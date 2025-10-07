Tenorul ŞTEFAN von KORCH aduce VALSURI CELEBRE pe 15 octombrie la Sala Dalles, în stagiunea Musical Extravaganza

Tenorul Ştefan von Korch, solist amfitrion şi coordontor artistic spune: «Prin concertul „Dein ist mein ganzes Herz” lansez o invitație la visare, dans și reverie muzicală, într-o seară dedicată frumuseții nepieritoare a operetei și a valsului.»

Concertul deschide şi o nouă dimensiune a stagiunii Musical Extravaganza, oferind spaţiu de manifestare tinerilor artişti participanţi la Workshopul de Arta Actorului de Comedie cu Producţie de Scurt Metraj, din cadrul Bucharest Best Comedy Film. În acest context, trei tinere în curs de afirmare: Daniela Rogacev – Soprană, Alexandra Horpas – mezzosoprană şi Kirina Arnăutu – viloncel, vor susţine momente artistice în cadrul evenimentului.

Un omagiu adus muzicii de inspirație austro-germană, concertul „Valsuri Celebre” promite o experiență sonoră autentică, unde tradiția și emoția se împletesc într-un spectacol de neuitat.

Despre protagonişti

** Ştefan von Korch – Tenor **

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională, Ştefan von Korch a început anul 2025 pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania, în Carmina Burana, lucrarea sa „semnătură,” în care a deschis şi stagiunea Filarmonicii Arad în luna octombrie, a trecut pe la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0” în regia lui Andrei Şerban şi derulează seria de concerte Musical Extravaganza, pentru care este solist-gazdă şi coordonator artistic, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova.

Este vocea inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o usurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariţie aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

În luna octombrie va debuta pe prestigioasa scenă a Ateneului Român, în „Concert la Curtea Imperială,” alături de Filarmonica George Enescu, în noiembrie este invitat în America Centrală în turneul „Los Tres Tenores” programat în cele mai importante oraşe din Honduras.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla”, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff”, dar şi de premiera naţională a operei „I Puritani” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculine.

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, la Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara, iar în anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: „I Puritani” şi „La Sonnambula” ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică „Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană „Traiano in Dacia”.

În decursul vremii a interpretat rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: „Rigoletto”, „Bărbierul din Sevilla”, „Elixirul Dragostei”, „Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, în „Stabat Mater” de Rosinni, „Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Lobesang” de Mendelssohn printre altele.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo Japonia, Zhuhai Opera House China, Auditoriumul din Zaragoza Spania, Steri Concert Hall Italia, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre - China, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava.

**Daniela Bucşan – soprană **

Soprană cu o voce expresivă și o tehnică vocală solidă, Daniela Bucșan este o solistă remarcabilă ce poate fi aplaudată în stagiunea curentă a singurului teatru de operetă şi musical din ţară.

Pe scene prestigioase, precum Ateneul Român, Sala Palatului și Sala Radio, Daniela a impresionat publicul prin versatilitatea repertoriului său, de la capodopere clasice la lucrări contemporane, în cadrul Festivalului „George Enescu” și „Majura Christ”.

Originară din Republica Moldova şi absolventă a Universității Naționale de Muzică din București, s-a perfecționat sub îndrumarea profesorilor Eleonora Enăchescu și Claudia Codreanu. De asemenea, a participat la masterclass-uri și ateliere conduse de artiști recunoscuți, precum Larisa Gergieva (Teatrul Mariinsky), Liora Maurer, Lusy Arner, Sharon Mohar (Metropolitan Opera), dezvoltându-și interpretarea scenică și rafinamentul muzical.

Distinsă cu premii importante, printre care Concursul Național de Musical 2021, Le Grand Prix de l’Opéra București și Concursul Internațional de Duo „Suzana Szöreny”, Daniela Bucșan continuă să captiveze publicul prin emoția și profunzimea interpretării sale.

**Alexandru Burcă (Pianist) **

Alexandru Burcă dă strălucire partiturilor de pian din numeroase spectacole ale singurului teatru de operetă şi musical din ţară, este partenerul de scenă al actriţei Oana Pellea în spectacolul „Callas” prezentat pe scena Operei Naţionale din Bucureşti şi pianist în multe alte spectacole ale instutuţiei, a încântă publicul cu atingeri magice ale clapelor pianului în musicaluri ca „Mamma Mia” şi „Shrek” şi a semnat muzica pentru producţia „Ileana cea vitează”.

A susținut concerte și recitaluri la Ateneul Român, Festivalul Internațional „George Enescu”, Televiziunea Română, Societatea Română de Radiodifuziune, Muzeul Municipiului București – Palatul Șuțu, Filarmonica George Cavadia, Filarmonica din Bacau, Muzeului Național de Artă, Kazakstan, Rusia, Moldova, Franța, Germania, Portugalia, Norvegia, Italia, Canada.

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele. Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliştii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valoare interpreţii într-o lumină caldă şi personală.

Prima stagiune Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 20 concerte de succes, in care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: soprana Cristina Maria Oltean, soprana Daniela Bucşan, tenorul Alin Stoica, baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, Orchestra Filarmonicii Piteşti şi Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon.