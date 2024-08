PROGRAMUL GALEI TÂNĂRULUI ACTOR – HOP 2024 la Teatrul de Păpuși „Prichindel” și la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia

Dar pentru tinerii artiști, programul începe mai devreme. În zilele premergătoare concursului (25-27 august), actorii selectați vor participa, sub coordonarea regizorului Erwin Șimșensohn, directorul artistic al Galei, la ateliere de formare coordonate de actorul Lucian Ionescu și coregrafa Cezara Blioju la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. Apoi, în zilele de concurs, vor avea loc și alte întâlniri și discuții cu profesioniști din lumea teatrului, directori de teatru și regizori invitați.

După cele trei zile de competiție HOP, în seara zilei de sâmbătă 31 august, de la ora 18.00, în sala Teatrului de Păpuși „Prichindel”, invităm publicul din Alba Iulia, precum și pe toți participanții la eveniment să se bucure de întâlnirea cu spectacolul THRILL ME, cu Dragoș Ioniță și Andrei Mărcuță, actori care, la rândul lor, au fost în anii trecuți participanți la HOP.

Timp de o oră și jumătate, vor urmări povestea lui Leopold și a lui Loeb, o producție marca Touchstone Creative & Teatrul Metropolis București. THRILL ME este un musical de Stephen Dolginoff, în regia lui Ionuț Grama și a lui Dragoș Muscalu, costume de Vladimir Turturica și Iolanda Mutu, lighting design de Andrei Delczeg. O poveste bazată pe o întâmplare adevărată care a zguduit Chicago-ul anilor 1920, un musical de cameră în două personaje, cu un subiect tulburător, dificil de digerat, acompaniat de o muzică minunată, fragilă, puternică.

(Atenție! Spectacolul conține efecte stroboscopice și de lumină care pot afecta persoanele care suferă de epilepsie fotosensibilă sau care au alte fotosensibilități.)

Accesul la spectacol este liber, în limita locurilor disponibile.

Mult așteptatul moment al serii, DECERNAREA PREMIILOR GALEI HOP 2024 este programat de la ora 20.00. Este momentul premierii oficiale a tinerilor actori, când vom afla atât numele laureaților HOP 2024, cât și cine sunt preferații publicului. Nu uitați că vă puteți vota favoriţii pe www.galahop.ro! Votul este deschis doar în data de 31 august, de la ora 00.00 la 17.00!

Mai multe informații despre actorii aflaţi în competiţie aflați accesând: https://galahop.uniter.ro/vot-2024/

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

PROGRAMUL COMPETIȚIEI HOP 2024

Gazda: Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

(intrarea liberă, în limita locurilor disponibile)

transmisiune live pe www.galahop.uniter.ro de RoEvents.

Miercuri, 28 august, ora 18.00

Proba la alegere, secțiunea Individual:

Maria Moroșan: Prima facie de Suzie Miller

Leonard Chionac: Vlog nou: Fetele, adaptare după personajul Louis Lewanski din filmul „La bête” (2023)

Ioana Cojocărescu: Probă Magda, text propriu cu inserții din „Pescărușul” de A.P. Cehov

Andreea Alice Preda: Acorduri, text propriu cu inserții din „Opera de trei parale” de Bertolt Brecht, „Macbeth” și „Hamlet” de William Shakespeare

Bogdan Ifodi: #m-amnascutdinnou, adaptare după un scenariu de Aleksandr Petrov

Anamaria Popa: Râs nervos, adaptare după „Laughing Wild" de Christopher Durang

Miruna Gabriela Olteanu: Despre efectul dăunător al tutunului, după A.P. Cehov

Mihai Mocanu: Sufleorul fricii, adaptare după Matei Vișniec

Andra Colidiuc: Firul Ariadnei, text propriu cu inserții din „Pearl” de Ti West

Proba impusă:

