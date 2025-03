 „Vivo per lei” – O seară magică de pop-opera la Sala Dalles

Repertoriul ales a purtat spectatorii printr-o gamă largă de emoții, de la subtilitatea sentimentală a piesei „Caruso”, interpretată cu eleganţă şi expresivitate de Ștefan von Korch, la dramatismul lui Alin Stoica în „My Way” și sensibilitatea Stepaniei Radu în „Je t’aime”. Momentele culminante ale serii au fost interpretările în terțet, unde vocile celor trei artiști s-au unit într-o armonie perfectă pe piese emblematice precum „Con Te Partiro” și „Vivo per lei”, creând momente de adevărată magie sonoră.

Surpriza serii a fost apariția lui Adrian Enache, care a adăugat un plus de energie și carismă evenimentului. Colajul O Sole Mio/It’s Now or Never, cântat alături de protagoniștii serii, a fost un moment gustat de public, iar interpretarea unui refren din „O singură noapte” a servit și ca un preambul pentru concertul său aniversar din 11 iunie.

Atmosfera intimă a Sălii Dalles a amplificat emoția fiecărui moment muzical, iar interpretările pasionale și virtuozitatea artiștilor au transformat acest concert într-o experiență memorabilă, despre care solistul -amfitrion Ştefan von Korch a concluzionat: « „Vivo per lei” nu a fost doar un spectacol, ci o declarație de dragoste pentru muzică, un eveniment care a demonstrat încă o dată puterea emoțională a pop-operei.»

