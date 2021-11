UNSEEN.CONCERT IN THE DARK continuă cu o nouă experiență dedicată persoanelor nevăzătoare – un recital extraordinar de violoncel și pian gratuit, la Muzeul Național de Artă Timișoara

Mâine seară, pe 6 noiembrie, de la ora 18.00, în Sala Barocă a Muzeului Național de Artă Timișoara are loc un recital extraordinar de violoncel și pian susținut de artiștii Makcim Fernandez Samodaiev (violoncel) și Monica Florescu (pian) pentru comunitatea locală a persoanelor nevăzătoare. Intrarea la concert este gratuită, iar participarea se face în limita locurilor disponibile. UNSEEN.CONCERT IN THE DARK este singurul eveniment de muzică clasică din România, care se desfășoară în întuneric deplin, cu lumina stinsă în sala de concert și pe scenă – deopotrivă o invitație-simbol pentru publicul larg, și o ocazie pentru comunitățile de nevăzători de a participa la o experiență dedicată lor.

Violoncelistul de origine rusă Makcim Fernandez Samodaiev și pianista Monica Florescu, ambii artiști concertiști ai Filarmonicii de Stat Sibiu și fondatori ai cunoscutei stagiuni camerale Florescu-Fernandez & Friends susțin sâmbătă, 6 noiembrie, de la ora 18.00 la Muzeul Național de Artă Timișoara, în Sala Barocă, un recital extraordinar cu lucrări de Bach, Scarlatti, Vivaldi, Pärt și Maria Theresia von Paradis în cadrul UNSEEN.CONCERT IN THE DARK, primul eveniment de muzică clasică din România care se desfășoară în întuneric, cu lumina stinsă atât în sala de concert, cât și pe scenă.

La finalul recitalului, publicul este invitat la o discuție liberă care încurajează confesivitatea și împărtășirea experienței emoționale trăite, alături de artiștii Makcim Fernandez Samodaiev, de pianista Monica Florescu și de Cristina Bobe – artist vizual și autor al conceptului UNSEEN. Discuția va fi moderată de Ruxandra Miuți.

Recitalul dedicat comunității nevăzătorilor din Timișoara este gratuit, iar participarea se face în limita locurilor disponibile.

„Muzica va fi liantul dintre noi, dar și punctul de plecare pentru o discuție cu publicul și artiștii de după concert, prin care dorim să descoperim și să aducem la lumină poveștile persoanelor nevăzătoare, cum experimentează și simt lumea, cum își formează amintiri, ce și cum își imaginează în timp ce ascultă muzică și multe alte experiențe pe care probabil că nu ni le-am imaginat vreodată și despre care cred că pot fi o sursă de inspirație pentru mulți dintre noi.”, a declarat Cristina Bobe, artist vizual și autor al conceptului UNSEEN.

„După atâția ani de experiență, a cânta pe întuneric, cu lumina stinsă, m-a făcut să mă simt de parcă am fost un începător. Experiența UNSEEN a început ca o descoperire de la zero, iar acum știm cum este să ne pregătim psihologic și tehnic pentru o asemenea provocare. În întuneric, orice sunet devine copleșitor.”, povestește violoncelistul Makcim Fernandez Samodaiev.

„De obicei, atunci când cântăm într-o sală, simțim publicul, îi vedem fizic, sunt multe lumini și există această componentă socială a unui concert. Or, acum, este totul de o intimitate absolut extraordinară – pentru că nu mai ai niciun fel de stimul din exterior, doar stimulul auditiv, doar muzica. Nimic din afară, totul vine dinăuntru. Este o oportunitate de a accesa o introspecție pe care ești aproape nevoit să o faci. Și ca un detaliu de culoare: în cazul meu, la pian, este diferit față de un instrument cu coarde. Pianul fiind un instrument mecanic, cu clape bine definite, e foarte important să cunoști distanțele la care trebuie să apeși pe clape, căci altfel riști să nu nimerești notele.”, mărturisește pianista Monica Florescu.

Programul complet al serii

Suita nr. 1 pentru violoncel solo în Sol Major, de Johan Sebastian Bach

Sonate pentru pian, de Domenico Scarlatti

Improvizație pe temă de simfonie, de Antonio Vivaldi

Oglinzi în oglinzi, de Arvo Pärt

Siciliana, de Maria Theresia von Paradis

Recitalul va fi urmat de o discuție liberă cu publicul.

Despre UNSEEN.CONCERT IN THE DARK

UNSEEN. CONCERT IN THE DARK a debutat ca eveniment în anul 2019, cu o serie de recitaluri pe muzică de Bach susținute de violonistul Valentin Șerban, laureat al Concursului Internațional George Enescu, bucurându-se de un succes extraordinar. Concertele în întuneric au început din spațiul galeriei Artera (București), au călătorit în alte 11 spații alternative din România (Mina Petrila, Muzeul Mamei, Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș, biserici fortificate din Roșia Montană, Cinșor, Peșteana, o șură din satul Șomartin etc.) și s-au încheiat cu un recital extraordinar la Filarmonica de Stat Sibiu, recital care a atins un număr record de spectatori pentru un concert cameral, cu peste 500 de bilete sold-out cu o lună înainte de concert.

Despre Monica Florescu și Makcim Fernandez Samodaiev

Pianista Monica Florescu și violoncelistul Makcim Fernandez Samodaiev excelează în domeniul muzicii de cameră și ca soliști concertiști, cu o experiență formată de-a lungul anilor, în care au creat proiecte diverse, de la concerte de muzică de cameră și premiere de creații contemporane, până la colaborări ample cu alți artiști de renume din domeniul muzicii clasice și proiecte interdisciplinare create în colaborare cu companii de balet și teatru. Au participat la festivaluri internaționale precum Festival Philippe Herreweghe (Belgia), Festival Steinway (Belgia), Festival Fontainebleau (Franța), Festival de Wallonie (Belgia), Festival van Vlaanderen (Belgia), XXV Festival de Muzică Contemporană de la Havana (Cuba), Festival „Siglo XXI” (Mexic), Festival Internațional de Teatru din Wuzhen (China). Stabiliți la Sibiu după ce timp de mai mulți ani au studiat, locuit și concertat în diferite țări din Europa și în Mexic, în 2015 au inițiat un proiect independent, cu concerte „full house” în fiecare lună. Stagiunea Camerală „Florescu - Fernandez & Friends” propune o serie de concerte lunare, unde invitați sunt muzicieni cunoscuți din România, dar și din afara țării.