Trupa Zdob și Zdub cea mai populară trupă etno-rock din Republica Moldova concertează pe 25 aprilie, la Arenele Romane

Cu aceeași energie debordantă, trupa care duce orice public în lumea dansului și a cântului la unison, promite publicului o reîntâlnire memorabilă. De la elementele de hip-hop, drum'n'bass, jungle, punk și triluri de fluier sau trompeta tradițională, hiturile „DJ Vasile”, „Zdubii bateţi tare”, „Bunica bate doba”, „Moldovenii s-au născut” sau „Bună dimineața” vor fi nelipsite din playlist-ul concertului de la Arenele Romane și reprezintă garanția unui show crossover inegalabil.

Cu prilejul concertului de la Arenele Romane, Zdob și Zdub își va face încălzirea pentru participarea la concursul Eurovision din acest an. Republica Moldova va fi reprezentată la Eurovision de celebrii frați Advahov și Zdob și Zdub cu piesa de succes -„Trenulețul”. Aceasta a fost lansată în luna decembrie a anului trecut, odată cu reluarea circulației trenului Chișinău-București, și se bucură de aprecierea fanilor de pe cele două maluri ale Prutului. Pe Youtube, videoclipul oficial al piesei „Trenulețul” numără, până în prezent, peste 4 milioane de vizualizări.

De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a evoluat pe aceeași scenă cu formații de renume mondial: Red Hot Chili Peppers, Emir Kusturica & No Smoking Orchestra, Biohazard, Rollins Band, Rage Against the Machine, Soulfly, The Garbage, Fun Lovin' Criminals, Linkin Park ș.a.

Trupa a susținut turnee în peste 50 de țări europene. Printre festivalurile importante la care a participat se numără: Ungaria – Sziget; Danemarca – Roskilde; Serbia – Exit; Franța – Sin Fronteras; Belgia - Esperanzah!; Elveția - Open Air Gampel; Germania - Krefelder Folkfest, Tanz&Folk Festival Rudolstadt, S.O.M.A.; Republica Cehă - Rock For People, Colours Of Ostrava; Republica Slovacă - Aerorock, OKEY Leto Fest, Hodocvas; Polonia – Woodstock; România - Fete de la Musique, Cerbul de Aur, Stufstock, Peninsula, Folk You, ș.m.a; Olanda – EuroSonic, Mundial; Rusia – Maxidrom, Nashestvie, Krilya ș.a. Zdubii au lansat 10 albume, inslusiv la case de discuri internaționale.

Trupa a realizat peste 20 de videoclipuri și au primit numeroase premii MTV România Music Awards. Zdob și Zdub au reprezentat cu succes Moldova la cel mai mare show televizat de muzică din Europa “Eurovision 2005” și “Eurovision 2011”.

Dacă îţi place să te distrezi şi să cânţi până la epuizare, iar hiturile “DJ Vasile”, “Zdubii bateţi tare”, “Bunica bate doba” ”Everybody in the Casa Mare” sau “Videli Nochi” sunt în playlist-ul tău, te așteptăm alături de Zdob și Zdub la Arenele Romane!