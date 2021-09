Violonistul dirijor  Nikolaj Szeps-Znaider  și violoncelistul Gautier Capuçon – soliștii faimoși pe care îi puteți asculta azi la Festivalul Enescu

Celebrul violinist Nikolaj Szeps-Znaider se întoarce la Festivalul Enescu și va concerta alături de Academy of St Martin in the Fields, cu un program de lucrări din repertoriul romantic. Uvertura Visul unei nopți de vară de Mendelssohn va deschide concertul, urmată de Simfonia în Do major de Bizet. Aceste două lucrări sunt considerate capodopere de tinerețe ale compozitorilor, scrise în perioada studiilor. Mendelssohn a compus Uvertura la vârsta de 19 ani, iar Simfonia în Do major de Bizet a fost compusă în timpul studiilor sale la Paris pe vremea când avea 17 ani. Deși compozitorul nu a intenționat să o prezinte pe scenă, Simfonia s-a bucurat de succes când a fost descoperita și publicată, prima sa audiție fiind în anul 1935.

În încheierea programului vom asculta Concertul nr. 1 în sol minor pentru vioară și orchestră de Bruch, în interpretarea violonistului Nikolaj Szeps-Znaider, unul dintre cei mai buni violoniști ai momentului. De altfel, anul acesta s-au împlinit 100 de ani de la moartea compozitorului Max Bruch. Audiția concertului său, unul dintre cele mai îndrăgite și populare concerte din repertoriul violonistic, aduce un omagiu compozitorului.

Gautier Capuçon, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați violonceliști ai vremurilor noastre, va interpreta, alături de Orchestra Filarmonică Din München dirijată de maestrul Valery Gergiev, Suita nr. 2 în Do major pentru orchestra op. 20 de George Enescu, o lucrare remarcabilă, compusă în anul 1915, presărată de influențe neoclasice, teme încântătoare și dansante. Din program mai fac parte Concertul nr. 1 în Mi bemol major op. 107 pentru violoncel și orchestră de Șostakovici, iar seara se încheie cu Simfonia nr. 1 în do minor op. 68 de Brahms..

Din seria Festivalul în țară, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din Constanța, la ora 18, va avea loc un recital susținut de violoncelistul Ghiorghiță Tănase și pianista Andreea Bratu, cu Brahms și Enescu.

Pe site-ul festivalului, la acest link, puteți citi zilnic cronici, interviuri și informații suplimentare în Agenda Festivalului.

AGENDA ZILEI

CONCERTE

SERIA CONCERTE ȘI RECITALURI

ORA ÎNCEPERII: 16.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 16.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: ATENEUL ROMÂN

ACADEMY OF SAINT MARTIN IN THE FIELDS

NIKOLAJ ZNAIDER vioară

Program:

Mendelssohn Uvertura Visul unei nopți de vară

Bizet Simfonia în Do major

Bruch Concertul nr. 1 în sol minor pentru vioară și orchestră

Academy of St Martin in the Fields este una dintre cele mai distinse orchestre de cameră, renumită pentru interpretările sale caracterizate de strălucire și prospețime.

ACADEMY OF SAINT MARTIN IN THE FIELDS

Înființată de Sir Neville Marriner în anul 1958 dintr-un grup de muzicieni de renume din Londra, orchestra a susținut prima sa reprezentație în biserica ce poartă același nume, în noiembrie 1959. Prin concerte de neegalat și o producție vastă de înregistrări – printre care se evidențiază Cele Patru Anotimpuri de Vivaldi din 1969 și coloana sonoră a filmului premiat cu Oscar, Amadeus – orchestra a câștigat o reputație internațională demnă de invidie datorită sunetului său distinctiv, studiat și rafinat. Cu o discografie mult lăudată ce cuprinde peste 500 de titluri și – în circumstanțe obișnuite – un program de turnee internaționale bogat, numele și sunetul caracteristic ale orchestrei Academy of St Martin in the Fields sunt bine cunoscute și îndrăgite de iubitorii muzicii clasice de pretutindeni.