Antonia Scutaru: VIOLA, A douăsprezecea noapte, Actul II, Scena 2

Theodora Pintilie: KATARINA, Îmblânzirea scorpiei, Actul V, Scena 2

Cătălin Vîlcu: HAMLET, Hamlet, Actul II, Scena 2

Alexandra Bob: JULIETA, Romeo și Julieta, Actul IV, scena 3

Bogdan Tulbure: MACBETH, Macbeth, Actul II, Scena 1

Ileana Ursu: HELENA, Visul unei nopți de vară, Actul I, Scena 1

Adrian Rîmboacă: HAMLET, Hamlet, Actul II, Scena 2

Ada Andreea Bicfalvi: VIOLA, A douăsprezecea noapte, Actul II, Scena 2

Iosif Paștina: RICHARD AL III-LEA, Richard al III-lea, Actul I, Scena 2

Roxana Bîclea: LADY MACBETH, Macbeth, Actul I, Scena 5

Andrei Pleșa: CLAUDIUS, Hamlet, Actul III, Scena 3

Denisa Tudora: JULIETA, Romeo și Julieta, Actul IV, scena 3

Proba la alegere, secțiunea Grup:

POARTĂ-MĂ de Giorgia Aimeri, cu Nicholas Bohor, Alexandra Catrina, Luca Fumuru și Larisa Oasenegre

Joi, 29 august, ora 18.00

Proba la alegere, secțiunea Individual:

Bianca Archip: Divina androginie a sufletului, după „Yentl” de Leah Napolin şi Isaac Bashevis Singer

Cătălin Vîlcu: Truscott, monolog din „Jaful” de Joe Orton

Daria Pentelie: O hotărâre... pentru toată viața, după „Femeia mării” de Henrik Ibsen

Ada Andreea Bicfalvi: Când vrei să nu te gândești la nimic, la ce te gândești?, povestiri adaptate după „Terasa Fericirii” de Lavinia Bălulescu

Darie Doklean: Murdărie, adaptare după „Sex, Drugs, Rock & Roll” de Eric Bogosian

Roxana Bîclea: Cel mai fericit moment din viața mea, text propriu

Catinca Hanțiu: Fata cu flori din soare, text propriu, adaptare după „Vara în care mama a avut ochii verzi” de Tatania Țibuleac și „Viața ca un peron” de Octavian Paler

Eduard Crucianu: Thom Pain – bazat pe... nimic, adaptare după „Thom Pain” de Will Eno, traducere proprie

Bianca Marinescu: More is less, text propriu, cu inserții din „Richard al III-lea” de William Shakespeare

Proba impusă:

Cătălina Romaneț: HELENA, Visul unei nopți de vară, Actul I, Scena 1

Ștefan Voicu: RICHARD AL III-LEA, Richard al III-lea, Actul I, Scena 2

Anamaria Popa: LADY MACBETH, Macbeth, Actul I, Scena 5

Robert Brage: HAMLET, Hamlet, Actul II, Scena 2

Miruna Gabriela Olteanu: VIOLA, A douăsprezecea noapte, Actul II, Scena 2

Gabriel Muncuș: RICHARD AL III-LEA, Richard al III-lea, Actul I, Scena 2

Andreea Alice Preda: JULIETA, Romeo și Julieta, Actul IV, scena 3

Luca Fumuru: SHYLOCK, Neguțătorul din Veneția, Actul III, Scena 1

Larisa Oasenegre: KATARINA, Îmblânzirea scorpiei, Actul V, Scena 2

Alexandra Catrina: JULIETA, Romeo și Julieta, Actul IV, scena 3

Sorin Manea: MACBETH, Macbeth, Actul II, Scena 1

Maria Moroșan: LADY MACBETH, Macbeth, Actul I, Scena 5

Proba la alegere, secțiunea Grup:

OBSESIV-IMPULSIV, adaptare după „Sex, Drogs, Rock’n Roll” de Eric Bogosian și „Love/ Sick” de John Cariani, cu Theodora Pintilie și Andrei Pleșa

