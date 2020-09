Tragedie în lumea muzicii. Un celebru DJ a murit la 49 de ani

DJ Erik Morillo, cel care se află în spatele hit-ului "I Like to Move It", a murit. El avea 49 de ani și locuia în Miami Beach, transmite AFP.

Poliția a răspuns, ieri dimineață, unui apel de urgență. Medicii legiști urmează să stabilească circumstanțele morții acestuia.

Morillo a murit cu doar câteva zile înainte de procesul în care era acuzat de viol.

Născut, în 1971, la New York el a crescut în Columbia și New Jersey.

El a lansat hitul „I Like to Move It” în 1993. Piesa a fost o colaborare cu cântărețul Trinidadian The Mad Stuntman - născut Mark Quashie - și a devenit o melodie iconică Eurodance cu voce ragga, un subgen de dancehall și reggae.

Piesa a avut succes imens în Europa și a revenit în 2005, când a fost prezentată în filmul de animație „Madagascar”, cu Ben Stiller, Chris Rock și Jada Pinkett Smith.

Morillo a avut o carieră de succes ca DJ, sub mai multe pseudonime, și a fost cunoscut în special pentru contribuțiile sale la genul house.

El era așteptat, vineri, în instanță, acuzat că a întreținut relații sexuale nedorite, în decembrie 2019, sub influența alcoolului. Femeia a spus că au mers amândoi la Morillo acasă și, deși s-au culcat separat, s-au trezit împreună, dezbrăcați. DJ-ul a negat inițial acuzațiile, dar rezultatele medicale au confirmat că acesta a violat-o pe femeie.