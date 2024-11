Voiaj muzical în Italia: Simfonia Italiana – Mendelssohn și Harold în Italia – Berlioz

Ca solist îl veți aplauda pe cunoscutul interpret la violă Răzvan Popovici, inițiator și director executiv al Festivalului Internaţional de Muzică de Cameră SoNoRo. Născut la Bucureşti, într-o familie de muzicieni, şi-a început studiul violei cu tatăl său, Mugur Popovici. A studiat la Salzburg, Paris şi Freiburg și a cântat ca solist alături de ansambluri ca Orchestra de Cameră din Köln, Orchestra de Cameră din Kobe, Orchestra Națională Radio, Filarmonica „George Enescu” - București, Chaarts Chamber Artists - Zürich, Camerata Regală etc. Este invitat la festivaluri din întreaga lume, cum ar fi Lucerne Festival, Wiener Festwochen, Festivalul „Enescu”, Kuhmo Festival și printre sălile în care a cântat se numără Carnegie Hall din New York, Suntory Hall din Tokio, Concertgebow Amsterdam, Konzerthaus şi Musikverein din Viena, South Bank și Wigmore Hall din Londra, YMCA din Ierusalim, Kennedy Center of Performing Arts din Washinghton. Din 2018, este profesor invitat al Conservatorului Regal din Antwerp, Belgia.

Evenimentul se va derula sub bagheta lui Nicolae Moldoveanu, unul dintre muzicienii români care şi-a construit un vast parcurs pe scena internaţională, dirijând mari orchestre ca Filarmonica Regală din Liverpool, Orchestra Radio din Olanda, BBC Philharmonic, Orchestra Filarmonicii din Malaezia, Orchestra de Cameră din Stockholm ș.a. Printre ansamblurile de care îl leagă o colaborare deosebită se află English Sinfonia şi London Mozart Players. Pregătirea sa muzicală l-a purtat în apreciate instituţii de învăţământ superior europene, de la Conservatorul din Leipzig (unde a studiat orga) la cursurile Conservatorului din Zürich (unde s-a dedicat artei dirijorale) şi apoi la Basel şi Berna şi în cele din urmă la Academia Regală de Muzică din Londra.

Un călător foarte activ pentru secolul XIX, Felix Mendelssohn a întreprins, între 1829-1831, un circuit amplu al Europei, Italia fiind țara care l-a impresionat cel mai mult: „Aceasta este Italia! Și acum a început ceea ce am crezut întotdeauna... că este bucuria supremă în viață. Și o iubesc. Ziua de astăzi a fost atât de bogată încât acum, seara, trebuie să mă adun puțin și de aceea vă scriu pentru a vă mulțumi, dragi părinți, pentru că mi-ați dăruit toată această fericire.” – îi scria compozitorul tatălui său

În februarie 1831, îi mărturisea, de la Roma, surorii sale, Fanny: „Am început din nou să compun cu un entuziasm extraordinar. Simfonia Italiană progresează rapid. Va fi cea mai veselă piesă pe care am creat-o vreodată, mai ales ultima mișcare. Încă nu m-am decis cum voi compune mișcarea lentă (adagio) și cred că o voi păstra pentru Napoli.”

Compusă în 1834, creația lui Berlioz „Harold în Italia” a avut trei surse de inspirație. În primul rând, celebrul muzician italian Niccolò Paganini, pe care Berlioz îl cunoscuse personal la un concert derulat în 1833. Cu acest prilej, Paganini s-a confesat spunând că tocmai își achiziționase o violă creată de celebrul lutier Antonio Stradivari și l-a rugat pe Berlioz să îi compună o lucrare pentru a o interpreta pe noul său instrument de colecție. Paganini nu a interpretat însă niciodată lucrarea (considerând prea restrânsă partitura pentru violă), dar a auzit-o într-un concert dirijat de Berlioz. În memoriile sale, compozitorul francez declară că Paganini a îngenuncheat în fața sa și i-a trimis apoi, ca semn de recunoștință și apreciere, un substanțial cadou financiar. A doua sursă de inspirație este poemul semnat de Byron („Pelerinajul lui Childe Harold”) și cea de-a treia o reprezintă perioada petrecută de Berlioz în Italia, după câștigarea premiului „Prix de Rome” (acordat de Conservatorul din Paris), perioadă în care s-a bucurat de frumoase drumeții în munții italieni.

