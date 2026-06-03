Ultimele zile de înscrieri la International Salbek Opera Masterclass 2026

Înscrierile se pot face până pe 7 iunie pe site-ul oficial al masterclass-ului: Form – Salbek Opera Festival • Masterclass 2026

Ajuns la cea de-a IV-a ediție, masterclass-ul organizat pe domeniul Castelului Salbek din Petriș, județul Arad, va avea loc în perioada 18 - 23 august și este dedicat tinerilor artiști cu vârste între 18 și 35 de ani. Selecția participanților va fi realizată chiar de profesorii invitați imediat după încheierea înscrierilor.

„La Salbek, nu predai doar tehnică, predai curaj. Îmi doresc ca fiecare tânăr care vine aici să plece cu ceva ce nu găsește în nicio carte de canto: încrederea că vocea lui contează și că are ce spune pe scenă", spune mezzosoprana Ruxandra Donose, profesor la International Salbek Opera Masterclass 2026.

Participanții vor lucra în grupuri restrânse, cu fiecare profesor, într-un format intensiv care pune accent pe tehnică, expresivitate și prezență scenică.

International Salbek Opera Masterclass este singurul program de acest tip din România și propune un cadru de lucru diferit față de formulele clasice de perfecționare: domeniul unui castel, în mijlocul naturii, apropiere reală între profesori și cursanți, lucru aplicat și experiență scenică directă.

Pe parcursul celor cinci zile, cursanții vor putea participa și la repetițiile și pregătirea Galei Extraordinare de Operă Salbek Opera Festival, iar cei mai buni dintre ei vor avea șansa să urce pe scenă în concertul final din Piața Primăriei din Arad, alături de Orchestra Filarmonicii din Arad și de invitata acestei ediții, soprana Paula Iancic.

International Salbek Opera Masterclass se va desfăşura în perioada 18 – 23 august 2026, pe Domeniul Castelului Salbek și se va încheia cu o Gală Extraordinară de Operă în Piaţa Primăriei din Arad, în aer liber, pe 23 august, cu Orchestra Filarmonicii din Arad, dirijor David Crescenzi, solişti Paula Iancic, Ruxandra Donose, Ramón Vargas, împreună cu cei mai buni dintre cursanţii Salbek Opera Masterclass 2026.

Lucrul în astfel de grupuri internaționale încurajează un schimb de tradiții culturale, practici de lucru, experiențe personale care contribuie la o bună cunoaștere reciprocă, în cadrul dimensiunii interculturale a proiectului.

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Detalii pe www.salbekoperafestival.ro sau www.masterclass.salbekoperafestival.ro

Email contact: salbekoperamasterclass@gmail.com

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Retrospectiva Salbek 2025: Retrospectiva International Salbek Opera Masterclass & Gala Salbek Opera Festival 2025

Producător: Asociația Castel Salbek

Partener oficial: BCR

Cu sprijinul: MedLife, NEPI Rockcastle, Linde, Aniroc Signature Hotel, Unicredit Bank, Aqua Carpatica, Garanti BBVA

Parteneri: Primăria Municipiului Arad, Centrul Municipal de Cultură Arad, Filarmonica de Stat din Arad

Parteneri locali: Primăria Petriș, Asociația ”Sargeția” GAL