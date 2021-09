Te Deum-ul compus de Jose Cura pentru Festivalul Enescu, în primă audiție mondială la Sala Palatului. Faimosul cornist Felix Klieser, născut fără brațe, interpretează Mozart la Ateneu

Foto MaikeHelbig Kopie

Publicul va asculta astăzi, în premieră mondială, o lucrare vocal-simfonică, Te Deum, compusă de faimosul tenor, compozitor și dirijor, Jose Cura, pentru a celebra cea de-a 25-a aniversare a Festivalului Enescu. Lucrarea va fi prezentată la Sala Palatului, într-un concert susținut de Philharmonia Orchestra London, sub bagheta lui Jose Cura, împreună cu Corul Academic al Radio România și Corul de Copii al Radio România. Solistă va fi soprana Polina Pasztircsák.

„Am fost foarte onorat și emoționat că organizatorii Festivalului Enescu au acceptat să vin cu lucrări de muzică contemporană. Când Mihai Constantinescu mi-a spus că va fi a 25-a ediție, o ediție jubiliară, i-am propus să compun o piesă pentru a marca acest moment. Am compus-o în 2020, când toate planurile ne-au fost anulate de pandemie. Am vrut să celebrez performanța Festivalului Enescu de a avea loc în aceste condiții”, a spus Jose Cura.

Te Deum-ul va fi însoțit de proiecții multimedia, în regia lui Carmen Vidu, care vor prelua imagini și documente din expoziția „Enescu. Geniul și Festivalul. Chipuri de iubire”, pe care spectatorii o pot admira în foaierele de la Sala Palatului și de la Ateneu. Fotografiile și documentele provin de la fotografii oficiali ai Festivalului Enescu, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Muzeul George Enescu.

În același concert vor mai fi prezentate două compoziții de Jose Cura: Modus (Kyrie din Requiemul Argentinean, dedicat victimelor războiului dintre Marea Britanie și Argentina din 1982) și Ecce Homo, pe care compozitorul a scris-o după ce soția sa a pierdut două sarcini. Soliști vor fi soprana Elisa Balbo, tenorul Ramon Vargas, tenor, altista Roxana Constantinescu, tenorul Marius Vlad Budoiu, basul Nicolas Testé, bas.

La Ateneul Român, concertul susținut de London Mozart Players, sub bagheta dirijorului Nicolae Moldoveanu, este o ocazie pentru publicul din România să-l asculte pe faimosul cornist Felix Klieser ca solist în Concertul pentru Corn, de Mozart. Klieser are o poveste incredibilă. Deși s-a născut fără brațe, la 4 ani a cerut să învețe să cânte la corn, iar acum este unul dintre cei mai apreciați și premiați interpreți la acest instrument din lume. În program va mai fi și Marea Misă de Mozart, cu Elena Moșuc soprană, Emilie Rose Bry soprană, Ioan Hotea tenor și Adrian Sâmpetrean bas.

La Sala Radio, de la ora 13.30, dirijoarea Jessica Cottis conduce un concert de muzică contemporană inedit, susținut de Orchestra Filarmonicii de Stat din Bacău. În program: Spini (Thorns) for Orchestra Op. 153 compusă de Dan Dediu, Symphony No. 6 Obelisk scrisă de Adrian Iogulescu, In Exile – Concerto for Cello, Baritone and Orchestra scris de compozitorul britanic Jonathan Dove și interpretat de violoncelistul Raphael Wallfisch și de baritonul Simon Keenlyside. În încheiere se va interpreta lucrarea compozitoarei Jessie Montgomery, Strum.

