„The Magic of Funk” la Sala Radio

„The Magic of Funk”, concert prezentat alături de doi invitați: Berti Barbera (voce) și Adrian Ciuplea (chitară bas) și dirijat de Simona Strungaru.

„După concertul din luna ianuarie intitulat The Magic of Swing, în care Big Band-ul Radio România și compania de dans Jazz Roots Bucharest au adus în atenția publicului muzica anilor ‘20, cu toată efervescența sa specifică, iată că în concertul din 4 Aprilie intitulat The Magic of Funk vă invităm să intrăm în lumea explozivă a acestui gen, ce aduce inspirație inepuizabilă artiștilor și publicului.

Repertoriul concertului va cuprinde piese reprezentative, consacrate de artiști precum James Brown, Tower of Power sau Stevie Wonder, Chicken, Tutu, Pick Up the Pieces sau Superstition, dar și recentul hit Uptown Funk al lui Bruno Mars, piese pe care le veți asculta la Sala Radio în variante orchestrale deosebite.” – declară Simona Strungaru despre eveniment.

Publicul se va putea delecta cu intervențiile solistice ale celor doi invitați de marcă, vocalistul și percuționistul Berti Barbera și basistul Adrian Ciuplea, dar și cu numeroase momente de solo asigurate de membrii Big Band-ului Radio, printre care saxofoniștii Diana Bouroșu și Eugen Mamot, chitaristul Liviu Negru sau pianistul George Natsis.

„Concertul pe care îl vom susține pe 4 Aprilie este unul pe care îl aștept și la care visez de foarte mult timp. Sunt onorat că voi cânta din nou alături de fantasticii muzicieni ai Big Band-ului Radio România o muzică foarte apropiată sufletului meu! – declară basistul Adrian Ciuplea .

„Funk înseamnă bună dispoziție, groove și eliberare, e inteligent, colorat și direct, nu poate fi cântat de oricine și nici explicat complet în cuvinte, în schimb e direct accesibil unui larg segment de public. Pentru mine e o stare de conștiință care cuprinde mintea, corpul și sufletul, mă atrage și îmi provoacă o insațiabilă poftă de viață, de aceea vreau să-l ascult și să-l cânt de câte ori am ocazia. (...)

Pe 4 aprilie avem șansa să facem toți parte din această lume, în același loc care de fiecare dată mă face să mă simt un artist împlinit, cu aceiași artiști minunați cu care am cântat jazz, blues, swing și rock’n’roll. Din nou la Sala Radio, din nou alături de Big Band-ul dirijat de Simona Strungaru, împreună cu bunul meu prieten și excepțional basist Adrian Ciuplea, într-o nouă ipostază marcată de magie: funk, în cea mai distinsă și spectaculoasă prezentare, într-un concert cu adevărat extraordinar.” declară Berti Barbera.