The World Famous Glenn Miller Orchestra, “Live & Swinging” la Ateneul Român

THE WORLD FAMOUS GLENN MILLER ORCHESTRA, dirijor Wil Salden, revin în concert, după succesul grozav din 2017, în acelaşi decor de gală al Ateneului Român, pentru data de 13 aprilie 2024, începând cu ora 20.00!

“It’s Glenn Miller Time!” este recomandarea lunii aprilie 2024, un îndemn pe care toţi iubitorii de muzică ar să-l îmbrăţiseze!

The World Famous Glenn Miller Orchestra, cu experimentaţii muzicieni Big Band (4 trompete, 4 trombone, 5 saxofoane, 1 clarinet, tobe, pian), se prezintă absolut remarcabil iar interpretarea celebrelor piese, atât de vie şi de fidelă, va emoționa şi va energiza audienţa de toate vârstele!

Punctul culminant al show-ului va fi evidenţiat de momentul sugestiv “Moonlight Serenaders”, când scena se va transforma într-un templu swing care readuce la viață atmosfera cu totul specială a anilor treizeci și patruzeci.

Iar piesa cu totul specială a serii swing de la Ateneul Român va avea in centrul atenţiei astrul mult prea iubit, cântat şi recitat: LUNA! “Moonlight Serenade” & “Blue Moon”.

Datorită acestui sunet complet distinctiv, remarcabil de armonios și, în același timp, electrizant, piese atemporale, precum „In the Mood”, „Rhapsodie in Blue”, „Leroy Brown”, “Pennsylvania 6-5000”, “String of Pearls”, “Chattanooga Choo Choo”, “At Last” vor fi doar alte câteva dintre evergreen-urile care vor fi interpretate, live, de orchestră.

Chiar si astăzi, după 85 de ani de la fondarea Glenn Miller Orchestra (1938), universul muzical este îmbogățit de aceste memorabile melodii şi aranjamente orchestrale.