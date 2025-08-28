Tenorul ȘTEFAN von KORCH deschide stagiunea Filarmonicii Arad cu lucrarea sa „semnătură” -„Carmina Burana”

Solistul a cântat această partitură ce îi defineşte identitatea vocală, de peste 40 de ori pe scene ale filarmonicilor naţionale şi a deschis Festivalul Palermo Classica cu o interpretare ce a fost elogiată în presa din Italia şi din România deopotrivă.

«Pentru mine, Carmina Burana este o lucrare de suflet şi o „carte de vizită” în care pot exprima atât exuberanța, cât și fragilitatea umană. Mă bucur să revin la Arad și să împărtășesc această experiență intensă cu publicul filarmonicii” a declarat tenorul Ștefan von Korch.»

Alături de Ștefan von Korch, publicul îi va asculta pe Mariana Bulicanu – soprană şi Ludovic Kendi – bariton. Punerea în scenă a maiestuoasei lucrări se va derula sub bagheta dirijorului britanic Neil Thomson şi va fi completată de întregul aparat orchestral și coral (dirijor Robert Daniel Rădoiaș) și de corul de copii al Colegiului de arte Sabin Drăgoi (dirijor Corina Teuca). Cu toţii, vor da viață paginilor pline de forță, dramatism și lirism ale lui Orff, într-o producţie ce promite să fie punctul de atracție al începutului de sezon.

Deschiderea stagiunii cu Carmina Burana este modul în care Filarmonica Arad marchează 130 de ani de la naşterea compozitorului Carl Orff şi totodată oportunitatea oferită publicului arădean de a îl aplauda pe tenorul Ștefan von Korch, recunoscut pentru interpretările sale memorabile în această lucrare monumentală, considerată semnătura sa artistică.

Biletele pentru concert sunt disponibile la casieria Filarmonicii Arad și online pe Bilete.ro

Despre ** Ştefan von Korch – Tenor **

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova.

Este vocea inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o usurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff.”

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională, Ştefan von Korch a început anul 2025 pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania, în Carmina Burana, lucrarea sa „semnătură,” a trecut pe la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0” în regia lui Andrei Şerban şi derulează seria de concerte Musical Extravaganza, pentru care este solist-gazdă şi coordonator artistic.

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, la Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara.

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

Este solistul de numele căruia se leagă premiera naţională a operei “I Puritani,” de Vicenzo Belinni, cea mai înaltă partitură scrisă pentru voce masculină, dar şi interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale.

