Sting amână două concerte din SUA la sfatul medicilor

Fostul solist şi basist al trupei The Police urma să participe la ceremonia de decernare a premiilor revistei Bass Magazine, în California, joia aceasta, unde trebuia să primească un premiu pentru întreaga sa carieră muzicală.



În plus, el a amânat concertele din Phoenix, Arizona şi Wheatland, California, programate iniţial pentru această lună. Concertele au fost reprogramate pentru lunile iunie şi respectiv mai.



"La recomandarea medicului său, din cauza unei afecţiuni, cu mare regret Sting este nevoit să-şi anuleze apariţia la Bass Magazine Awards de joi şi să-şi amâne concertele STING 3.0 din Phoenix, Arizona (programat iniţial pentru 24 ianuarie). până la 1 iunie şi Wheatland, California (programat iniţial pentru 26 ianuarie) până la 28 mai", se arată într-un comunicat postat pe site-ul său oficial.



"Fanii vor putea să-şi păstreze biletele pentru spectacolele amânate, deoarece acestea vor fi valabile la noile date. Sting îşi cere sincer scuze pentru orice neplăcere şi îşi exprimă recunoştinţa pentru înţelegere", se mai precizează în comunicat.



Sting a devenit celebru ca basist şi solist al trupei britanice The Police, în anii '70 şi '80, înainte de a începe o carieră solo.

AGERPRES