NIKOLAJ SZEPS-ZNAIDER, violonist și dirijor, se bucură de o carieră de sucess, recunoscută la nivel internațional. Născut în 1975, a studiat la Copenhaga cu Boris Kuschnir și la Juilliard School din New York cu faimoasa Dorothy DeLay. Este dirijor principal al Orchestrei Mariinsky din 2010, a fost dirijor invitat al Swedish Chamber Orchestra, iar din 2017 colaborează cu Orchestre National de Lyon. Concertează frecvent cu London Symphony Orchestra, Staatskapelle Dresden, Cleveland Orchestra, New York Philharmonic și Chicago Symphony Orchestra. Nikolaj Szeps-Znaider cânta pe o vioară Guarneri “del Gesù” din 1741, care i-a aparținut lui Kreisler.

SERIA MARI ORCHESTRE ALE LUMII

ORA ÎNCEPERII: 19.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 19.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA PALATULUI

ORCHESTRA FILARMONICĂ DIN MÜNCHEN

VALERY GERGIEV dirijor

GAUTIER CAPUÇON violoncel

Program:

Enescu Suita nr. 2 în do major pentru orchestră op. 20

Șostakovici Concertul nr. 1 în mi bemol major pentru violoncel și orchestră op. 107

Brahms Simfonia nr. 1 în do minor op. 68

Orchestra Filarmonicii din Munchen a fost fondată în 1893 prin inițiativa privată a lui Franz Kaim, fiul unui producător de piane. De atunci, orchestra a lăsat o amprentă de neșters în viața culturală din München sub conducerea unor dirijori renumiți. În primii ani ai orchestrei – inițial sub numele de “Kaim Orchestra” – dirijori precum Hans Winderstein, Hermann Zumpe și elevul lui Bruckner, Ferdinand Löwe, au garantat atât un înalt nivel tehnic de performanță, cât și un sprijin entuziast pentru arta contemporană. Încă de la început, conceptul lor artistic a inclus efortul de a structura programele și prețurile pentru a permite accesul la concerte de către toate nivelurile societății. Felix Weingartner, care a condus orchestra din 1898 până în 1905, a sporit reputația internațională a orchestrei cu mai multe turnee în alte țări.

Gautier Capuçon este un adevărat ambasador al violoncelului în secolul 21. Concertează în spectacole internaționale cu mulți dintre cei mai importanți dirijori și instrumentiști din lume, fiind, de asemenea, fondatorul și liderul programului „Classe d’Excellence de Violoncelle” la Fundația Louis Vuitton din Paris și un ambasador pasionat pentru Asociația Orchestra La Școală, care aduce muzica clasică la peste 40.000 de mii de școlari din toată Franța. Laureat al numeroase competiții de profil, este apreciat pentru muzica sa expresivă, virtuozitatea exuberantă și pentru sonoritatea profundă a violoncelului său Matteo Goffriller „L’Ambassadeur” din 1701.

SERIA: FESTIVALUL ÎN ȚARĂ

ORA ÎNCEPERII: 18.00​

ORA SOSIRII PRESEI: 17.30​

LOC DE DESFĂȘURARE: Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din Constanța

GHIORGHIŢĂ TĂNASE violoncel (violoncel Stradivarius-Montagnana din 1723)

ANDREEA BRATU pian

Program:

Brahms Sonata nr. 1 în mi minor pentru violoncel și pian op. 38

Enescu Sonata nr. 2 în do major pentru violoncel și pian op. 26

BUCUREȘTIUL CREATIV

• Expoziția de fotografie și documente inedite despre George Enescu și Festivalul Enescu „Enescu. Geniul și Festivalul. Chipuri de iubire” are loc între 1-26 septembrie 2021, la Ateneu și la Sala Palatului. Expoziția este un proiect comun al Festivalului Enescu, împreună cu fotografii oficiali ai săi, Andrada Pavel, Cătălina Filip, Andrei Gândac și Alex Damian, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Muzeul Enescu.

• Film în 7 episoade dedicat Festivalului Internațional George Enescu 2021, difuzat de TVR.

• Producția Constantin Silvestri – Avant-gardist, master improviser, homme passionné

Program: sâmbătă, 28 august 2021 – duminică, 26 septembrie 2021, realizat în Marea Britanie de Anda Anastasescu și Nicolas Gaster; Episoade: Prelude, Lead Soldiers, The Little Shepherd, Fireworks, Pictures at an Exhibition, Nocturne.