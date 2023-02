Artista internațională Pixy Liao expune pentru prima dată în România la 2/3 galeria

Pixy Liao explorează o gamă de posibilități relaționale și ne propune o răsturnare a scenariului heteronormativ în care rolurile tradiționale de cuplu devin interschimbabile. Proiectul în desfășurare este o punere în scenă a relației ei cu Moro, prietenul acesteia, care se întinde acum de peste 12 ani, în care Liao creează diverse tablouri intime, jucăușe și pline de spirit care o plasează adesea într-o poziție de putere asupra lui Moro într-o inversare subtilă a rolurilor de gen.

„Fiind o femeie crescută în China, obișnuiam să cred că nu pot iubi decât pe cineva care este mai în vârstă și mai matur decât mine, care poate fi protectorul și mentorul meu. Apoi l-am cunoscut pe actualul meu iubit, Moro. Din moment ce el este cu 5 ani mai mic decât mine, am simțit că întregul concept al relațiilor s-a schimbat, în jur. Am devenit persoana care are mai multă autoritate și putere. Fotografiile mele explorează posibilitățile alternative ale relațiilor heterosexuale. Ce se va întâmpla dacă bărbatul și femeia își schimbă rolurile de sex și rolurile de putere? Luând in considerare că iubitul meu este japonez, iar eu sunt de origine chineză, acest proiect descrie și o relație de dragoste și ură.” spune artista Pixy Liao

Expoziția "The woman who clicks the shutter" prezintă cea mai recentă iterație a seriei "relație experimentală" cu majoritatea fotografiilor fiind făcute după 2018, în timp ce cuplul călătorea prin țările lor natale, China și Japonia.

“Diversele ipostaze și fragmente ale imaginarului relației de cuplu cuprind tandrețea intimității în solitudinea naturii, ingenuitatea jocurilor din copilărie în care cei doi împart simultan aceeași haină sau Pixy asumându-și rolul de putere cărându-l pe Moro pe umăr ca pe un sac de cartofi. Artista ne prezintă un joc între doi îndrăgostiți, exploatând voaiorismul și curiozitatea privitorului prin acțiunile aparent copilăroase. Inversarea rolurilor de putere si modul direct în care artista confruntă privirea spectatorului nu lasă nici o urmă de îndoială despre cine deține controlul. Răspunsul este simplu: PIXY.” Claudia Retegan – Fondator 2/3 galeria

Multe dintre fotografiile artistei Pixy Liao își au inspirația în imagini din cultura pop altele din picturi. Gesturile celor doi sunt atent regizate, impresia pe care ne-o conferă este una a intimității deși privitorul rămâne conștient că scenele fotografiate nu fac parte dint-un moment cotidian. Stereotipurile pot avea nuanțe diferite în locuri diferite iar Pixy ne reamintește subtil folosind un umor dezarmant cât este de important să conștientizam și chiar să chestionăm normativul cultural și social.

Despre Pixy Liao

Născută și crescută în Shanghai, China, Pixy Liao este o artista care locuiește în prezent în Brooklyn, New York.

Liao a participat la numeroase expoziții internaționale, inclusiv Fotografiska, Rencontres d’Arles, Asia Society, National Gallery of Australia și este beneficiară a bursei NYFA în fotografie, a premiilor pentru artiști individuale ale Fundației Santo, a premiului Madame Figaro pentru femei fotografi, a bursei En Foco’s New Works, Universitatea de Arte din Londra, Școala de Arte Vizuale, Pioneer Works și Camera Club din New York. Liao deține un master în fotografie de la Universitatea din Memphis.

A expus în: SUA, Olanda, Franța, Italia, Danemarca, Estonia, Suedia, Germania, Austria, Elveția, Australia, China, Taiwan, Canada, Belgia, Norvegia, Spania sau Marea Britanie.

Pixy Liao-The woman who clicks the shutter

2/3 galeria | Strada Franceză nr 4

8 martie vernisaj | ora 18:00

8 martie – 23 aprilie | Mi-Du: 14:00 – 19.00

Intrarea este liberă