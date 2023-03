Aplauze pentru poet… pe scenă : Nichita Stănescu - 29 martie, Teatrul Metropolis

”Ce bine că eşti, ce mirare că sunt!/Două cântece diferite, lovindu-se, amestecându-se,/două culori ce nu s-au văzut niciodată/una foarte de jos, întoarsă spre pământ,/una foarte de sus, aproape ruptă/în înfrigurata, neasemuită luptă/a minunii că eşti, a-ntâmplării că sunt.” (Ce bine că ești) ”Leoaică tânără, iubirea/mi-a sărit în faţă./ Mă pândise-n încordare/mai demult./ Colţii albi mi i-a înfipt în faţă,/m-a muşcat leoaica, azi, de faţă.” (Leoaică tânără, iubirea) ”Ploua infernal,/și noi ne iubeam prin mansarde/Prin cerul ferestrei, oval, norii curgeau, în luna lui Marte.” (Ploaie în luna lui Marte) sunt doar câteva versuri din poemele scrise de Nichita Stănescu pe care le vor recita în spectacolul Aplauze pentru poet... pe scenă – Nichita Stănescu, actorii Teatrului Stela Popescu: Tudor Cucu Dumitrescu, Cătălin Frăsinescu, Sorin Aurel Sandu, Cristian Neacşu, Crina Matei, Irina Cărămizaru, Manuela Hărăbor, Ana Maria Ivan. Comentariul muzical îi va aparţine, în armonii jazz-istice, pianistului Cătălin Răducanu, care a contribuit şi la alte spectacole din această serie.

Așa cum și-a obișnuit publicul, proiectul Aplauze pentru poet... pe scenă, iniţiat de asociaţia culturală The Culture Club, în parteneriat cu Pro Contemporania, va aduce, alături de poezia live și poezia filmată, spectatorii având ocazia să îi vadă pe ecran recitând în limbile română, engleză și franceză pe actorii Emilia Popescu, Cristian Şofron, Alex Ştefănescu, Demeter Andras etc. Un moment inedit va fi prezentat de actorul Sorin Aurel Sandu, care va recita poezia ”Emoție de toamnă” în limba rromani.

Proiectul Aplauze pentru poet... pe scenă – Nichita Stănescu pune în valoare relația între sala de spectacol și mediul online, între poezie și muzică, printr-un spectacol multimedia complex, pornind de la o idee de Ovidiu Miculescu, video Virgil Oprina, regia muzicală Oltea Şerban-Pârâu, regia artistică Ioana Macarie, scenografia Livia Vişănescu. Proiectul Aplauze pentru poet... pe scenă – Nichita Stănescu este o extensie în sala de spectacol a proiectului online bilingv, lansat în 2021 de asociațiile culturale The Culture Club și Pro Contemporania, sub titlul Aplauze pentru poet/A hand for the poet pe platforma https://aplauzepentrupoet.thecultureclub.ro/

Spectacolul durează 70 minute fără pauză.