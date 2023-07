Ordinul Arhitecților din România participă, cu stand propriu, la Congresul Mondial al Arhitecților UIA de la Copenhaga, cu sprijinul Institutului Cultural Român

Proiectul arhitectural „…and it’s a wrap” propus de arhitectele Diana Cânța, Georgiana Cobuz, Anamaria Lazăr și Nicoleta Simina, sub îndrumarea arhitectei coordonatoare Anamaria Moldovan, a fost câștigătorul concursului de soluții pentru construirea și amenajarea standului Ordinului Arhitecților din România (OAR) la cel de-al XXVIII-lea Congres al Arhitecților UIA de la Copenhaga. Standul va fi inaugurat pe data de 3 iulie 2023, cu participarea ambasadorului României în Regatul Danemarcei și Islanda, E.S. domnul Anton Niculescu.

Prin prezența la Congresul Mondial al Arhitecților UIA de la Copenhaga, Ordinul Arhitecților din România (OAR) și ateliercetrei propun o dezbatere în jurul regândirii resurselor în domeniul arhitecturii și mediului construit. Propunerea aleasă de OAR tratează una dintre cele șase teme ale congresului, și anume regândirea resurselor (Design for Rethinking Resources). Pornind de la premisa că sustenabilitatea în industria construcțiilor nu e doar o sumă de materiale și tehnologii inovative aplicate ridicării de noi clădiri, echipa aduce în prim-plan reciclarea fondului construit existent. Propunerea standului OAR din spațiul expozițional Bella Center Copenhagen (BCC) este, de fapt, o reconstituire a imaginii unui șantier în lucru, iar protagoniștii imaginii generate sunt prelatele ce au învelit șantierul reabilitării clădirii unuia dintre Palatele Statusului Romano-Catolic din Cluj-Napoca și schelele pe care acestea sunt montate. Standul răspunde direct conceptului de sustenabilitate prin aceea că odată ce și-a servit scopul poate fi demontat și reutilizat în totalitate. Până și mobilierul din interior și materialele promoționale sunt confecționate din materialul reciclat al prelatei prin refolosirea creativă a acestuia. Reciclarea fondului construit este privită ca o strategie viabilă financiar, sustenabilă și, nu în ultimul rând, etică, fiind alegerea conștientă de a păstra memoria locului și cultura socială asociată acestuia.

Odată intrat în stand, vizitatorul are opțiunea de a contribui la manifestul pentru regândirea fondului construit, prin adăugarea de exemple care îi sunt aproape (fizic sau simbolic) de imobile ce au fost sau ar putea fi reutilizate. Mesajul standului – Cea mai sustenabilă clădire este cea care se află deja în orașul tău – poate fi preluat de public pentru a încadra, la propriu, imobile care merită să fie reutilizate. Dezbaterea este deschisă și celor care vor să contribuie de la distanță cu exemple de clădiri care merită să fie în prim-planul discuției despre reutilizarea fondului construit. O pot face prin intermediul paginii Instagram @Recircle.me unde este disponibil un filtru asemănător șablonului perforat distribuit la stand.

Campania de conștientizare @Recircle.me, asociată participării OAR la Congresul Mondial al Arhitecților UIA Copenhaga 2023, a fost lansată la 29 iunie.

Congresul va fi urmat de Adunarea Generală UIA, din perioada 6-9 iulie 2023, la care vor avea loc alegeri. Din delegația OAR fac parte membri ai delegației OAR la Adunarea Generală, reprezentanți în grupurile de lucru UIA, participanți invitați la evenimente specifice din cadrul Congresului, studenți/te selectați de la cele cinci universități de arhitectură din țară. Studenta Erika Nagy, de la Universitatea din Oradea, a fost selectată de către OAR, organizatorii din Copenhaga și Regiunea II UIA să participe la Student Academy, un eveniment la care vor participa tineri din mai multe țări și găzduit de Royal Danish Academy.

Ambasada României în Danemarca susține împreună cu OAR prezența a cinci profesioniști în formare la Copenhaga, selectați de la cinci universități de arhitectură din România, și promovează evenimentul în Danemarca.

