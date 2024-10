O nouă lună de spectacole și evenimente Vanner Collective, pentru un noiembrie nemaipomenit

De la redefinirea conceptului de frumusețe în arta fotografică la imagini ale unei vieți de cuplu în contextul unei realități cu comunicarea restrânsă la limitările fostului Twitter, sau la perspective asupra traumelor transgeneraționale și a procesului de împăcare și integrare a tuturor prezențelor care ne locuiesc, programul Vanner de luna viitoare dă glas unei mulțimi de idei care preocupă din ce în ce mai mult lumea în care trăim.

Între 1 și 13 noiembrie, expoziția Să Cunoști Lumea va fi deschisă publicului în Foaierul Media al Teatrului Național București. Artista foto Alina Rotaru, scenografa Cristina Milea, realizatorii video George Rotaru și Cristi Oprea, reuniți de curatoarea Denisa Nicolae propun o expoziție cu multiple căi de comunicare artistică, inspirată în aceeași măsură de opera lui Constantin Brâncuși, de conexiunile subterane țesute de micelii și de frumusețea persoanelor cu dizabilități. Proiectul strânge aceste fire de inspirație și de creativitate într-un mănunchi unic, menit să releve frumusețea din imperfecțiune, să stârnească empatia și să provoace la curiozitate și introspecție.

3 noiembrie - Lemons. Lemons. Lemons. Lemons. este un spectacol cu Denisa Nicolae și Liviu Romanescu, după un text de Sam Steiner, care vorbește despre tensiunea dintre limitările comunicării și nelimitatele sentimente din spatele cuvintelor. Totodată, spectacolul este o meditație asupra politicii ca tăvălug care dă peste cap existența oamenilor de rând și asupra noilor forme de a fi împreună, în mod virtual, cu toate regulile și constrângerile lor. Pentru oricine s-a săturat de social media și de nesfârșitele campanii de jur împrejur, Lemons. Lemons. Lemons. Lemons. Lemons. poate fi un minunat exemplu de rezistență și de scăpare.

9 noiembrie - Cel mai recent spectacol Vanner Collective, Bestiar, este o alegorie, un soi de „Ferma Animalelor”, în care personajele sunt o oaie, un porc, o vacă și un măgar, prinși între propriile visuri și aspirații și necesitatea zdrobitoare de a se conforma. Presiunea șablonului existențial se manifestă pe multiple planuri - social, profesional, chiar și spiritual, iar toate elementele de personalitate care ies de sub marginile șablonului sunt foarte aproape de a fi tăiate în orice moment. Este o situație cu care nu doar tinerii se confruntă, iar echipa dă un glas limpede și tăios acestor angoase, într-un spectacol serios care știe însă și cum să nu se ia pe sine prea în serios.

10 noiembrie - Tot ce-i minunat în lume este (aproape) un one-woman-show cu Denisa Nicolae, în rolul unei fiice și mai apoi al unei femei care caută, încă din copilărie, să identifice cât mai multe lucruri care fac viața să merite trăită. Spectacolul invită la înțelegere și la empatie, chemând și membrii publicului la joc, într-o poveste cu profunde rezonanțe emoționale, capabilă să inspire și să deschidă calea spre speranță și spre vindecare.

15 noiembrie - Între așteptările societății și necesitățile individuale, identitatea masculină este prinsă într-o tranziție cutremurătoare. În spatele măștilor războinice, discursurilor motivaționale și rețetelor succesului, bărbații se străduiesc să-și integreze propriile emoții, temeri și vulnerabilități în personalități autentice, care să facă față pretențiilor lumii înconjurătoare. Spectacolul Komorebi. Lumina care se filtrează printre copaci este povestea unui astfel de drum inițiatic. Bărbat vs. Frică. Bărbat vs. Traumă. Bărbat vs. Sine. Dragostea și acceptarea, umorul, blândețea, sinceritatea, toate aceste chei către autenticitate sunt puse în relație în contextul acestui conflict dramatic, într-un spectacol pe cât de tandru pe atât de profund, cu Liviu Romanescu în rol principal.

16 noiembrie - Lungs este cel mai longeviv spectacol Vanner Collective. Bazat pe un text premiat internațional al autorului Duncan Macmillan, spectacolul prezintă o poveste familiară și totuși inedită - un cuplu de tineri, încercând să ia decizii a căror normalitate este pusă la încercare de lumea în care trăiesc, cu problemele sale din ce în ce mai… anormale. În contextul eco-anxietății care începe să cuprindă o întreagă generație, planurile de viitor cele mai firești și dorințele naturale de a fi părinți devin probleme de discutat și puncte de conflict în jurul cărora orice relație este întinsă până la limită. O comedie dulce-amăruie, cu profunzimi surprinzătoare, cu Denisa Nicolae și Liviu Romanescu.

29 noiembrie - O scriitoare își pierde glasul în seara dinaintea înmormântării mamei sale, la propriu și la figurat. Cassandra este un spectacol despre feminitate și identitate, despre modul în care poverile se pot transmite de la mamă la fiică și despre efortul uriaș necesar pentru a integra toate acestea într-o persoană funcțională. Denisa Nicolae și Mihaela Velicu oferă un soi de caleidoscop actoricesc, ghidate de regizoarea Leta Popescu, în acest spectacol-oglindă, în care publicul își poate surprinde propriile lupte interioare și propriile relații de familie.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