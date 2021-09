Unul dintre membrii trupei originale ABBA, în concert la Cluj-Napoca

Foto Simon Weisser - unsplash.com

Saxofonistul Ulf Andersson, membru în trupa originală ABBA, va fi prezent la „Discoteca '80” din Cluj-Napoca. Show-ul va ajunge la Cluj pe 18 septembrie.

Când vestea lansării unui nou album ABBA, după 4 decenii de liniște, a înconjurat planeta, unul dintre membrii trupei originale ABBA va fi prezent la „Discoteca '80”, alături de „cea mai bună ABBA de la ABBA încoace", în cadrul „The Show-a tribute to ABBA", anunță organizatorii.

Show-ul live care va ajunge la Cluj, la „Discoteca '80”, pe 18 septembrie, a fost prezentat deja succes în fața publicului de peste 700 de ori, în 43 de țări din întreaga lume.

Acesta include toate marile hituri ale formației – între care "Waterloo", "Mamma Mia", "Dancing Queen", "Gimme! Gimme! Gimme!", "Take A Chance On Me", "Chiquitita", "Money, Money, Money", "Knowing Me, Knowing You", "SOS", "Super Trouper" - într-un concert de 80 de minute.

Concertul este susținut de 10 muzicieni, alături de 4 instrumentiști ai London Symphonic Orchestra, cu participarea saxofonistul Ulf Andersson, membru în trupa originală ABBA.

ABBA şi-a anunţat în urmă cu câteva zile revenirea, după 40 de ani, cu un nou album.

(sursa: Mediafax)