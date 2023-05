Turneul Național Pianul Călător 13 al pianistului Horia Mihail începe, în România, luni, 8 mai, la Deva

În ultimii 13 ani, Horia Mihail a vizitat zeci de orașe din România însoțit de pianul călător sau cântând pe pianele din orașele în care a ajuns, susţinând peste 200 de concerte. Acum, cele 5 piane călătoare sunt încredinţate comunităților din Caracal, Deva, Alba Iulia, Tulcea și Roman.

După concertul pe care l-a susținut la Londra pe 4 mai, pianistul Horia Mihail își continuă traseul în țară, trecând, în acest an, prin Deva, Brașov, Iași, Roman, Bârlad, Caracal, cu un concert final la București, la Sala Radio.

Anul acesta, cei care vor veni în sălile de concert vor asculta recitaluri parcurse de un fir roşu – inspiraţia folclorică din cele mai neaşteptate colţuri ale Europei.

Pianistul Horia Mihail spune despre turneul din acest an că este unul… ”norocos”, fiind al 13lea din seria evenimentelor ce poartă numele Pianul Călător, încă din 2011: „De peste un deceniu Pianul Călător ajunge în orașele din România. De-a lungul timpului, am încercat să prezint publicului programe cât mai interesante. Dacă la început a fost Franz Liszt, de-a lungul anilor am ales o muzică cât se poate de variată și interesantă: de la clasicii Mozart și Beethoven, la romanticul Chopin, de la vals, la miniaturi care îndeobște sunt prezentate ca bis. Pentru această ediție am ales compoziții inspirate de folclor. Dacă publicul nostru este familiarizat cu influențele folclorului românesc, m-am gândit să propun o scurtă călătorie europeană, pornind din Banat cu o destinație aflată tocmai în cealaltă parte a continentului și o revenire acasă la teme muntenești sau moldovenești. Sunt convins că cei ce vor alege să participe la acest al treisprezecelea Pian Călător se vor bucura de un program variat, extrem de interesant.” (pianistul Horia Mihail)

Programul porneşte de la celebrele Dansuri româneşti de Bartok şi va continua cu alte compoziții inspirate din folclor din creaţia lui Schubert, Chopin, Grieg, Glinka, Dvorak, Ravel, Brahms, Brediceanu şi Dan Dediu.

”Muzica țărănească adevărată este cât se poate de variată și perfectă în formele ei. Puterea ei expresivă este uimitoare, și în același timp este lipsită de orice sentimentalism și ornamente nerelevante. Este simplă, uneori primitivă… iar un compozitor în căutare de căi noi nu poate fi ghidat de un maestru mai bun”. Sunt cuvintele compozitorului Bela Bartok care, după ce l-a cunoscut pe Richard Strauss, într-o vacanță de la începutul secolului al XX-lea, a ascultat o melodie populară cântată de o doică. Atunci a început seducătoarea poveste de dragoste a lui Bartok pentru muzica folclorică.

După recitalul de la Deva, pianistul Horia Mihail va ajunge marţi, 9 mai, la Brașov. Urmează Iași, Roman, Bârlad, Caracal, București.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

ITINERAR:

4 mai - ICR Londra

8 mai, ora 19 - Deva, Sala Pro Arte

9 mai, ora 19 - Brașov, Sala Patria

17 mai, ora 19 - Iași, Sala Unirii

18 mai, ora 19 - Roman, Casa de cultură

19 mai, ora 19 - Bârlad, Pavilionul Marcel Guguianu

29 mai, ora 19 - Caracal, Teatrul Național

30 mai, ora 19 - București, Sala Radio

PROGRAM MUZICAL PIANUL CĂLĂTOR 2023

Bartok – Șase Dansuri Populare Românești, Sz. 56

Schubert – Hungarian Melody, în si minor, D.817

Chopin – Patru Mazurci op. 33

Grieg – Improvizații pe două cântece populare norvegiene, op. 29

Glinka – Nouvelles Quadrilles Francaises

Dvorak – Scottish Dances, op. 41

Ravel – Alborada del Gracioso

Brahms – Variațiuni pe un cântec maghiar, op. 21 nr. 2

Brediceanu – Dansuri populare românești

Dediu – Hora din Moldova