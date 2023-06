Wynton Marsalis și Jazz at Lincoln Center Orchestra, pianistele Gülsin Onay și Lise de la Salle dau tonul estival al muzicii clasice și contemporane la Athenaeum Summer Festival 2023

„Aflat la a doua sa ediție, festivalul de vară Athenaeum Summer Festival (ASF) reprezintă o premieră de acest gen în istoria Filarmonicii George Enescu și a Ateneului Român. Ne propunem să deschidem muzica clasică și contemporană, precum și întreaga experiență a Ateneului, ca simbol cultural și spiritual al Bucureștiului, către publicul larg, într-o atmosferă relaxată, de bucurie și revendicare a plăcerii de a trăi”, a declarat violoncelistul Marin Cazacu, directorul Filarmonicii George Enescu.

Legendarul trompetist american Wynton Marsalis, câștigătorul a 12 premii Grammy și primul artist care cucereşte Grammy atât la secţiunea jazz, cât şi la cea de muzică clasică, în acelaşi an, timp de doi ani la rând (1983, 1984), compozitor al oratoriului Blood on the Fields, prima compoziție de jazz care a câștigat Premiul Pulitzer pentru muzică, împreună cu Jazz at Lincoln Center, orchestra de renume internațional al cărei director artistic este, alcătuită din 15 dintre cei mai buni soliști și instrumentiști de jazz ai momentului, participă la Athenaeum Summer Festival 2023 ca invitați speciali. Vor fi două concerte surpriză, în 25 și 26 iunie, unde programul - din spiritul legendar al muzicii americane - va fi anunțat pe scenă în seara fiecărui spectacol.

Corului și Orchestrei Filarmonicii George Enescu, sub baghetele prestigioșilor dirijori Josep Caballe Domenech și David Crescenzi, li se alătură soliști reputați pe plan internațional. Pianista franceză Lise de la Salle, ce revine pentru a treia oară în România, după două experiențe concertistice minunate, în cadrul Festivalului Internațional George Enescu (în 2007 și 2021). Pianista turcă Gülsin Onay, o interpretă excepțională a lui Chopin, care a și fost decorată cu Medalia de Stat a Poporului Polonez pentru virtuozitatea cu care îl interpretează pe compozitor, va apărea pentru prima dată în fața publicului din România, într-un recital în 24 iunie, care va combina piese foarte iubite de Chopin și Mozart, precum și o lucrare a unuia dintre cei mai apreciați compozitori turci de muzică occidentală, Ahmet Adnan Saygun, interpretat pentru prima oară la București. Violonistul Rafael Butaru, concertmaestrul Filarmonicii George Enescu și al Operei Naționale din București; soprana Veronica Anușca, tenorul Valentin Racoveanu și baritonul Mihai Damian vor desăvârși programul artistic al Festivalului ASF 2023.

Menit să dea tonul sezonului cultural estival prin emoția muzicii de calitate, clasică și contemporană, Athenaeum Summer Festival 2023 oferă o experiență destinsă și recuperatorie, printr-un Program care acoperă genuri și generații, cu lucrări în egală măsură geniale și populare ale marilor muzicieni ai lumii Chopin, Haydn, Mozart, Vivaldi, Enescu, Borodin, Manuel de Falla, Joaquin Turina, Ciprian Porumbescu, interpretat la un nivel ridicat al performanței artistice și în cadrul spectaculos al Ateneului Român. Festivalul de vară ASF 2023 se va încheia cu celebra cantată Carmina Burana al lui Carl Orff, una dintre cele mai audiate lucrări de muzică clasică din lume. “Asculți pentru prima oară Carmina Burana și te îndrăgostești de muzica clasică”, afirmă violoncelistul Marin Cazacu, directorul Filarmonicii George Enescu.

ASF 2023 contribuie la celebrarea a 155 de ani de existență a Filarmonicii George Enescu și 135 de ani ai Ateneului Român, precum și a 170 de ani de la nașterea lui Ciprian Porumbescu și a 140 de ani de la moartea sa.

La Ateneul Român vor avea loc șase concerte în cadrul Athenaeum Summer Festival 2023, dintre care cinci în Sala Mare a Ateneului Român, începând la 19:00, și unul în aer liber, pe Esplanada Ateneului, în nocturnă, începând la 21:00.

La concertul în nocturnă, desfășurat pe Esplanada Ateneului sâmbătă, 24 iunie, începând cu orele 21:00, intrarea este liberă.