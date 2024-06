Premieră în România: Picnic la Muzeu. Edenred România lansează, în parteneriat cu Art Safari şi Mastercard, prima expoziţie de artă inspirată de programul FOOD

Programul FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand) este cel mai amplu program european, coordonat de Edenred, ce susține obiceiurile alimentare sănătoase ale angajaților și, pe plan național, ale elevilor din școli și grădinițe.

Expoziția temporară inedită, „Picnic la muzeu”, are loc în perioada 27 iunie – 21 iulie, timp în care vizitatorii au ocazia să ia masa în galeria de artă de la Palatul Dacia-România (Str. Lipscani nr. 18-20, București). Pentru o viață sănătoasă, pauza de prânz se ia cu… artă!

„Este cunoscut faptul că arta are un impact profund asupra bunăstării noastre emoționale. Are puterea de a evoca emoții, de a stimula gândirea și de a oferi un mijloc de exprimare care poate fi atât cathartic, cât și terapeutic. Dar poate fi conceptul de wellbeing exprimat prin artă? Prin expoziția temporară Picnic la muzeu, organizată în parteneriat cu Art Safari şi Mastercard, ne propunem tocmai acest lucru – să invităm publicul la reconectare cu sine și cu ceilalți, ilustrând contextul: pauza de prânz. Edenred este un promotor activ al pauzei de prânz și un susținător al obiceiurilor alimentare sănătoase în rândul angajaților și al generațiilor tinere, angajații de mâine, iar această inițiativă creativă completează workshop-urile, programele și campaniile de informare pe care le derulăm pentru aceștia”, a declarat Lelia Mancaș, Director de Marketing, Comunicare și CSR, Edenred România.

Ar putea o expoziție de artă să ne influențeze pozitiv obiceiurile alimentare și stilul de viață? Noi spunem: „Categoric DA”! 16 lucrări de artă cu tematică de picnic, inclusiv o creație ce aparține celebrului Salvador Dalí – „Apariția unei fețe și a unei fructiere pe o plajă” („Apparition of Face and Fruit Dish on a Beach”), în variantă cromolitografie, invită publicul să reflecteze asupra impactului pe care-l poate avea pauza și, în special, cea de masă, asupra rutinei cotidiene. Dincolo de o reconectare mai bună cu sine, acest moment din miezul zilei este indispensabil pentru echilibru. Un prânz alături de colegi, prieteni sau colaboratori, departe de calculator, poate reprezenta o sursă de echilibru și poate oferi inspirația creativă de care avem cu toții mare nevoie, indiferent de activitatea pe care o desfășurăm.

Expoziția cuprinde și lucrări ale unor importanți artiști români, precum Francisc Gall, Francisc Șirato, Alexandru Ciucurencu ori Ion Pacea. Vizitatorii care doresc un „Picnic la muzeu” pot comanda mâncare, folosind cardul de masă Edenred, atât la restaurantele din zona Art Safari, cât și prin platformele de food delivery. Iar masa o pot servi chiar la Palatul Dacia-România.

Ce se întâmplă în cadrul expoziţiei?

Vizitatorii primesc o păturică pentru picnic la intrarea în expoziţie şi se pot aşeza pe ea chiar în spaţiul expoziţional.

Vizitatorii admiră tablourile și pot face fotografii. În plus, există un colţ unde îşi pot lăsa gândurile sau emoţiile legate de tematică.

Mâncarea pentru picnic poate fi achiziţionată direct de la standul aflat în Art Safari sau o pot aduce chiar ei.

Despre Edenred

Edenred este lider de piață ca platformă digitală pentru servicii și plăți și este partenerul de zi cu zi la locul de muncă, conectând 52 de milioane de utilizatori și 2 milioane de comercianți parteneri prin intermediul a peste un million de clienți corporativi în 45 de țări.

Edenred oferă soluţii de plată cu destinaţii specifice pentru alimentaţie (cardurile de masă), stimulente (carduri cadou, platforme dedicate angajaților), mobilitate (soluții multy-energy, mentenanță, taxe de drum, parcări și vouchere de transport) și plăți corporative (carduri de plată virtuale).

În concordanţă cu misiunea grupului, „Enrich connections. For good.”, aceste soluții sporesc bunăstarea și puterea de cumpărare a utilizatorilor. Îmbunătățesc atractivitatea și eficiența companiilor și animă piața muncii și economia locală. De asemenea, favorizează accesul la o alimentație mai sănătoasă, produse mai sustenabile și soluții de soft mobility.

Cei 12.000 de angajați ai Edenred se angajează să facă din lumea muncii un ecosistem conectat, mai sigur, mai eficient și mai responsabil în fiecare zi.

În 2023, datorită activelor tehnologice globale, Grupul a gestionat un volum de afaceri de 41 de miliarde de euro, desfășurat în principal prin aplicații mobile, platforme online și carduri.

Edenred este cotată la bursa de valori Euronext Paris și inclusă în următorii indicatori: CAC 40 ESG, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good și MSCI Europe.

Logo-urile şi alte denumiri comerciale menționate şi prezentate în acest comunicat de presă sunt mărci înregistrate ale Edenred SE, ale subsidiarelor sale sau ale unor terțe părți. Acestea nu pot fi utilizate în scopuri comerciale fără acordul prealabil scris al proprietarilor lor.

Despre Mastercard

Mastercard este o companie de tehnologie în industria globală de plăți. Misiunea noastră este să generăm și să dezvoltăm o economie digitală atotcuprinzătoare, care să ofere tranzacții sigure, simple, inteligente și accesibile, în beneficiul tuturor, de pretutindeni. Prin transfer de date sigur și prin rețele impenetrabile, prin parteneriate și cu pasiune, inovațiile și soluțiile noastre le permit persoanelor fizice, instituțiilor financiare, guvernelor și companiilor să își atingă potențialul maxim. Conexiunile noastre acoperă peste 210 țări și teritorii, astfel încât construim o lume sustenabilă care le oferă tuturor accesul la posibilități de neprețuit.

Despre Art Safari București:

Art Safari - susținut de BCR, Lidl, Glo, Porsche, Kinder, Schweppes, Brâncoveanu, Beciul Domnesc, Yamaha, Profiart și Voxility - este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale. Upgraded by George. Organizatorul anual al Pavilionului de Artă București – cel mai mare conglomerat de expoziții de artă din România – ajuns la a 14-a ediție, realizează, în parteneriat cu muzeele de artă din România

și internaționale și colecționarii privați, ample expoziții retrospective care își propun recuperarea valorilor de patrimoniu. Având o puternică latură educaţională, misiunea sa este de a apropia arta de public și de a educa noile generații prin organizarea de ateliere de artă pentru copii, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale, cum ar fi Aeroportul Henri Coandă sau metroul bucureștean. Art Safari este proiect cultural național strategic și este realizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București. În cele 13 ediții de până acum a înregistrat aprox. 500.000 de vizitatori.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