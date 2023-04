Jurnalul.ro › Cultură › You say tomato! Premieră 9G la TNB You say tomato! Premieră 9G la TNB

You say tomato! Premieră 9G la TNB

Sâmbătă, 8 aprilie, la ora 20:00, la Sala Mică a Teatrului Național, are loc o nouă premieră 9G la TNB: You say Tomato de Joan Yago.