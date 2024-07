Jurnalul.ro › Cultură › Muzica › Strada Fără Nume / Școala de vară de jazz (ediția 4) la Timișoara Strada Fără Nume / Școala de vară de jazz (ediția 4) la Timișoara

Anul acesta săptămâna dedicată jazz-ului în Timișoara începe în 2 Iulie cu școlile de vară Strada Fără Nume și Școala de Vară de Muzică Jazz care au avut peste 100 de aplicanți și vor aduce în Timișoara 45 de poeți și muzicieni care vor lucra alături de specialiști și tutori de la Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, UK, dar și cu susținerea și implicarea The Roundhouse și a Institutului Francez Timișoara.