Turneul Orgile României cu Eduard Antal revine în octombrie cu două seri în mari săli de concert cu orgă din România şi Republica Moldova

Programul concertului conţine lucrări de Johann Sebastian Bach, Joseph Rheinberger, Duruflé, Jean Langlais, Jan Janca, Charles Tournemire, sau Sergei Rachmaninov, dar şi un inedit aranjament după Freddie Mercury - Queen – Bohemian Rhapsody.

„Ediția cu numărul cinci a Turneului Național Orgile României a însemnat pentru mine o nouă șansă de a descoperi oameni, instrumente, locuri și, poate cel mai important, această ediție a presupus autocunoașterea și depășirea limitelor proprii. Acest maraton muzical mă formează uman, intelectual și spiritual deoarece fiecare concert reprezintă o experiență nouă, tot procesul presupune un studiu în laboratorul propriu și mă bucur că la final eforturile îmi sunt răsplătite prin dobândirea unei bogății pe care țin să o împărtășesc cu publicul. Sunt extrem de recunoscător pentru continuarea acestei inițiative, mă încântă popularitatea pe care o dobândește orga în general prin aceste concerte, iar entuziasmul și bucuria publicului mă revigorează și mă inspiră pentru noi repertorii”, spune organistul Eduard Antal.

În această vară, organistul Eduard Antal a susținut 10 concerte în întreaga țară în a V-a ediție a Turneului Național Orgile României, în care a ajuns la Bistrița (14 mai), Iași (2 iulie), București (6 iulie), Deva (8 iulie), Arad (9 iulie), Vinga (10 iulie), Reșița (12 iulie), Drobeta Turnu Severin (14 iulie), Cluj Napoca (31 iulie) şi Brașov (26 august).

„Repertoriul concertelor de la Sala Radio din București și de la Sala cu orgă din Chișinău are trei caracteristici principale: în primul rând poartă amprenta contrastului, vechi/nou, cunoscut/necunoscut; în al doilea rând germinează o perspectivă sacră a muzicii de orgă prin piesele din mijlocul programului; iar în al treilea rând explorează și exploatează capacitățile tehnico-expresive ale instrumentelor prin cele două piese atipice unui repertoriu de orgă, lucrările semnate de Rahmaninov și Queen, coagulantul perspectivelor fiind orgile surori construite de firma cehă Rieger-Kloss. Ideile care pot fi desprinse din acest periplu muzical fac referire la nevoia de pace, la acceptarea diversității și la răspândirea bucuriei muzicii.” declara Eduard Antal înaintea concertelor.

ITINERAR

22 octombrie, ora 19:00 – București, Sala Radio

26 octombrie, ora 18:00 – Chișinău, Sala cu Orgă

Intrarea este liberă.

PROGRAM MUZICAL

SĂLI DE CONCERT

Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Toccata și fuga în re minor BWV 565 Joseph Rheinberger (1839-1901) – Sonata nr. 20 în fa major, op. 196 Maurice Duruflé (1902-1986) – Méditation pour orgue, opus posthume Charles Tournemire (1844-1937) – Choral Alleluiatique din L’Orgue Mystique op. 57, nr. 44 Jan Janca (1933-1981) – Hilf Herr, meines Lebens Jean Langlais (1907-1991) – Te Deum din Trois Paraphrases Gregoriennes op. 5 Serghei Rachmaninov (1873-1943) – Vocalise, aranjament de Richard McVeigh Freddie Mercury - Queen – Bohemian Rhapsody (1975)

ITINERAR TURNEU NAŢIONAL

ORGILE ROMÂNIEI 2023

Avanpremiera

14 mai, ora 18:00 – Bistrița, Biserica Evanghelică

Turneul național

2 Iulie, ora 19:00 – Iași, Catedrala Romano-Catolică „Adormirea Maicii Domnului”

6 Iulie, ora 20:00 – București, Catedrala Sfântul Iosif

8 Iulie, ora 19:00 – Deva, Biserica Greco-Catolică „Immaculata”

9 Iulie, ora 20:00 – Arad, Biserica Romano-Catolică „Sfântul Anton de Padova”

10 Iulie, ora 19:30 – Vinga, Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime”

12 Iulie, ora 19:00 – Reșița, Biserica Romano-Catolică „Maria Zăpezii”

14 Iulie, ora 19:00 – Drobeta Turnu Severin, Biserica Romano-Catolică „Sfânta Fecioară Neprihănit Zămislită”

31 iulie, ora 19:00 – Cluj-Napoca, Biserica Romano-Catolică „Sfântul Mihail” în cadrul stagiunii KlausenMusik

26 august, ora 18:00 – Brașov, Biserica Neagră în cadrul stagiunii estivale Organ Nights

Mari săli de concert cu orgă

22 octombrie, ora 19:00 – București, Sala Radio

26 octombrie, ora 18:00 – Chișinău, Sala cu Orgă

Eduard Antal, n. 1992

Eduard Antal este organistul-titular al catedralei romano-catolice „Sfântul Iosif” din București, este managerul de proiect al Festivalului internațional de orgă „Cantus Ecclesiae” și este autorul albumului pentru orgă solo intitulat Parafraze, o materializare a preocupărilor sale muzicale și academice.

În cadrul Universității Naționale de Muzică București, a absolvit ciclurile de licență și de master, specializarea orgă, sub îndrumarea domnului profesor Dan Racoveanu, iar în prezent este doctorand al aceleiași instituții, avându-l drept coordonator pe profesorul și compozitorul Dan Dediu.

Eduard este unul dintre muzicienii care au reprezentat UNMB în proiectul „Young Musicians – Ambassadors of the National University of Music Bucharest”. Este laureat al Concursului național de interpretare „Ada Ulubeanu”, edițiile 2019 și 2020, în cadrul aceluiași concurs primind premiul „Franz Xaver Dressler” pentru cea mai bună interpretare.

În anul 2018 a primit bursa de excelență din partea Universității Naționale de Muzică București pentru performanțe cultural-artistice remarcabile, iar în perioada 2017-2018 a fost bursier al Fundației „Principesa Margareta a României”, în cadrul programului „Tinere Talente”.

A susținut numeroase recitaluri ca solist în Elveția, Polonia, Italia, Ungaria, Turcia și în orașe importante din România, precum București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Arad, Timișoara, Alba Iulia, Sibiu. Din anul 2020 realizează o incursiune în peisagistica instrumentelor de pe teritoriul României, concertând în cadrul Turneului național „Orgile României”.

A participat la festivaluri naționale și internaționale, dintre care amintim: SIMN – 2023; Festivalul internațional de orgă București – 2020-2023; Organ Nights – Biserica Neagră, 2018-2023; Festivalul de orgă „Cantus Ecclesiae” – 2021-2023; Festivalul internațional de teatru de la Sibiu – 2019, Festivalul muzicii belgiene – 2019, Helmut Plattner – 2018, Festivalul „Vox Novus” – 2018, Vox Early Music – 2017, Festivalul Chei – 2017. A participat la proiectele: „Pavilion muzical” – Timișoara, 2021; „Poveștile instrumentelor: orga clasică” – București, 2020; „Conect Arts” – București, 2018.

A concertat ca solist alături de: Orchestra Națională Radio, Big Band-ul Radio, Filarmonica Arad și a avut numeroase colaborări alături de Filarmonica „George Enescu” din București, Corul Filarmonicii „George Enescu”, Orchestra de Cameră Radio, Corul Academic Radio, Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău și orchestrele Universității Naționale de Muzică din București: „Universitaria”, „Concerto” și „BAROCkerii”.