AGENDA ZILEI

CONCERTE

SERIA: Enescu şi contemporanii săi

ORA ÎNCEPERII: 10.30

ORA SOSIRII PRESEI: 10.00

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA AUDITORIUM

FINE ARTS QUARTET împreună cu pianistul Itamar Golan

Program:

Beethoven – Cvartetul de Coarde No. 1 în Fa major Op. 18. No. 1

Shostakovich – Cvartetul de Coarde No. 1 Op. 49

Enescu – Cvintetul cu pian în Re major (1896)

Fine Arts Quartet, compus din membrii Ralph Evans, Efim Boico (vioară), Gil Sharon (violă) și Niklas Schmidt (violoncel), reprezintă „unul dintre numele de aur ale muzicii de cameră” (Washington Post), numărându-se printre cele mai distinse ansambluri de muzică de cameră din prezent, cu o istorie ilustră de succese interpretative și o moștenire extinsă de peste 200 de lucrări înregistrate. Înființat la Chicago în 1946, Cvartetul este unul dintre puținele formații de elită care a înregistrat și a efectuat turnee internaționale timp de trei sferturi de secol. Multe dintre cele mai recente lansări ale Cvartetului au fost selectate pentru a fi incluse pe listele de înscriere la Premiile Grammy® la categoriile „Cel mai bun album de muzică clasică” și/sau „Cea mai bună interpretare de muzică de cameră” și au primit numeroase premii și distincții.

De peste două decenii, Itamar Golan a fost partenerul celor mai remarcabili instrumentiști ai timpului nostru. Munca sa i-a adus mari aprecieri din partea criticilor și este unul dintre cei mai căutați pianiști ai generației sale, cântând pe cele mai prestigioase scene din întreaga lume.

SERIA: Muzica secolului XXI

ORA ÎNCEPERII: 13.30

ORA SOSIRII PRESEI: 13.00

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA RADIO

ORCHESTRA FILARMONICII DE STAT DIN BACĂU

Dirijor: JESSICA COTTIS

Program:

Dan Dediu – Spini (Thorns) for Orchestra Op. 153

Adrian Iorgulescu – Symphony No. 6 Obelisk

Jonathan Dove – In Exile Concerto for Cello, Baritone and Orchestra

Violoncel: RAPHAEL WALLFISCH

Bariton: SIMON KEENLYSIDE

Jessie Montgomery – Strum

„Talentata” (The Times), dirijoare de origine australiană, Jessica Cottis, a captat atenția internațională pentru inteligența și muzicalitatea sa înnăscută, cât și pentru autoritatea sa ușoară. Apreciată ca fiind „rece, stăpânită, super-articulată și atrăgătoare” (The Scotsman), ea este o figură carismatică pe podium care aduce dinamism și claritate de viziune în toate spectacolele sale.

Raphael Wallfisch este unul dintre cei mai renumiți violonceliști care cântă pe scena internațională. La vârsta de 24 de ani, a câștigat Concursul Internațional de Violoncel Gaspar Cassadó din Florența. De atunci, s-a bucurat de o carieră mondială, cântând cu orchestre precum London Symphony, London Philharmonic, Philharmonia, BBC Symphony, English Chamber Orchestra, Hallé, City of Birmingham Symphony, Leipzig Gewandhaus, Berlin Symphony, Westdeutscher Rundfunk, Los Angeles Philharmonic, Indianapolis Symphony, Warsaw Philharmonic, Czech Philharmonic și multe altele.

Simon Keenlyside și-a făcut prima apariție într-un rol major de operă în anul 1987, în rolul Lescaut din opera Manon Lescaut la Royal Northern College of Music. Revista Opera Magazine a remarcat că a fost o interpretare „uimitor de matură” și că „și-a folosit vocea baritonală într-un mod foarte cald și clar și cu o muzicalitate remarcabilă”.

SERIA: Concerte și recitaluri

ORA ÎNCEPERII: 16.30

ORA SOSIRII PRESEI: 16.00

LOC DE DESFĂȘURARE: ATENEUL ROMÂN

LONDON MOZART PLAYERS

Dirijor: NICOLAE MOLDOVEANU

Leader: SIMON BLENDIS

CORUL NAȚIONAL DE CAMERĂ „MADRIGAL – MARIN CONSTANTIN

Dirijor cor: ANNA UNGUREANU

Program:

Mozart – Concertul pentru Corn No. 4 în Mi bemol major K. 495

Corn: FELIX KLIESER

Mozart – Marea Missă în do minor K. 427

Soprană: ELENA MOȘUC

Soprană: EMILIE ROSE BRY(laureată a concursului George Enescu din Paris, secția canto)

Tenor: IOAN HOTEA

Bas: ADRIAN SÂMPETREAN

Cu o personalitate muzicală complexă, fiind dirijor, dar și violonist, corepetitor și organist, Nicolae Moldoveanu a absolvit Academia Regală de Muzică din Londra și susține cu regularitate concerte alături de orchestre prestigioase din Europa, fiind deopotrivă interesat de operă, un alt gen în care excelează, colaborând cu opere din Suedia, Canada sau Marea Britanie.

