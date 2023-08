Peste 110.000 de fani, în a treia zi UNTOLD

"Mainstage-ul UNTOLD şi-a deschis porţile pentru cea de-a treia zi de festival, pentru live act-uri în premieră dar şi pentru DJ set-uri în exclusivitate. DJ-ul numărul 1 al lumii, Martin Garrix, a generat o euforie uriaşă pe Cluj-Arena. Set-ul live al olandezului a fost energie pură de la prima până la ultima măsură. Cu versiuni remix, realizate special pentru show-ul de le UNTOLD, sau cu producţii noi lansate, Garrix le-a mulţumit fanilor din România. Cu o pasiunea extraordinară pentru muzică şi recunoştinţă pentru fanii care-i sunt alături de fiecare dată, Garrix a electrizat atmosfera din mainstage-ul UNTOLD. Cu un set în care a inclus 'In The Name Of Love', 'Higher Ground', 'Animals', 'Huricane' sau imnul de festival 'High On Life', Garrix a generat un spectacol vizual total. A fost un moment care a transformat Cluj Arena într-un univers unic", se menţionează în informarea transmisă de organizatori.

Duminică, în ultima zi a ediţiei din acest an a festivalului, sunt headlineri doi dintre cei mai mari DJ ai lumii, francezul David Guetta şi Armin van Buuren sunt headlinerii zilei de duminică. De asemenea, în această seară, mainstage-ul UNTOLD va fi deschis de Almud, urmat de Vama, FERG, Years & Years, Fedde Le Grand.