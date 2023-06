"Noaptea Privighetorilor" la Bucureşti - Tururi ghidate, recital de muzică, ateliere educative şi expoziţie foto

În Bucureşti, acesta se va desfăşura duminică, de la ora 17,00, în Campusul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, informează SOR.



Evenimentul va începe cu tururi ghidate şi ateliere educative. Participanţii vor putea vizita o expoziţie fotografică dedicată vieţii microscopice a păsărilor, realizată în colaborare cu Centrul de Microscopie Electronică "C. Crăciun" al Universităţii Babeş-Bolyai.

De la ora 19,00 va avea loc un recital susţinut de formaţia instrumentală Pro Nobile. Artiştii vor interpreta compoziţii de A. Vivaldi, C. Saint-Saens, R. Schumann, P. I. Ceaikovski, E. Toselli, L. Marin, G. Horsley, Yanni, A. Dinicu. Tururile ornitologice, atelierele şi concertul sunt gratuite.



"De-a lungul ultimilor zece ani, am încântat mii de iubitori de natură şi muzică din Cluj, Bucureşti, Iaşi şi Sibiu cu inedita combinaţie a turelor ghidate şi a concertului de muzică în aer liber. Dar am încercat şi să vorbim serios despre importanţa naturii. Vom povesti participanţilor despre păsările din oraşe, rolul şi locul lor în viaţa noastră şi în natură. Vom da sfaturi despre cum putem avea balcoane, grădini şi oraşe prietenoase cu natura, un lucru extrem de important pentru bunăstarea noastră", a precizat coordonatorul proiectului, Teodora Domşa.



Noaptea Privighetorilor, "cel mai relaxant duet dintre oameni şi păsări", s-a desfăşurat deja pe data de 3 iunie la Cluj şi Agigea.



Teodora Domşa a precizat că ineditul evenimentului constă în îmbinarea tururilor ghidate ornitologice cu concerte de muzică clasică, susţinute de artişti în mijlocul naturii.