Stagiunea de marți seara. Recital de pian Florian Mitrea/ Nil Mladin

Descris de Martha Argerich ca fiind „un tânăr pianist extraordinar”, Florian Mitrea, muzicianul format la București de către profesoarele Flavia Moldovan și Gabriela Enășescu, este dublu-laureat la Concursurile Internaționale de Pian de la Glasgow 2017, Saint Priest 2017, Hamamatsu 2015 și München ARD 2014, și câștigătorul Concursului de Pian al Royal Overseas League. Lista de distincții continuă cu premii la Harbin în China în 2018, Manchester și Verona 2016. De asemenea, în 2018 a câștigat Festivalul Internațional de Pian de la New York, premiu în virtutea căruia i-a fost acordat debutul la CarnegieHall. Florian Mitrea este stabilit din 2008 în Marea Britanie. Tânărul pianist concertează cu succes în întreaga lume.

Festivalul Hoinar este un demers început cu cinci ani în urmă. “Am pornit in 2016 cu un program intensiv de pregătire a elevilor pianiști din învățământul artistic de specialitate. Am vrut să dau inapoi, sa ajut noua generație, împărtășind din experiență, si oferind o abordare proaspătă față de actul artistic. Pentru mine Hoinar înseamnă curajul de a căuta, a cerceta, de a explora spațiul creativ-artistic, esențial pentru viață. Prin acest program cultural-educațional, am vrut să inspir acest curaj, ajutând România să concureze cu succes la nivel internațional.”

În acest spirit, în recitalul de la București, Florian Mitrea îl va avea ca invitat pe Nil Mladin. Tânărul pianist a studiat la Academia Regală de Muzică din Londra, la clasa prof. Joanna MacGregor. A putut fi ascultat și aplaudat pe scene de concert din țara natală, apoi Germania, Franța, Italia, Austria și Marea Britanie. La invitația lui Florian Mitrea, Nil Mladin își face debutul în Sala mare a Ateneului Romând din București.

Recital de pian

Sâmbătă, 11 decembrie, ora 19, Ateneul Român

În cadrul Festivalului Cultural Hoinar 2021

RECITAL DE PIAN FLORIAN MITREA

Invitat NIL MLADIN

Program

Ludwig van Beethoven - Sonata în do major, op. 2, nr. 3

Franz Liszt - Aprés une lecture du Dante: Fantasia quasi Sonata (din Ani de pelerinaj, caietul II)

Serghei Prokofiev - Sonata nr. 7

Serghei Rahmaninov - Barcarolă și Scherzo pentru pian la 4 mâini, op. 11

Franz Liszt - Rapsodia ungară nr. 2 (aranjament al compozitorului pentru pian la 4 mâini)