Violoniștii Maxim Vengerov și David Grimal prezintă publicului noi lucrări extraordinare

Prezent pentru a treia oară într-un concert în această ediție a Festivalului Enescu, celebrul violonist Maxim Vengerov va interpreta la Ateneul român Sonata în fa minor de George Enescu, considerată cea mai cântată sonată enesciană. La Sala Palatului, impresionantul David Grimal și orchestra sa Les Dissonances revin cu un program Stravinski, Chausson, Ravel și Bartok, iar la finalul concertului invită publicul la lansarea unui CD pe care este și Capriciul român de George Enescu.

La Ateneul Român, de la ora 16.30 marele violonist Maxim Vengerov va susține un recital alături de pianista Polina Osetinskaya. Programul divers se deschide cu Sonata nr. 32 în Si bemol major pentru vioară și pian K. 454 de Mozart, o lucrare emblematică a spiritului mozartian, compusă în anul 1784 la Viena. Programul este completat de Sonata în fa minor de George Enescu, o superbă capodoperă scrisă în 3 părți, în care se resimte influența muzicii tradiționale presărate de rafinamentul stilului componistic francez. Deși este o lucrare de tinerețe, scrisă în 1899, este pretențioasă și versatilă. Este succedată de Sonata în Mi bemol major pentru vioară și pian op. 18 de Richard Strauss, un punct de reper important în creația violonistică. Recitalul se încheie cu Ravel – Rapsodia de Concert Tzigane, o lucrare de virtuozitate, plină de culoare, ce aparține curentului impresionist, compusă în anul 1924. Violonist excepțional și profesor, Maxim Vengerov cântă la o vioara Stradivarius ex-Kreutzer (1727).

La Sala Palatului, de la ora 19.30, ansamblul Les Dissonances din Paris, condus de violonistul și directorul său artistic, David Grimal revine pe scena festivalului cu un nou program. Prima lucrare este baletul Pasărea de foc de Stravinski, o lucrare modernistă, compusă în anul 1910, pentru stagiunea de balet a lui Serghei Diaghilev. Stilul compozițional al lui Stravinski este special, îmbină muzica de inspirație tradițională cu o motricitate originală, armonii și sonorității bogate în culoare, fiind recunoscut pentru muzica coregrafică.

Poemul op. 25 de Ernest Chausson aduce pe scena Sălii Palatului sentimentul iubirii împlinite, lucrare compusă de compozitorul francez în anul 1896, cu intenția de a scrie o piesă amplă pentru vioară, s-a inspirat din nuvela ,,Cântecul iubirii triumfătoare’’ de Ivan Turgenev. Este o lucrare romantică, plină de poezie și trăiri puternice, dedicată marelui violonist Eugene Ysaye.

Programul continuă tot cu o piesă emblematică a muzicii franceze, Rapsodia de Concert Tzigane de Maurice Ravel care poate fi ascultată în varianta pentru vioară și orchestră, orchestrată tot de compozitor.



Concertul pentru orchestră de Bartok încheie programul serii. Compus în 1943 și structurat în 5 părți, Concertul pentru orchestră a avut premiera la Boston, sub bagheta dirijorului Serge Koussevitzky. Lucrarea este gândită ca o piesă pentru un ansamblu de soliști, spre deosebire de forma concertantă obișnuită de solist și acompaniatori, Bartok oferă tuturor instrumentelor aceași importanță în discursul muzical. Concertul pentru orchestră este una dintre cele mai cunoscute și interpretate lucrări din creația compozitorului, privit cu apreciere de public de la premieră și până în prezent.

David Grimal și ansamblul Les Dissonances invită jurnaliștii și publicul să participe la lansarea albumului Chausson, Ravel, Enescu, astăzi 17 septembrie, începând cu ora 21.30, la Sala Palatului

În cadrul evenimentului ce va avea loc la Standul Cărturești, amplasat în foaierul Sălii Palatului, violonistul și directorul artistic al ansamblului Les Dissonances, David Grimal, un bun cunoscător al muzicii enesciene, va avea o scurtă discuție cu interpretul și scriitorul Lucian Nicolae, va răspunde la întrebările jurnaliștilor și ale publicului și va acorda autografe. Evenimentul va fi transmis pe paginile de Facebook ale Festivalului Enescu și ale Cărturești.

Printre compozițiile de pe noul album se numără Capriciu Român pentru vioară și Orchestră de Enescu, o lucrare finalizată de Cornel Țăranu, care este, probabil, capodopera enesciană cea mai puțin cunoscută – o lucrare unică în istoria concertului pentru vioară. CD-ul mai include lucrări de Ravel și Chausson. Întâlnirea lui David Grimal cu opera lui Enescu a fost mediată de către Lordul Yehudi Menuhin, discipol al lui Enescu. Acesta spunea despre Maestrul George Enescu că: ”A fost, fără îndoială, unul dintre cei mai extraordinari muzicieni pe care i-am întâlnit în viața mea, alături de Béla Bartók”.

AGENDA ZILEI

SERIA CONCERTE ȘI RECITALURI

ORA ÎNCEPERII: 16.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 16.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: ATENEUL ROMÂN

Recital MAXIM VENGEROV vioară și POLINA OSETINSKAYA pian

Program:

Mozart Sonata nr. 32 în si bemol major pentru vioară și pian K. 454

Enescu Sonata nr. 2 în fa minor pentru pian și vioară op. 6

Strauss Sonata în mi bemol major pentru vioară și pian op. 18

Ravel Tzigane

Apreciat în unanimitate drept unul dintre cei mai desăvârșiți muzicieni ai lumii, și descris frecvent drept cel mai mare violonist al timpului, Maxim Vengerov, câștigător al unui premiu Grammy, se bucură de recunoaștere la nivel internațional și în calitate de dirijor și este unul dintre cei mai solicitați soliști. Născut în anul 1974, și-a început cariera de violonist solo la vârsta de cinci ani, a câștigat concursurile internaționale Wieniawski și Carl Flesch la vârsta de 10 și, respectiv, 15 ani, a studiat cu Galina Tourchaninova și Zakhar Bron, a realizat prima înregistrare la vârsta de 10 ani, și a ajuns să înregistreze masiv pentru case de discuri prestigioase, printre care Melodia, Teldec și EMI, câștigând, printre altele, premiile Grammy și Gramophone pentru artistul anului.