În 2023, Institutul Cultural Român împlinește 20 de ani de la înființarea sa prin Legea nr. 356/11 iulie 2003, având drept scop „reprezentarea, promovarea şi protejarea culturii şi civilizaţiei naţionale în ţară şi în străinătate.“

Informații suplimentare

Despre Congresul UIA2023CPH

Congresul Mondial al Arhitecților UIA 2023 își propune ca arhitectura să devină un instrument central în realizarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU , iar tema cadru asumată – SUSTAINABLE FUTURES. LEAVE NO ONE 3 BEHIND – subliniază importanța unui dublu angajament față de sustenabilitatea socială și de mediu. Congresul este o oportunitate pentru profesioniștii mediului construit de a analiza și a oferi răspunsuri pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Evenimentul urmează să prezinte cele mai recente și revoluționare cercetări științifice, prin care participanții vor descoperi atât metode și materiale noi de lucru, cât și anumite rețele intersectoriale / interdisciplinare sau informații care să ajute mai departe în pavarea drumului spre un mediu construit mai durabil.

UNIUNEA INTERNAȚIONALĂ A ARHITECȚILOR (UIA)

UIA este o organizație internațională non-guvernamentală recunoscută de UNESCO ca fiind singura organizație mondială din sfera arhitecturii.UIA a fost înființată în 1948, la Lausanne, pentru a reuni arhitecții din întreaga lume prin intermediul organizațiilor lor naționale. În prezent, include principalele asociații profesionale ale arhitecților din 124 de țări și grupează un număr de aprox. 1,3 milioane de arhitecți. Uniunea Internațională a Arhitecților (UIA) organizează la fiecare trei ani un Congres Mondial al Arhitecților și va sărbători în 2023 aniversarea a 75 de ani. Secțiunea nordică a UIA (formată din Danemarca, Finlanda, Insulele Feroe, Islanda, Norvegia și Suedia) a câștigat candidatura pentru 2023 și va fi pentru prima dată când Congresul se va desfășura într-o țară nordică. Ultimele ediții au fost găzduite de RIO (2021, la distanță), SEUL (2017), DURBAN (2014), TOKYO (2011) și TORINO (2008), printre altele.

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA (OAR)

Ordinul Arhitecților din România (OAR) aspiră la dezvoltarea unei comunități profesionale închegate și responsabile, ghidată de codul deontologic al profesării arhitecturii ca artă liberală în România. Focalizarea resurselor pe promovarea și consolidarea arhitecturii de calitate în toate formele și manifestările sale va eleva OAR la statutul de voce unitară a profesiei la nivel de comunitate, pe plan național și internațional. OAR se dedică în întregime reglementării profesiei de arhitect, subliniind importanța valorilor morale și deontologice, a bunelor practici, a creativității și, nu în ultimul rând, a provocărilor academice.OAR își asumă misiunea de a crea mediul profesional și competițional necesar atingerii excelenței în cadrul multiplelor contexte ale profesiei de arhitect. Participant la manifestările organizate în cadrul Congresului UIA2023CPH în calitate de organizație membră UIA (Regiunea II), OAR a fost promotorul și organizatorul concursului pentru standul României.

ateliercetrei

ateliercetrei este un parteneriat democratic care practică arhitectură, arhitectură de interior, design, urbanism și analiză culturală, reunind mediul academic cu practica profesională. Biroul este condus de doi parteneri responsabili de diferitele proiecte în curs de desfășurare – Anamaria Moldovan și Paul-Mihai Moldovan. Printre premiile obținute de ateliercetrei se numără: Premiul 1 în cadrul Bienalei Națională de Arhitectură, Secțiunea: ‘Rural’, Premiul 1 în cadrul Bienalei deArhitectură Transilvania, Secțiunea: ‘Revitalizare rurală’, Premiul 1 în cadrul ELLE Decoration Romanian Design Awards, Secțiunea: ‘Cea mai bună amenajare a unui spațiu public’, Premiul 2 în cadrul Concursul Național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, Marele premiu al Romanian Building Awards (2017), Premiul special pentru iluminat al Asociației Române pentru Iluminat (2017), Premiul juriului la categoria „Arhitectură de interior și scenografie” în cadrul Bienalei de Arhitectură Transilvania (2015) ș.a.

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN

Institutul Cultural Român este o instituție publică de cultură care funcționează ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, în baza Legii nr. 356 din 11 iulie 2003 – republicată. Având ca obiectiv principal promovarea culturii și civilizației românești în lume, ICR, prin Direcția Relații Internaționale, susține împreună cu OAR deplasarea și prezența echipei standului la Congresul de la Copenhaga, pentru o participare în cele mai bune condiții a României la un eveniment care adună participanți din întreaga lume.