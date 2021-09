Starurile zile la Festivalul Enescu: Joyce DiDonato, Yuja Wang, Cristian Măcelaru și Denis Matsuev

Mezzosoprana Joyce DiDonato, câștigătoare a mai multe Premii Grammy și a Premiului Olivier 2018 pentru Realizări Remarcabile în Operă, considerată „probabil cea mai puternică solistă din generația sa”, interpretează astăzi un repertoriu baroc la Ateneul Român, de la ora 16.30, împreună cu ansamblul Il Pomo d’Oro. Ei vor interpreta arii semnate de Rossi, Monteverdi, Cesti, Merula, Handel și Rameau.

La Sala Palatului de la ora 19.30, Orchestra Națională a Franței va susține un nou concert în cadrul Festivalului, sub conducerea dirijorului Cristian Măcelaru. Prima lucrare a programului este Les Offrandes oubliées de Messiaen, un compozitor de geniu, un avangardist, creator de școală, organist, improvizator și ornitolog. Messiaen are un stil componistic aparte, lucrările sale sunt inchinate Dumnezeului catolic, elemental religios fiind recognoscibil în toate creațiile sale. Lucrarea Les Offrandes oubliées a fost compusă în 1930, pe vremea când Messiaen avea 22 de ani, iar premiera a avut loc în 1931 la Theatre Des Champs Elysees din Paris, dirijată de Walter Straram. Este structurată în 3 secțiuni: I Crucea, II Păcatul, III Euharistia.

În continuarea programului, vom asculta Concertul pentru pian în la minor op. 16 de Edvard Grieg în interpretarea celebrului pianist Denis Matsuev, unul dintre cei mai căutați muzicieni ai generației sale. Armoniile romantice și melodiile de inspirație populară din folclorul norvegian aduc în sala de concert frumusețea aerului nordic. Compus în anul 1868 de tânărul Grieg, în vârstă de 24 de ani, Concertul în la minor este unul dintre cele mai iubite și cântate concerte din repertoriul pianistic - original, visător și plin de poveste.

Poema Română scrisă de George Enescu completează programul, aducând pe scenă atmosfera rapsodică a muzicii românești. Inspirată din tematica muzicii populare, Poema Română, compusă în 1897, este o ,,laudă a patriei’’, prin viziunea geniului enescian în vârstă de numai 16 ani. Compoziția a fost prezentată pe scenă în premieră la Paris și dirijată de Eduard Colonne, iar premiera românească a avut loc la Ateneu, cu Enescu la pupitrul dirijoral. Poema a fost dedicată Reginei Elisabeta, ,,Omagiu Respectuos M.S. Regina României’’ și a reprezentat rampa de lansare în cariera componistică a geniului enescian. Interpretează Orchestra Națională a Franței și Corul Filarmonicii George Enescu dirijat de Iosif Ion Prunner.

Ultima lucrare a serii este poemul coregrafic La Valse de Maurice Ravel. Un balet impresionist, lucrarea La Valse a fost scrisă între anii 1919-1920. Este o compoziție inspirată, o muzică imbietoare, ca o invitație la vals. Ravel a fost foarte atras de ritmul de vals și de dansuri în general, multe dintre creațiile sale fiind dansuri (Bolero, Pavana, etc.) Muzica fermecătoare a lucrării cu nuanțe romantice, a fost începută inițial ca o lucrare despre Viena, capitala valsului.

Pe scena Filarmonicii din Sibiu, la Sala Thalia, de la ora 19, publicul este invitat la un concert susținut de Mahler Chamber Orchestra și renumita pianistă Yuja Wang. Programul este fermecător, compus din lucrări de Haydn, Janacek, Stravinski și Șostakovici.

AGENDA ZILEI

SERIA CONCERTE ȘI RECITALURI

ORA ÎNCEPERII: 16.30​

LOC DE DESFĂȘURARE: ATENEUL ROMÂN

Recital JOYCE DiDONATO and Il Pomo d’Oro

Program:

Partea I: Gli antichi

Salamone Rossi Sinfonia grave din Il primo libro delle sinfonie et gagliarde

Claudio Monteverdi Aria Penelopei „Illustratevi, o cieli” din Il ritorno d’Ulisse in patria

Antonio Cesti Aria Oronteei „Intorno all’idol mio” din Orontea

Tarquinio Merula Ciaccona (instrumental)

Claudio Monteverdi Sinfonia din L’incoronazione di Poppea

Claudio Monteverdi Aria Ottaviei „Addio Roma, addio patria” din L’incoronazione di Poppea

Giovanni Battista Buonamente Ballo del Granduca din Il ballo degli reali amanti (instrumental)

John Dowland Come again, sweet love

Claudio Monteverdi Sì dolce è’l tormento

Partea a II-a: I moderni

Johann Adolph Hasse Aria Cleopatrei „Morte col fiero aspetto” din Marc’Antonio e Cleopatra

George Frideric Handel Aria Cleopatrei „Piangerò la sorte mia” din Giulio Cesare in Egitto HWV 17

George Frideric Handel Uvertura din Ariodante (instrumental)

George Frideric Handel Aria lui Ariodante „Scherza infida, in grembo al drudo” din Ariodante HWV 33

Jean-Philippe Rameau Sarabandă, Air en rondeau, Air très vif din Zoroastre (instrumental)

Jean-Philippe Rameau Orage din Les Indes galantes (instrumental)

George Frideric Handel Aria lui Ariodante „Dopo notte” din Ariodante HWV 33

*Apariția lui Joyce DiDonato este susținută de Erato/Warner Classics.

