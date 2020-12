Stagiunea de marți seara la Filarmonica „George Enescu”: recital de pian Eliza Puchianu

Marți, 8 decembrie, la ora 19, pe canalul de Youtube și pe pagina de Facebook a Filarmonicii George Enescu, precum și pe pagina de Facebook a Radio România Muzical va fi transmis cel de-al cincilea concert fără public din cadrul Stagiunii de marți seara 2020-2021.

Eliza Puchianu este un muzician complex cu o activitate bogată. Apariția ca pianistă solistă la Muzeul de artă din Boston, în cadrul stagiunii Sound Bites 2016, a marcat debutul său în Statele Unite ale Americii. Pianista este câștigatoarea unei burse integrale în cadrul festivalului de muzică de cameră Harvard Cultural Collaborative. În timp, concerte și recitaluri au purtat-o pe scene din Haga, Amsterdam, Varșovia, Bielsko, Paris, Veneția, Viena, Vilnius, Bratislava, Padova, Ulm, Traunstein și Las Palmas. În 2014 este câștigătoare a Bursei Yamaha pentru pianiști. În același an, termină cursurile Royal Irish Academy of Music. Prin colaborări cu Festivalul de operă de la Wexford (2013), Opera Briefs (2013 și 2014), Festivalul din Edinburgh (2011), Concursul Național George Enescu (2014), Jeunesses Musicales (2015) și Academia Sighisoara (2016, 2017 și 2018), activitatea sa se extinde și în domeniul acompaniamentului. A fost selectată ca acompaniatoare a programului STEP de la Boston Symphony Hall, iar din 2019 este profesor asociat al Colegiului Național de Muzică George Enescu.



A fost profesor la Leesson Park School of Music, Irlanda (2014-2016), Steinert M.& Sons Piano Academy, SUA (2018-2019). Pianista și-a extins activitatea pedagogică și în mediul online, în cadrul organizației Musicians for the World (SUA).



În prezent, Eliza Puchianu se concentrează pe construirea unor repertorii pianistice originale, în care creația unor compozitoarelor din secolele XVIII-XIX-XX ocupă un loc privilegiat.

Marți, 8 decembrie, ora 19, Ateneul Român, Sala mică

Stagiunea de marți seara

Recital de pian

ELIZA PUCHIANU

Program

Frédéric Chopin

Impromptu în mi bemol major, op. 29

Impromptu în fa diez major, op. 36

Amy Beach

A Hermit Thrush at Morn, op. 92, nr. 2

Maria Szymanowska

Nocturna “Le Murmure”

Nocturna în si bemol major

Franz Liszt

Sonetto 104 del Petrarca, în mi major

Sonetto 123 del Petrarca, în la bemol major

Cécile Chaminade

Théme Varié, în la major, op. 89

Poémes Provençaux, op. 127:

Nr. 1: Dans la Lande - Nr. 2: Solitude - Nr. 3 Le passé

Ethel Smyth

Sonata nr. 3, în re major, pentru pian

Concert realizat în colaborare cu Radio România Muzical