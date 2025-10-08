Victoria Beckham, vedeta unui documentar în trei părţi produs de Netflix

Premiera mondială a acestui serial în trei părţi, realizat de americanca Nadia Hallgren - realizatoarea unui documentar foarte apreciat despre Michelle Obama în 2020 -, va avea loc în cadrul unei proiecţii speciale, miercuri seară, la Londra.



În noul documentar, intitulat simplu "Victoria Beckham", fosta componentă a grupului Spice Girls, renumită pentru expresia impenetrabilă a feţei şi percepută în general ca o persoană rece şi distantă, se destăinuie despre parcursul ei profesional şi despre "suişurile şi coborâşurile care au modelat-o", a rezumat ea pe Instagram.



"Oamenii credeau că sunt o scorpie care nu zâmbeşte niciodată. Dar... eu zâmbesc. Nu fiţi şocaţi!", a declarat ea, cu umor, în trailerul oficial al documentarului.



Antreprenoarea în vârstă de 51 de ani se descrie în noua producţie drept "o fetiţă stângace" care "voia cu disperare să fie iubită" şi a povestit despre lansarea ei dificilă, după destrămarea grupului Spice Girls, în lumea modei.



"Oamenii îşi spuneau: este doar o vedetă pop, s-a căsătorit cu un fotbalist, cine se crede ea?", a dezvăluit această mamă a patru copii şi soţie a la fel de celebrului fotbalist David Beckham, devenită astăzi o stilistă apreciată în lume şi aflată la conducerea unui imperiu fashion estimat la mai multe zeci de milioane de euro.



Personalităţi emblematice din industria modei, precum fosta directoare a revistei Vogue USA, Anna Wintour, şi designerul Tom Ford apar în acest serial documentar, produs de Studio 99, o companie deţinută de David Beckham.



Noua producţie va fi difuzată la doi ani după un documentar Netflix dedicat lui David Beckham, care a doborât recordurile de audienţă în Regatul Unit, potrivit acestei platforme de streaming.

AGERPRES