„Arta uluitoare și veselă a lui Joyce DiDonato ne amintește că în orice generație există câțiva giganți. Joyce nu este doar un artist grozav, curajos și inspirațional – unul dintre cei mai buni interpreți ai timpului nostru – dar este, de asemenea, o prezență transformatoare în arte. Cei care-i cunosc repertoriul sunt uimiți de darurile ei, iar cei care nu știu nimic despre el sunt câștigați instantaneu. Joyce cântă și lumea este brusc mai strălucitoare. Ea ne obligă să ascultăm activ, să auzim lucrurile din nou.” Jake Heggie, Gramophone

Câștigătoare a mai multe Premii Grammy și a Premiului Olivier 2018 pentru Realizări Remarcabile în Operă, Joyce DiDonato, născută în Kansas, farmecă publicul din întreaga lume și a fost proclamată „probabil cea mai puternică solistă din generația sa” de The New Yorker. Cu o voce „cu nimic mai puțin valoroasă decât aurul de 24 de carate”, potrivit The Times, Joyce a urcat în vârful industriei atât ca solistă, cât și ca o susținătoare acerbă a artelor, câștigând o reputație internațională ca interpretă în opere de Handel și Mozart, dar și prin discografia ei largă, mult aclamată. De asemenea, este foarte apreciată pentru rolurile bel canto în lucrări de Rossini și Donizetti.

SERIA MARI ORCHESTRE ALE LUMII

ORA ÎNCEPERII: 19.30​

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA PALATULUI

ORCHESTRA NAȚIONALĂ A FRANȚEI

CORUL FILARMONICII GEORGE ENESCU

CRISTIAN MĂCELARU dirijor

IOSIF ION PRUNNER dirijorul Corului

DENIS MATSUEV pian

Program:

Messiaen Les Offrandes oubliées

Grieg Concertul pentru pian și orchestră în la minor op. 16

Enescu Poema română op.1

NONA CIOBANU, PETER KOSIR regizori multimedia

Ravel La Valse

Orchestra Națională a Franței este atât o autoritate consacrată, cât și o forță dinamică în interpretarea muzicii franceze. Turneele sale internaționale au transformat-o într-o emblemă pentru cultura franceză din întreaga lume, în timp ce prezența sa în toată Franța, întărită de programe educaționale vibrante, i-a consolidat relația cu publicul la nivel național. Un ansamblu Radio France, Orchestra Națională a Franței a fost fondată în 1934 ca prima orchestră simfonică cu normă întreagă a țării. Misiunea sa de a servi repertoriul simfonic a fost susținută de transmiterea radio a concertelor sale, obținând într-un timp scurt o reputație de invidiat.

În prezent în cel de-al doilea sezon al său ca Dirijor Principal al Orchestrei Simfonice de Radio a Germaniei de Vest, Cristian Măcelaru este una dintre vedetele în ascensiune ale lumii dirijorale. Numit Director Muzical al Orchestrei Naționale a Franței din Paris începând cu septembrie 2021, una dintre cele mai importante orchestre din Europa, a început de fapt acest rol cu un an mai devreme, efectiv la 1 septembrie 2020. În ianuarie 2020, Măcelaru a primit primul său Premiu Grammy pentru dirijarea înregistrării sub egida Decca Classics a Concertului pentru vioară de Wynton Marsalis cu Nicola Benedetti și Orchestra Philadelphia.

Denis Matsuev s-a bucurat de o carieră stelară odată cu victoria sa triumfătoare la cea de-a 11-a ediție a concursului internațional Tchaikovsky din Moscova și este acum unul dintre cei mai căutați muzicieni ai generației sale. Performanțele sale în cele mai prestigioase săli de concerte ale lumii sunt întotdeauna un succes neîntrerupt, având concerte în mod regulat cu orchestre de renume mondial, cum ar fi Orchestra Simfonică din Chicago, din Pittsburgh, Orchestra Simfonică din Londra, Filarmonica NY, Filarmonica din LA și Philadelphia, Concertgebouw, Berliner Philharmoniker, Orchestra Simfonică Radio din Bavaria, Leipzig Gewandhaus Orchestra, Orchestra Simfonică BBC și Orchestra Teatrului Mariinsky.