Polina Osetinskaya, pianistă de renume internațional, și-a început cariera la vârsta de cinci ani și a fost rapid considerată un copil-minune în fosta Uniune Sovietică. A susținut primul concert la vârsta de șase ani și a intrat la Școala Centrală de Muzică a Conservatorului din Moscova la vârsta de șapte ani. Doamna Osetinskaya și-a continuat studiile la Conservatorul din Leningrad cu Marina Wolf și mai târziu la Conservatorul din Moscova cu Vera Gornostaeva.

SERIA MARI ORCHESTRE ALE LUMII

ORA ÎNCEPERII: 19.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 19.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA PALATULUI

LES DISSONANCES

DAVID GRIMAL director artistic și solist

Program:

Stravinski Pasărea de foc

Chausson Poème op. 25

Ravel Tzigane

Bartók Concertul pentru orchestră

Ansamblul Les Dissonances a fost înființat în 2004, la inițiativa lui David Grimal de a crea un colectiv artistic.Deși poate părea confuză asocierea cuvântului disonanță cu un ansamblu muzical, principiul Les Dissonances este solidaritatea între lumi separate-asta îi conferă originalitate. Ansamblul creează o legătură între interpreții cu activitate în diverse domenii ale muzicii (compoziție, spectacole solo, muzică orchestrală, muzică de cameră) și include nu numai muzicieni din cele mai de renume orchestre franceze și internaționale, dar și tineri artiști talentați, care tocmai ce-și încep carierele. Ansamblul Les Dissonances interpretează lucrări simfonice și de cameră bince-cunoscute (Strauss, Bach, Schubert sau Beethoven), dar și compoziții noi ale autorilor contemporani (precum Thierry Eschaich, Brice Pauset sau Marc-André Dalbavie).

David Grimal este un muzician cu o recunoaștere internațională datorată originalității specifice carierei sale. Într-un efort continuu de reflecție asupra rolului artei în societate, reușește să juxtapună perspective diferite pentru a compune muzică prin reinventarea percepției colective. Ca solist notoriu, a fost invitat să interpreteze sub bagheta unor dirijori de talie mondială (Eschenbach, Krivine, Pletnev, Frühbeck de Burgos, Eötvös, Nelsons, Saraste, Orozco-Estrada, Skrowaczewski, van Sweden ș.a.m.d.), cu performanțe greu de atins alături de Orchestra din Paris, de Orchestra Filarmonică Radio France, de Orchestra de Cameră a Europei, de Berliner Symphoniker, de Orchestra Națională a Rusiei, de Filarmonica New Japan, de Orchestra de Cameră Engleză sau de Mozarteum Orchester din Salzburg.

SERIA: FESTIVALUL ÎN ȚARĂ

ORA ÎNCEPERII: 19.00

ORA SOSIRII PRESEI: 18.30​

LOC DE DESFĂȘURARE: Centrul Multicultural al Universității Transilvania, Brașov

Concert ”Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel” – Brașov

RAMONA HORVATH pian NICOLAS RAGEAU contrabas Cel de-al doilea concert al turneului național “Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel” în deschiderea Vibrate! Festival 2021. Participarea la eveniment se va realiza în limita locurilor disponibile și cu respectarea normelor sanitare în vigoare. Pentru mai multe informații consultați site-ul www.vibratefestival.ro. În perioada 14 – 22 septembrie 2021, Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, în parteneriat cu Radio România Cluj, Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca, Vibrate Festival Brașov, Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov, Asociația Culturală „Paul Constantinescu” din Ploiești, Libris Brașov, Classic for Teens Festival Focșani, Hubart Agency Focșani, Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” din Focșani, Asociația ABCDown din Focșani, Muzeul Municipiului București și Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” din București, organizează turneul național “Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel”, turneu susținut de pianista de jazz Ramona HORVATH și contrabasistul francez Nicolas RAGEAU. Turneul național este desfășurat sub patronajul Festivalului Internațional „George Enescu” și co-finanțat de AFCN – Administrația Fondului Cultural Național. Mai multe informații despre turneului național Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel pot fi găsite pe www.jazzimpressions.ro BUCUREȘTIUL CREATIV

• Expoziția de fotografie și documente inedite despre George Enescu și Festivalul Enescu „Enescu. Geniul și Festivalul. Chipuri de iubire” are loc între 1-26 septembrie 2021, la Ateneu și la Sala Palatului. Expoziția este un proiect comun al Festivalului Enescu, împreună cu fotografii oficiali ai săi, Andrada Pavel, Cătălina Filip, Andrei Gândac și Alex Damian, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Muzeul Enescu.

• Film în 7 episoade dedicat Festivalului Internațional George Enescu 2021, difuzat de TVR.

• Producția Constantin Silvestri – Avant-gardist, master improviser, homme passionné

Program: sâmbătă, 28 august 2021 – duminică, 26 septembrie 2021, realizat în Marea Britanie de Anda Anastasescu și Nicolas Gaster; Episoade: Prelude, Lead Soldiers, The Little Shepherd, Fireworks, Pictures at an Exhibition, Nocturne.