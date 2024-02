Proiect româno-elvețian, de Mărțișor, la ICR New York

Evenimentul aduce în atenția publicului două artiste new-yorkeze, poeta româno-americană Anca Stuparu și artista interdisciplinară de origine elvețiană Marie Christine Katz, și este prilejuit de apariția volumului bilingv (română și engleză) de haikuuri și fotografie The Blade of Words/ Tăișul cuvintelor, semnat de cele două invitate și publicat la începutul acestui an de Editura Curtea Veche.

Seara va începe cu performance-ul #DancingAloneWithMyShadow al artistei Marie Christine Katz, apoi va continua cu lansarea propriu-zisă a volumului, urmată de un dialogul între cele două protagoniste și de o sesiune de autografe. Doamnele prezente vor primi, la sfârșit, mărțișoare, aduse special din România.