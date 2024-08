Orchestra Română de Tineret în Festivalul "Vară Magică"

Programul începe cu Uvertura operei "Wilhelm Tell" de Gioachino Rossini și continuă cu Fantezia de concert de Luigi Bassi pe teme din Rigoletto și lucrarea "After You, Mr. Gershwin!" de Bela Kovacs, ambele pentru clarinet și orchestră cu Petru Pane - solist. Seara de la Ateneul Român se va încheia cu Simfonia a IX-a "Din lumea nouă" aparținând creației lui Antonin Dvorak.

Seria de evenimente din agenda Festivalului "Vară Magică" se încheie în 21 august cu un concert susținut de Orchestra Sinfonietta, cu Alexander Sitkovetsky în dublă ipostază, de dirijor și solist.