Vineri, 30 august, ora 18.00

Proba la alegere, secțiunea Individual:

Denisa Tudora: Lose yourself, după Katherine Chandler

Bogdan Tulbure: Casting, text propriu, inspirat din „Audiția” de Eric Bogosian

Cătălina Romaneț: Liniște, după monodrama „Umami” de Teodora Savu

Gabriel Muncuș:Vreau să fiu vedetă!, după „Apocalipsa gonflabilă” de Saviana Stănescu

Antonia Scutaru: Botoșani, după „Genul Acuzativ” de Mimi Brănescu

Sorin Manea: Telegrama, după Aldo Nicolaj

Alexandra Bob: Boala, text propriu cu inserții din „O fetiță înfiorător de banală” de Ioana Toloargă și „Boala” de Marin Sorescu

Robert Brage: Oglinda, după „Am avut o livadă” de Yann Verburgh și „Mii de scuze” de Neil Labute

Ileana Ursu: Eu sunt un pescăruș!, poem-manifest-dramatic, text propriu, cu inserții din A.P. Cehov

Proba impusă:

Andra Colidiuc: VIOLA, A douăsprezecea noapte, Actul II, Scena 2

Mihai Mocanu: CLAUDIUS, Hamlet, Actul III, Scena 3

Bianca Archip: HELENA, Visul unei nopți de vară, Actul I, Scena 1

Bogdan Ifodi: SHYLOCK, Neguțătorul din Veneția, Actul III, Scena 1

Catinca Hanțiu: HELENA, Visul unei nopți de vară, Actul I, Scena 1

Leonard Chionac: SHYLOCK, Neguțătorul din Veneția, Actul III, Scena 1

Daria Pentelie: LADY MACBETH, Macbeth, Actul I, Scena 5

Darie Doklean: MACBETH, Macbeth, Actul II, Scena

Bianca Marinescu: KATARINA, Îmblânzirea scorpiei, Actul V, Scena 2

Nicholas Bohor: RICHARD AL III-LEA, Richard al III-lea, Actul I, Scena 2

Ioana Cojocărescu: KATARINA, Îmblânzirea scorpiei, Actul V, Scena 2

Eduard Crucianu: CLAUDIUS, Hamlet, Actul III, Scena 3

Proba la alegere, secțiunea Grup:

MĂIEȘTRII, adaptare după „Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare, cu Adrian Rîmboacă, Iosif Paștina, Ștefan Voicu și Cătălin Vîlcu

Sâmbătă, 31 august

ora 18.00 – spectacol invitat:

Thrill Me – Povestea lui Leopold și a lui Loeb – un musical de Stephen Dolginoff, traducerea Ionuț Grama, regia Ionuț Grama & Dragoș Muscalu, costumele Vladimir Turturica și Iolanda Mutu, lighting design Andrei Delczeg. Cu Dragoș Ioniță și Andrei Mărcuță. Co-producție: Touchstone Creative & Teatrul Metropolis București/ 1h30min /16+

ora 20.00: DECERNAREA PREMIILOR HOP 2024

Partenerii GALEI HOP – GALA TÂNĂRULUI ACTOR 2024

Producători:

Asociația UNITER – Uniunea Teatrală din România

Consiliul Județean Alba

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

Teatrul de Stat Constanța

Proiect cultural finanțat de: Ministerul Culturii

Parteneri:

Primăria Municipiului Alba Iulia

Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

TIFF – Festivalul Internațional de Film Transilvania

Teatrul EXCELSIOR

ITI – Institutul Internațional de Teatru, Secţia Română

Partener media principal: Radio Guerrilla

Partener cultural: Radio RFI Români

Parteneri media:

Radio România Cultural

Ziarul Metropolis

www.happ.ro

LiterNet

Revista Teatrul azi

Daily Magazine

BookHub

Zile și Nopți

Sponsori:

DORNA

Costa Coffee

Eveniment transmis LIVE de: RoEvents

Partener de monitorizare: mediaTrust