SERIA FESTIVALUL ÎN ȚARĂ

ORA ÎNCEPERII: 18.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: Sala Thalia din Sibiu

ORCHESTRA DE CAMERĂ MAHLER

YUJA WANG dirijor și solist

MATTHEW TRUSCOTT concertmaestru și lider

Program:

Haydn Simfonia nr. 31 în re major

Janáček Capriccio pentru mâna stângă și ansamblu de suflători

Stravinski Octet pentru suflători

Șostakovici Concertul nr. 2 în Fa Major pentru pian și orchestră op. 102

Orchestra Camerei Mahler (MCO) a fost fondată în 1997, bazându-se pe viziunea împărtășită a unui ansamblu liber și internațional, dedicat creării și împărtășirii de experiențe excepționale de muzică clasică. Cu 45 de membri din 20 de țări, orchestra lucrează ca un colectiv nomad de muzicieni pasionați uniți pentru diverse tururi în Europa și în jurul lumii. Orchestra este constant în mișcare: a interpretat până la această dată în peste 40 de țări pe 5 continente. Este guvernată colectiv de echipa de management și de comisia orchestrei; deciziile sunt luate democratic cu participarea tuturor muzicienilor.

Sunetul MCO este caracterizat de un stil de muzică de cameră al unui ansamblu, care cântă cu ajutorul unor personalități muzicale alerte și distincte. Dedicați excelenței, muzicienii nu se abțin din a lua riscuri. Repertoriul de bază, de la muzica clasică vieneză și perioadele romantice timpurii, până la piese contemporane și premiere mondiale, reflectă agilitatea orchestrei în depășirea barierelor muzicale.

Superlativele criticilor și ovațiile audienței au urmat continuu cariera sclipitoare a lui Yuja Wang. Pianista născută la Beijing, apreciată pentru măiestria ei charismatică și prezența captivantă pe scenă, a atins noi vârfuri în timpul sezonului 2019/20, care a inclus recitaluri, serii de concerte, precum și rezidențe în sezon și turnee extinse cu unii dintre cei mai venerați dirijori și ansambluri din lume.

Yuja a primit o pregătire avansată în Canada și la Institutul de Muzică Curtis din Philadelphia, sub îndrumarea lui Gary Graffman. Debutul ei internațional a venit în 2007, când ea a înlocuit-o pe Martha Argerich ca solistă cu Orchestra Simfonică din Boston. Ulterior a semnat un contract exclusiv cu Deutsche Grammophon și și-a stabilit de atunci locul ei printre artiștii de top ai lumii, cu o succesiune de spectacole și înregistrări aclamate de critici. Yuja a fost desemnată Artistul Anului de către Musical America în 2017.

ORA ÎNCEPERII: 19.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: Sala Radio Cluj

Concert de deschidere “Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel”

RAMONA HORVATH pian

NICOLAS RAGEAU contrabas

Concertul de deschidere a turneului național “Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel”, eveniment desfășurat sub patronajul Primăriei Cluj-Napoca. Participarea la eveniment se va realiza în limita locurilor disponibile și cu respectarea normelor sanitare în vigoare. Rezervarea obligatorie a locului se face la adresa de e-mail: marketing@radiocluj.ro

În perioada 14 – 22 septembrie 2021, Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, în parteneriat cu Radio România Cluj, Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca, Vibrate Festival Brașov, Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov, Asociația Culturală „Paul Constantinescu” din Ploiești, Libris Brașov, Classic for Teens Festival Focșani, Hubart Agency Focșani, Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” din Focșani, Asociația ABCDown din Focșani, Muzeul Municipiului București și Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” din București, organizează turneul național “Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel”, turneu susținut de pianista de jazz Ramona HORVATH și contrabasistul francez Nicolas RAGEAU. Turneul național este desfășurat sub patronajul Festivalului Internațional „George Enescu” și co-finanțat de AFCN – Administrația Fondului Cultural Național.

BUCUREȘTIUL CREATIV

• Expoziția de fotografie și documente inedite despre George Enescu și Festivalul Enescu „Enescu. Geniul și Festivalul. Chipuri de iubire” are loc între 1-26 septembrie 2021, la Ateneu și la Sala Palatului. Expoziția este un proiect comun al Festivalului Enescu, împreună cu fotografii oficiali ai săi, Andrada Pavel, Cătălina Filip, Andrei Gândac și Alex Damian, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Muzeul Enescu.

• Film în 7 episoade dedicat Festivalului Internațional George Enescu 2021, difuzat de TVR.

• Producția Constantin Silvestri – Avant-gardist, master improviser, homme passionné

Program: sâmbătă, 28 august 2021 – duminică, 26 septembrie 2021, realizat în Marea Britanie de Anda Anastasescu și Nicolas Gaster; Episoade: Prelude, Lead Soldiers, The Little Shepherd, Fireworks, Pictures at an Exhibition, Nocturne.