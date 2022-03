UPDATE Doliu în lumea muzicii. A murit bateristul trupei Foo Fighters

Se pare că Taylor Hawkins consumase canabis, opiacee şi antidepresive înainte de deces. Acesta a murit, vineri seara, într-un hotel din Bogota, unde se afla alături de trupa pentru un concert.

"Analiza toxicologică arată că au fost găsite zece substanţe în corpul lui Taylor Hawkins, între care THC (canabis), antidepresive, benzodiazepine şi opiacee", arată procuratura columbiană.

Înainte de a murit acesta a acuzat "dureri în piept". A fost chemat un medic care a încercat să-l resusciteze.

Concertul a fost anulat, iar miile de persoane care aşteptau să înceapă spectacolul au păstrat un minut de reculegere. Trupa a anulat un concert programat pe 27 martie în Sao Paulo, Brazilia.

ȘTIRE INIȚIALĂ Bateristul trupei americane Foo Fighters a murit la vârsta de 50 de ani. Formația se afla într-un turneu mondial iar în această vară va concerta în Marea Britanie.

„Familia Foo Fighters este devastată de pierderea tragică și prematură a iubitului nostru Taylor Hawkins. Spiritul său muzical și râsul molipsitor vor rămâne cu noi pentru totdeauna. Inimile noastre sunt către soția, copiii și familia lui, și cerem ca intimitatea lor să fie tratată cu cel mai mare respect în această perioadă neimaginat de dificilă”, a transmis trupa pe Twitter.

În mesaj nu este precizată cauza morții.

Taylor Hawkins s-a alăturat grupului în 1997, după un turneu alături de cântăreața Alanis Morissette, una dintre marile vedete ale anilor '90. Acesta l-a sunat pe solistul Dave Grohl, fost baterist cu Nirvana, când bateristul de atunci, William Goldsmith a plecat. Așa și-a început Hawkins cariera de 25 de ani la Foo Fighters. Grupul rock tocmai terminau al doilea album The Color and the Shape, care include Everlong, cea mai faimoasă melodie a lor, scrie news.sky.com.

Printre piesele de rezistență ale trupei sunt Times Like These și All My Life. Ultima interpretare a bateristului a fost la festivalul Lollapalooza din Argentina, pe 20 martie, unde a cântat pe un cover al piesei Queen's Somebody to Love. Ultima lui melodie a fost un bis al melodiei Everlong.

Foo Fighters se află în prezent la Bogota, în Columbia, în cadrul unui turneu care include spectacole la Londra, Birmingham și Manchester.

Este una dintre cele mai de succes trupe rock din ultimele trei decenii.

Ozzy Osbourne a scris pe Twitter că Hawkins „a fost cu adevărat o persoană grozavă și un muzician uimitor”. "Inima mea, dragostea mea și condoleanțe se adresează soției sale, copiilor lui, familiei, trupei și fanilor săi. Ne vedem de cealaltă parte...", a spus cântărețul Black Sabbath.

Tom Morello, de la Rage Against The Machine: „Dumnezeu să te binecuvânteze, Taylor Hawkins. Ți-am iubit spiritul și puterea rock de neoprit. Odihnește-te în pace, prietene”.

Fostul baterist al Beatles, Ringo Starr, și-a exprimat condoleanțe pentru familia și colegii de trupă ai lui Hawkins. „Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Taylor. Pace și dragoste pentru toată familia lui și pentru trupă, pace și dragoste”.