filmăm în continuare dacă tot ne plimbăm de nebuni. Răspunsul a fost foarte simplu - „Paul … afară e frig și oamenii de pe platformă au înghețat”. A fost primul taxi fără șofer cu care am mers în viața asta.”

Imaginea este semnată de Marius Mihai Apopei și The Pușcaru, montajul a fost realizat de Diana Rădulescu, iar de color grading s-a ocupat Andu Radu. Textul este scris de Paul Mărăcine, care semnează muzica și producția alături de Vlad Lucan.

Lungmetrajul scris de Bogdan Theodor Olteanu și Adrian Nicolae are la bază piesa de teatru cu același nume, pusă în scenă la Apollo 111 și jucată cu succes în ultimii patru ani.

Cu o distribuție în care se regăsesc nume sonore, alături de actori aflați la începutul carierei, dar și de apariții speciale precum cea a rapperului Spike, Taximetriști invită spectatorii într-o tură de noapte prin București, alături de taximetriștii Lică (Alexandru Ion) - prototipul „băiatului de cartier” dur, dar cu suflet de aur - și Liviu (Rolando Matsangos) - familistul convins dispus să facă orice să-și salveze căsnicia cu Victoria (Victoria Raileanu). Pe parcurs, aflăm mai multe despre problemele lor și facem cunoștință cu mai mulți clienți, printre care Ilinca, o tipă amuzantă și puternică, soția unui mafiot (Maria Popistașu), Anișoara, o femeie misterioasă care-și urmărește iubitul (Monica Bârlădeanu), Mircea, un cunoscut om de televiziune (Andi Vasluianu), Mihai, un tip timid care-și așteaptă iubita (Cosmin Nedelcu), trei tineri DJ: Cipi (Carol Ionescu), Ana Bela (Ana Maria Guran) și Mirela (Nicoleta Hâncu), Paul, un tânăr taciturn (Vlad Ionuț Popescu), Alex, un tânăr nervos după o ceartă din amor (Alex Mircioi), precum și cu Veronica, superba dispeceriță de taxi (Mădălina Stoica).

Despre apariția sa în filmul „Taximetriști”, Spike povestește:

„Sunt prieten cu Adrian Nicolae de foarte mult timp. El mi-a propus colaborarea. A fost foarte tare că am ajuns să joc alături de el un cameo în film. Deși aveam o singură replică, m-am simțit parcă pentru prima dată în fața camerei. E o cu totul altă experiență.”

„Era greu să scăpăm de fascinația taximetriștilor. Pentru protagoniști am pornit de la clișeele majore (taximetristul dezinvolt / taximetristul reținut) și apoi ne-am străduit să nuanțăm personaje, să ne jucăm de-a „uite clișeul, nu e clișeul” până obținem un balans bun pentru o comedie despre oameni vii.”, spune Adrian Nicolae.

„Aș vrea ca publicul să rămână în minte cu multe din momentele în care actorii fac superb ceea ce fac. Eu le-am văzut de zeci (sute?) de ori și sunt încă fermecat de ele/ ei. E un film care se depărtează de realism și mare parte din reușita lui e în prestațiile actorilor.”, completează Bogdan Theodor Olteanu.

Din 18 ianuarie, publicul din 14 orașe e invitat să participe la proiecțiile speciale cu o parte din echipa filmului. Evenimentele vor avea loc la: Oradea (Cinema Palace, Lotus Center, 18 ianuarie, de la 18:30), Cluj-Napoca (Cinema City Iulius Mall, 19 ianuarie, de la 18:30), Brașov (Cinema City AFI Brașov, 20 ianuarie, de la 19:00), Sibiu (Cineplexx Shopping City Sibiu, 21 ianuarie, de la 18:30), Timișoara (Cinema City Iulius Mall, 22 ianuarie de la 19:45), Craiova (Inspire Cinema VIP, Electroputere Parc, 23 ianuarie, de la 18:30), Pitești (Cinema Trivale, Trivale Shopping Center, 24 ianuarie, de la 18:30), Constanța (Cinema City in City Park Mall, 25 ianuarie, de la 19:00), Brăila (Cinema City, Brăila Mall, 26 ianuarie, de la 19:00), Galați (Cinema City, Shopping City Galați, 26 ianuarie, de la 19:00), Iași (Cinema City Iulius Mall, 27 ianuarie, de la 19:00), Piatra-Neamț (Cinema Mon Amour, 28 ianuarie, de la 18:30), Bacău (Cinema City, Arena Mall, 29 ianuarie, de la 19:00), Focșani (Happy Cinema, Focșani Mall, 30 ianuarie, de la 18:30).

O noapte nebună, zeci de povești, un singur București. Din 20 ianuarie, Taximetriști vine în 83 de cinematografe din 48 de orașe.

„Taximetriști” este un film regizat de Bogdan Theodor Olteanu, după un scenariu de Bogdan Theodor Olteanu și Adrian Nicolae. Imaginea filmului este semnată de Marius Apopei, montajul este realizat de Tudor Popescu, muzica originală îi aparține lui SPIKE, iar Marius Leftărache este designerul de sunet. Alexandra Panaite s-a ocupat de scenografie și costume, iar Elena Tudor de coafură și machiaj. Director de producție este Simona Pătrașcu, producător executiv

Anamaria Antoci, co-producători Anamaria Antoci și Vlad Rădulescu, iar Ionuț Datcu, Cristian Anastasiu și Bogdan Theodor Olteanu sunt producătorii filmului.