Atac terorist la Moscova. O limuzină din suita președintelui Vladimir Putin a explodat

Automobilul este un model Aurus Senat negru, evaluat la 330.000 de euro, susține publicația germană.

Acesta a explodat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Conform imaginilor care circulă pe platforma X, mașina a explodat și apoi a luat foc. Incidentul a avut loc în apropierea sediului FSB.

Dacă nu a fost un accident, explozia ar trebui să stârnească îngrijorare la Kremlin. În luna decembrie, un general rus a murit în urma unui atac cu un dispozitiv exploziv.

Totodată, la o conferință de presă din această săptămână, președintele ucrainean a spus ddespre Putin:

„Va muri în curând – acesta este un fapt – și totul se va termina. Sunt mai tânăr decât Putin, așa că pariați pe mine. Perspectivele mele sunt mai bune”, a declarat președintele ucrainean.