Simon Blendis se bucură de o carieră internațională ca muzician de cameră, solist și dirijor de orchestră. A fost violonist al Ansamblului Schubert în perioada 1995-2018, când acesta s-a retras după o carieră celebră de 35 de ani. Împreună cu ansamblul, Simon a concertat în peste treizeci de țări diferite, a înregistrat peste douăzeci de CD-uri cu muzică de la Brahms la Judith Weir, a făcut emisiuni frecvente pentru BBC Radio 3 și a apărut cu regularitate în cele mai importante săli din Europa, precum Wigmore Hall din Londra și Concertgebouw din Amsterdam. În 1999, grupul a câștigat prestigiosul Royal Philharmonic Society Award pentru cel mai bun grup de cameră, pentru care a fost din nou nominalizat în 2010.

Felix Klieser este un artist excepțional din mai multe puncte de vedere. La vârsta de 4 ani și-a exprimat dorința de a cânta la corn. La vârsta de 17 ani, s-a înscris la clasa profesorului Markus Maskuniitty de la Hochschule für Musik und Theater din Hanovra. În 2013, Felix Klieser și-a prezentat albumul de debut „Reveries”, care a fost lansat de Berlin Classics. Înregistrarea demonstrează muzicalitatea incredibilă a lui Felix Klieser, precum și tehnica sa strălucitoare și stăpânirea instrumentului său. Dorința specială a lui Felix Klieser este de a evoca o varietate de culori și tonuri frumoase prin sunetul acestui instrument. Destul de recent, a primit o recenzie excelentă din partea Süddeutsche Zeitung, care a descris interpretarea sa ca fiind „pur și simplu perfectă”, cu precizie, o gamă de expresie și frumusețe a sunetului.

Elena Moșuc, soprană de naționalitate romano-elvețiană, născută în România, la Iași, a studiat la Universitatea de Muzică „George Enescu” din orașul natal. A câștigat mai multe concursuri internaționale (cel mai important fiind ARD Wettbewerb, concursul televiziunilor germane, în 1990 care i-a deschis drumul unei carieri internaționale) și i s-au decernat multe distincții și premii prestigioase. În 2019 a fost nominalizată de două ori la prestigiosul premiu Opus Klassik, prima ca cea mai bună soprană a anului și a doua pentru albumul său CD Verdi Heroines (Solo Musica) și a fost proclamată câștigătoarea renumitului International Opera Awards „Opera Star” OSCAR DELLA LIRICA ca cea mai bună soprană.

SERIA: Mari Orchestre ale Lumii

ORA ÎNCEPERII: 19.30

ORA SOSIRII PRESEI: 19.00

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA PALATULUI

PHILHARMONIA ORCHESTRA LONDON

CORUL ACADEMIC AL RADIO ROMÂNIA

Dirijor: CIPRIAN ȚUȚU

CORUL DE COPII AL RADIO ROMÂNIA

Dirijorul corului: RĂZVAN RĂDOS

JOSÉ CURA – dirijor și compozitor

Program:

José Cura – Modus (Kyrie din Requiemul Argentinean)

José Cura – Te Deum dedicat celei de a 25-a ediții aniversare a Feativalului (primă audiție), pentru solist feminin, cor de copii și cor de adulți

Soprană: POLINA PASZTIRCSÁK

José Cura – Ecce Homo (Triptychum: Magnificat, Calvarium, Stabat Mater)

Soprană: ELISA BALBO - Maria

Tenor: RAMON VARGAS - Christo

Alto: ROXANA CONSTANTINESCU - Magdalena

Tenor: MARIUS VLAD BUDOIU – Iuda, Tribunos, Ioannes

Bas: NICOLAS TESTÉ – Vox Creaturæ, Caiphas, Pilatus



BUCUREȘTIUL CREATIV